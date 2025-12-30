Dritter Toter durch Unwetter in Andalusien: Vermisster Motorradfahrer in der Provinz Granada tot aufgefunden

Laura Velasco Granada Dienstag, 30. Dezember 2025 Teilen

Der junge Motorradfahrer Adrián, der am Sonntag beim Versuch, einen Bach in der andalusischen Provinz Granada zu überqueren, von den Fluten mitgerissen wurde, hat einen tragischen Ausgang genommen. Eine Gruppe von Freiwilligen fand die Leiche des jungen Mannes am Montag in der Gegend von Illora unweit der Provinzhauptstadt Granada, wie die Guardia Civil mitteilte, die die Leiche barg.

Eine Bergrettungsmannschaft wurde in das Gebiet entsandt, das etwa drei Kilometer flussabwärts von der Stelle liegt, an der der Biker von der Strömung des angeschwollenen Baches mitgerissen wurde, um die Leiche zu bergen.

Wie SUR erfuhr, fanden ihn die Anwohner in der Nähe des Dorfes Obéilar unter einem Baumstamm verkeilt.