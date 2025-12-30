Hafen von Motril erwartet ein Rekordjahr für den Kreuzfahrtstourismus

MJ Arrebola Motril Dienstag, 30. Dezember 2025 Teilen

Der Kreuzfahrttourismus erlebt an der Küste der Provinz Granada einen seiner besten Momente. Dies bestätigten der Präsident der Hafenbehörde von Motril, José García Fuentes, und die stellvertretende Bürgermeisterin für Tourismusförderung, Mara Escámez, und fügten hinzu, dass die Prognosen für 2026 auf ein großes Jahr hindeuten.

Der Hafen hat bereits 69 Ankünfte von Schiffen bestätigt, verglichen mit dem historischen Maximum von 42, und eine Prognose von 120.349 Passagieren, was eine Verdoppelung des besten Rekords in seiner Geschichte bedeutet. Von diesen Ankünften entfallen 41 auf Schiffe mit mehr als 2.000 Passagieren und 10 neue Ankünfte, was das Interesse der Reedereien an der Küste Granadas zeigt.

Die geschätzten wirtschaftlichen Auswirkungen für das nächste Jahr belaufen sich auf rund 11 Millionen Euro an direkten Ausgaben, die bei Berücksichtigung aller Dienstleistungen 20 Millionen Euro übersteigen könnten. «Dies gibt uns Stabilität, erlaubt uns, den Tourismus zu entsaisonalisieren und bietet Kontinuität für Handel und Beschäftigung», sagte der Präsident der Hafenbehörde.

Nach den vorgelegten Daten schließt das Jahr 2025 mit 40.636 Passagieren und 20.765 Besatzungsmitgliedern, d.h. insgesamt 61.401 Personen, die im Hafen von Motril angekommen sind.

Diese Zahl macht 2025 zum zweitbesten Jahr in der Geschichte des Hafens in Bezug auf die Passagierzahlen, nach 2024. Darüber hinaus wurde der Rekord bei den Anläufen gebrochen, mit einem Anstieg von 10,65 % gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 42.

José García Fuentes betonte, dass diese Ergebnisse bestätigen, dass Motril «die Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen hat», wobei er insbesondere die Ankunft von Schiffen der gehobenen Kategorie hervorhob. Zwei von drei Kreuzfahrtschiffen waren der Premium-, Luxus- oder Expeditionskategorie zuzuordnen, was eine etwas geringere durchschnittliche Auslastung (88,74 %), aber eine größere wirtschaftliche Wirkung erklärt. Der durchschnittliche Passagierpreis der Kreuzfahrtschiffe, die Motril angelaufen haben, liegt bei 10.677 Euro, ein sehr hoher Wert in diesem Sektor.

Fast zwei von drei Kreuzfahrtpassagieren (62,92 %) bleiben in der Stadt, was die Annahme widerlegt, dass die Passagiere den Hafen nur als Durchgangsstation nutzen. Die übrigen 37,08 % machen organisierte Ausflüge, vor allem innerhalb der Provinz Granada, mit Besuchen der Hauptstadt, der Alpujarra, der Costa Tropical oder nahe gelegener Gemeinden.

Im gesamten Jahr 2025 besuchten nur 1.239 Kreuzfahrtpassagiere die Alhambra in Granada, was 0,03 % der jährlichen Gesamtbesucherzahl entspricht, also durchschnittlich weniger als vier Personen pro Tag. «Die Auswirkungen sind absolut gleich Null und führen zu keinem Problem der Überfüllung», betonte García Fuentes.

Fuentes zufolge hat der Kreuzfahrttourismus im Jahr 2025 rund 4 Millionen Euro an direkten Ausgaben der Passagiere in der Stadt und ihrer Umgebung generiert. Wenn man Hafendienstleistungen, Schiffsversorgung, Transport und Ausflüge hinzurechnet, belaufen sich die Gesamtauswirkungen auf über 7 Millionen Euro. Darüber hinaus schafft jeder Hafenaufenthalt direkte Arbeitsplätze für mehr als 90 Personen.

Ein Eckpfeiler des Tourismus

Die stellvertretende Bürgermeisterin für Tourismusförderung, Mara Escámez, hat die Rolle der Stadtverwaltung hervorgehoben, die dafür sorgt, dass die Vorteile des Kreuzfahrttourismus die ganze Stadt erreichen. Das Fremdenverkehrsamt hat sein Personal an den Anlegetagen aufgestockt, es ist praktisch das ganze Jahr über geöffnet und Dienstleistungen wie der Shuttle-Service zwischen dem Hafen und dem Stadtzentrum wurden gefördert.

Darüber hinaus wurde spezielles Informationsmaterial für Kreuzfahrtpassagiere erstellt, es wurden kulturelle Aktivitäten geplant und an der Positionierung von Motril innerhalb des Sektors gearbeitet.