Andalusien – eine Region, die verzaubert

Der Zauber, den Andalusien auf seine Besucher ausübt, ist gleich spürbar. In dem neuen Werbevideo von Turismo Andaluz unterstreicht das auch Hans Zimmer, der berühmte deutsche Komponist von klingenden Soundtracks zu Filmen wie 'Gladiator', 'Interstellar' oder 'Dune'. Zimmer versichert, man könne sich dem 'Andalusian Crush' einfach nur hingeben. Andalusien, das ist eine sinnliche Reise, bei der sich persönliche Erfahrungen und das spirituelle Erbe einer Region verbinden, die in der Welt einzigartige historische und kulturelle Werte ihr Eigen nennen kann.

Woher aber stammt die Essenz dieses 'Andalusian Crush'? An Zutaten fehlt es nicht, um ins Schwärmen zu geraten: 1.000 Kilometer Küste mit Stränden, an denen man die Schönheit des Mittelmeeres und die Wildheit des Atlantiks genießen kann; zwei Nationalparks; das südlichste Skigebiet Europas; faszinierende Städte, in denen Modernität und Tradition nebeneinander Bestand haben, wie Sevilla, Córdoba, Málaga oder Granada; archäologische Fundstätten der verschiedenen Kulturen und Zivilisationen, die sich in diesem schönen und reichen Land im Süden Spaniens niedergelassen haben; Meilensteine in der Menschheitsgeschichte wie die Alhambra von Granada, die Moschee von Córdoba oder der Giralda-Turm von Sevilla; eine einzigartige Kultur, deren Herz in der Folklore, der Musik, der Literatur, der Kunst und anderen Ausdrucksformen schlägt. Und das nicht nur in den großen Städten, sondern bis hinein in die verstecktesten Eckchen dieser Region… Zu erwähnen bleibt noch das immense Urlaubsangebot in allen Segmenten, das Andalusien zu einem der komplettesten Reiseziele der Welt macht.

Ein Land, das mit der Welt verbunden ist

Andalusien ist aus der ganzen Welt gut erreichbar und das ist auch eine seiner Stärken im Tourismus. Die gute Zugänglichkeit verdankt die Region ihrem exzellenten Verkehrsnetz sowohl zu Boden, über das Meer und aus der Luft. Dies ermöglicht es sowohl nationalen als auch internationalen Urlaubern, schnell und bequem anzureisen, einen der sechs internationalen Flughäfen anzusteuern, mit dem Hochgeschwindigkeitszug AVE zu fahren oder aber in einem der sieben Häfen an Land zu gehen, wo Kreuzfahrtschiffe und Schiffe aller Art anlegen.

Zugänglich ist Andalusien aber auch dank des offenen Charakters und der Gastfreundschaft, mit der Besucher empfangen werden. Geboten werden einzigartige Erlebnisse, um Andalusien und seine Menschen kennenzulernen. Toleranz garantiert allen Personen die Gleichheit bei der Nutzung und dem Genuss des touristischen Angebots – und zwar auf sichere, bequeme, eigenständige und normalisierte Weise.

Ein reiches Naturerbe

Die Diversität und die Üppigkeit der andalusischen Landschaft, geprägt durch eine Vielzahl verschiedenster Landstriche, ist ein weiteres integrierendes Element von 'Andalusian Crush'. Von der kargen Wüstenlandschaft Tabernas in Almería bis zur Schönheit der weißen Gipfel der Sierra Nevada. Über 30 Prozent der Region steht unter Naturschutz, Andalusien nennt den größten Naturpark Spaniens (und den zweitgrößten Europas) sein Eigen sowie neun Biosphärenreservate und drei Nationalparks. Über 64 Millionen Olivenbäume bilden den weltweit größten, von Menschenhand geschaffenen Wald. Mit der Geode von Pulpí in Almería hat Andalusien die größte begehbare Geode der Welt, eine faszinierende unterirdische Höhle mit Wänden voller riesiger Gipskristalle. Das alles sind Naturräume, die ihresgleichen suchen auf der Welt. Dazu gehört natürlich auch der Steinwald El Torcal von Antequera mit seinen komplexen Felsformationen, die wie die Reste einer verschwundenen Zivilisation erscheinen.

Die Moschee von Córdoba.

Andalusien ist eine der Regionen mit der größten Artenvielfalt auf dem europäischen Kontinent. Das Land besitzt eine Vielzahl an Ökosystemen und Habitats, einen enormen Artenreichtum, in dem sich 60 Prozent der charakteristischen terrestrischen Tier- und Pflanzenarten Spaniens wiederfinden.

Dieser Naturreichtum erstreckt sich auch auf die spektakuläre Küste der Region, die einzige in Europa, an der zwei Meere aufeinandertreffen. Als Pioniere des sogenannten blauen Tourismus wissen Andalusier ihre Küste zu schätzen, schützen sie und bewahren so auch einige der spektakulärsten Strände Spaniens, ausgezeichnet mit zahlreichen Blauen Flaggen für ihre Umweltqualität und die soliden Serviceangebote. Andalusien verfügt auch über das größte Netz an Yachthäfen im ganzen Land. Sie sind verteilt über die gesamte Region, bieten das ganze Jahr über auch Zusatzangebote und eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten.

Aus all diesen Gründen ist Andalusien ein privilegiertes Reiseziel, um 'Ökotourismus' zu leben, sei es an der Küste oder in der Wüste, auf verschneiten Bergen oder in den Tiefen der Erde. Dank der einzigartigen Landschaft und des ökologischen Reichtums sind es ökotouristische Reiseziele ersten Ranges. Auch, weil sie enorm viele Angebote für eine aktive Freizeitgestaltung bieten, weil sie von wissenschaftlichem Interesse sind, und, wie könnte es anders sein, weil sie von unbestreitbarer Schönheit sind.

Eine Tradition, die auch die Landschaft prägt

Andalusien ist Heimat von Handwerk, Aromen, Traditionen und von Orten, die große Landstriche und die Architektur eines einzigartigen industriellen Erbes prägen. Ein Erbe aus jahrhundertelanger wirtschaftlicher Aktivität, das es Besuchern unserer Region ermöglicht, unser Land auf verschiedene Arten kennenzulernen. So können etwa die Schauplätze besucht werden, die mit der Produktion der 'Lebendigen Industrien' zusammenhängen, jene, bei denen der Herstellungsprozess von Produkten beobachtet werden kann. Im Bereich der Lebensmittelherstellung sind die Konservenindustrie von Cádiz, die Olivenölkultur in der Subbética Cordobesa oder die Kunsthandwerkszentren von Macael zu nennen. Und natürlich kann auch das industriearchäologische Erbe kennengelernt werden.

Ein besonders wertvolles Beispiel für einen einzigartigen Landstrich geprägt von andalusischer Industrie sind die ungewöhnlichen geologischen Routen im Bergbaupark Parque Minero de Riotinto, gezeichnet von allen erdenklichen Kupferfarbtönen und majestätischen Felsformationen. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Landschaft von einer Schönheit, die Besucher auf den Mars zu beamen scheint.

Kunst und Geschichte pulsieren überall

Andalusien hat seinen eigenen Begriff, um die schwer greifbare Schönheit des wohl reinsten künstlerischen Ausdrucks zu beschreiben: Es ist 'el duende' – der mysteriöse Zauber. Ein Zauber, der dem Flamenco ebenso innewohnt wie dem unendlichen Licht, das Andalusien durchflutet. Andalusien, das ist der göttliche Touch eines Paco de Lucía, die herzzerreißende Stimme eines Camerón de la Isla, die überwältigende Kraft einer Lola Flores und die Macht einer Rocío Jurado. 'Duende', das ist die Musik von Fandango und Bulería, von Rumba und Taranto. Es ist die überschwängliche Freudigkeit der Zambomba-Membranophone im weihnachtlichen Jerez, die Passion der Bruderschaften, die endlosen Nächte der Kunst auf den Tablao-Bühnen und es sind die zahlreichen Festivals der Region, die alle Liebhaber des Cante-Jondo-Gesangs in ihren Bann ziehen. Andalusien ist Flamenco, das Markenzeichen unserer Region, das 2010 von der Unesco zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit ernannt wurde.

Wie die Kunst ist auch das enorme historisch-kulturelle Erbe, das zahlreiche Zivilisationen auf andalusischem Boden hinterlassen haben, ein essentieller Teil des Zaubers dieser Region. Als Beispiel für das Miteinander und die Pluralität der Völker im Laufe der Jahrhunderte bietet Andalusien heute seinen Besuchern die Möglichkeit, einzigartige, eng mit der Geschichte der Vorfahren verflochtene Erlebnisse zu machen. Kulturen wie Sefardí, Andalusí oder die iberoamerikanische haben unauslöschliche Spuren in unserer Region und der Nachwelt Orte von universellem Wert hinterlassen: die Mezquita von Córdoba, die Giralda von Sevilla, die Alhambra von Granada... Ein bedeutendes materielles und immaterielles Erbe, das allen Reisenden offensteht.

Eine Region, die in die Zukunft schaut

Andalusien ist weit davon entfernt, in dem Glanz seiner Vergangenheit gefangen zu sein und nostalgisch zurückzuschauen, sondern genießt die Gegenwart und blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Ein Horizont, auf den die Region zugeht und dabei auf Qualität statt Quantität setzt, die Digitalisierung und Innovation als Reiseziel in seiner Gesamtheit voranbringt, die grüne Wirtschaft und die Nachhaltigkeit fördert sowie den Urlaubern und dem Reisemarkt Sicherheit in Sachen Gesundheit sowie ständige Wachsamkeit garantiert.

Andalusien steht vor einer Zukunft voller Herausforderungen, aber es ist auch eine Zukunft der großen Chancen, um hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen. Von Foodie-Momenten bis hin zum Besuch legendärer Stätten, vom Wissenschaftstourismus oder einem Abenteuer auf dem Motorrad – all das gehört zu dem neuen touristischen Szenarium, das global im Kommen ist und vor allem die Zufriedenheit des von Mal zu Mal vielfältigeren Urlaubers sucht.