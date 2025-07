Abenteuer am Fluss: Brücken, Stege und Uferwege

Bewässerungskanäle.Der Pfad in Benahavís verläuft entlang von Bewässerungskanälen neben dem Fluss.

Das Plätschern des Flusses liefert den Soundtrack und dient sogar als Wegweiser. Es gibt mehrere Routen an Flussufern entlang, die zu fast jeder Jahreszeit ideal sind, vor allem aber im Frühjahr, wenn es vorher geregnet hat.

Von der Axarquía bis zur Serranía de Ronda gibt es eine Vielzahl von Flusswanderwegen mit geringem Schwierigkeitsgrad. Oft werden alte Bewässerungsgräben genutzt oder es wurden Brücken und Stege angelegt. Einige dieser Wege sind in etwas mehr als einer Stunde zu bewältigen.

In der Serranía de Ronda finden sich einige der schönsten dieser Wege. So zum Beispiel die Route entlang des Arroyo de la Ventanilla, ganz in der Nähe der Ortschaft Arriate. Auch wenn der Aufstieg zum Flussufer etwas mühsam ist, lohnt es sich, diesen paradiesischen Ort zu erreichen, der in den letzten Jahren durch Stege und Brücken verbessert wurde und vor allem bei Kindern sehr beliebt ist.

Etwas mehr körperliche Fitness und Geschicklichkeit erfordert die in den Gemeinden Jubrique und Algatocín verortete Route Pasarelas del Genal, die am Puente de San Juan beginnt.

Vergrößern Natur. Von der Fuente de los Cien Caños in Richtung Villanueva del Trabuco führt ein schöner Weg entlang des Flusses Guadalorce. J.A.

Diese Route, die ihrem Namen alle Ehre macht, bietet eine Strecke voller Nervenkitzel und Sinnesfreuden auf einem der beliebtesten Abschnitte des Flusses Genal, von der bereits erwähnten Brücke bis zum Prado de la Escribana, wo sich die Dörfer Genalguacil und Benarrabá treffen. Dieser Weg ist auch Teil einer der Etappen der Gran Senda de Málaga.

Ohne die Serranía zu verlassen, aber in einem anderen Tal, entlang des Flusses Guadiaro, verläuft ein weiterer, fast ebener, aber viel längerer Weg, der die Gemeinden Benaoján und Jimera de Líbar miteinander verbindet. Von diesen aus kann man dem Fluss folgen, der schließlich bei Sotogrande (Cádiz) ins Mittelmeer mündet. Dieser Pfad ist länger als die vorhergehenden, aber man muss nicht die gesamte Strecke zurücklegen, um diese Wanderung zu genießen.

In den letzten Jahren wurden Verbesserungen für einen einfachen und umweltverträglichen Zugang zu den Flüssen durchgeführt

In Estación de Jimera, auf der anderen Seite des Flusses, gibt es auch einen etwa eineinhalb Kilometer langen ebenen Weg neben dem Guadiaro, der zur Quelle von Artezuelas führt.

In El Burgo, im Bezirk Sierra de las Nieves, wurde vor mehr als fünf Jahren ein barrierefreier Weg neben dem Turón angelegt, ein kleiner Uferabschnitt, an dem schon kleine Kinder ihre ersten Erfahrungen mit den Begebenheiten an einem Fluss machen können, da es sich um einen flachen, einfachen und kurzen Abschnitt handelt.

Eine weitere Wanderroute am Wasser bietet Villanueva del Trabuco. An der berühmten Quelle Fuente de los Cien Caños beginnt die Route, die den Fluss Guadalhorce auf seinen ersten Kilometern begleitet. Wie in einigen der oben genannten Fälle ist es nicht immer notwendig, die gesamte Route zu gehen, da es möglich ist, kürzere Abschnitte zurückzulegen, auf denen man viel Natur und vor allem die Vogelwelt genießen kann.

Vergrößern Arroyo de la Ventilla.Dieser Weg wurde durch die Installation von Holzstegen und -brücken ermöglicht. J.A.

Nur wenige Kilometer entfernt, in der Nachbargemeinde Archidona, befindet sich ein weiterer empfehlenswerter Uferweg entlang des Arroyo de Marín. Vom Stadtzentrum bis zum Flussufer ist ein gewisses Gefälle zu überwinden, aber die Anstrengung lohnt sich und man erreicht die kleine Schlucht namens La Hoz, die von einer üppigen Natur umgeben ist.

In Benahavís an der Costa del Sol gibt es zwei sehr empfehlenswerte Wanderwege entlang des Flusses Guadalmina. Der eine, der Sendero de las Libélulas, beginnt flussaufwärts im Ortszentrum. Der andere beginnt an der hölzernen Fußgängerbrücke, die auf die andere Seite des Flusses führt. Es handelt sich um den Sendero de las Acequias del Guadalmina, der dank einer begehbaren Metallkonstruktion über alte Bewässerungskanäle führt.

Das gleiche System findet sich auch auf einem anderen Weg in der Axarquía, dem Wanderweg von Los Molinos, der Árchez mit Canillas de Albaida verbindet. Auch wenn der Zugang zum zweiten dieser Dörfer etwas beschwerlich ist, lohnt sich der Rundweg.