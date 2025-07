Benalmádena – vielseitiges Paradies für Urlauber Die Stadt hat sich zu einem beliebten Urlaubsziel entwickelt, das weit mehr zu bieten hat als nur Sonne und Strand. Mit einer Mischung aus traditionellem Charme und modernen Attraktionen zieht die Stadt viele Besucher an

nalmádena gliedert sich in drei charakteristische Bereiche, die jeweils ihren eigenen Reiz haben. Im Norden liegt der historische Ortskern Benalmádena Pueblo, der mit seinen typisch andalusischen weißen Häusern und blumengeschmückten Gassen einen Hauch von Authentizität versprüht. Hier können Besucher durch enge Gassen schlendern und die traditionelle Architektur bewundern.

Das moderne Benalmádena Costa erstreckt sich entlang der Küste und beherbergt den preisgekrönten Yachthafen Puerto Marina. Dieser Bereich ist das pulsierende Herz des Nachtlebens und der Gastronomie, mit einer Vielzahl von Bars, Restaurants und Diskotheken. Der Hafen, der Platz für knapp 1.000 Yachten bietet, wurde mehrfach als 'schönste Marina der Welt' ausgezeichnet und trägt seit 1987 ununterbrochen die Blaue Flagge für hervorragende Wasserqualität.

Zwischen diesen beiden Polen liegt Arroyo de la Miel, das eigentliche Ortszentrum mit Wohnvierteln, dem Bahnhof und der Talstation der Seilbahn. Dieser Ortsteil verbindet moderne Infrastruktur mit traditionellem spanischem Stadtleben. Hier finden Besucher zahlreiche Geschäfte, Märkte und Restaurants, die sowohl von Einheimischen als auch von Touristen frequentiert werden.

Benalmádena bietet eine beeindruckende Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Ein Highlight ist das Castillo de Colomares, ein zwischen 1987 und 1994 erbautes Monument zu Ehren von Christoph Kolumbus. Das Bauwerk vereint verschiedene architektonische Stile und besticht durch seine kunstvoll gefertigten Fenster.

Für Kulturinteressierte ist das Castillo Bil Bil ein Muss. Das 1927 im arabischen Stil erbaute ehemalige Landhaus dient heute als Kulturzentrum und beeindruckt mit seiner roten Fassade, Kachel- und Reliefdekorationen sowie einem wunderschönen Garten mit Springbrunnen. Regelmäßig finden hier Kunstausstellungen und kulturelle Veranstaltungen statt.

Eine Besonderheit ist die 2003 eingeweihte buddhistische Stupa, die mit ihren 33 Metern die höchste in der westlichen Welt ist. Besucher können hier nicht nur die beeindruckende Architektur bewundern, sondern auch an Meditationskursen teilnehmen oder einfach die friedvolle Atmosphäre genießen.

Naturliebhaber kommen in Benalmádena ebenfalls auf ihre Kosten. Der Schmetterlingspark (Mariposario) beherbergt etwa 1.500 Schmetterlinge verschiedener Arten sowie exotische Pflanzen und weitere Tiere.

Für einen atemberaubenden Blick über die Stadt und bei klarem Wetter bis zur afrikanischen Küste empfiehlt sich eine Fahrt mit der Seilbahn zum Gipfel des Monte Calamorro. Oben angekommen können Besucher nicht nur die Aussicht genießen, sondern auch an verschiedenen Aktivitäten wie Greifvogelshows oder Wanderungen teilnehmen. Alternativ lädt der Mirador de Columpio im Westen zu einem besonderen Fotomoment auf Schaukeln mit Meerblick ein.

Die Strände von Benalmádena sind ein Hauptanziehungspunkt für Sonnenanbeter und Wassersportler. Die Stadt verfügt über insgesamt 17 Strände, die sich über eine Länge von fast zehn Kilometern erstrecken. Die Playa de la Viborilla am westlichen Ortseingang besticht durch seine Lage zwischen Felsen, während die Playa Bil Bil einen gemütlichen Sandstrand bietet. Für Aktivurlauber ist die Playa Malapesquera ideal, wo verschiedene Wassersportarten wie Tauchen, Angeln und Kajakfahren angeboten werden.

Benalmádena hat sich auch als Ziel für Familien etabliert. Der Tivoli-Park, ein Freizeitpark mit Achterbahnen und anderen Attraktionen, besteht seit 1973. Nach einer längeren Schließung soll er bald mit einem neuen Konzept wiedereröffnet werden. Das Sea Life Aquarium nahe dem Hafen beherbergt über 2.000 Meerestiere aus 130 verschiedenen Arten. Besonders beeindruckend ist der Unterwassertunnel, durch den Besucher inmitten der Meeresbewohner spazieren können.

Benalmádena bietet eine vielfältige kulinarische Szene, die von traditionellen spanischen Tapas-Bars bis hin zu internationalen Restaurants reicht. Besonders empfehlenswert sind die Fischrestaurants entlang der Strandpromenade, die fangfrische Meeresfrüchte servieren.

Das Nachtleben konzentriert sich hauptsächlich auf den Bereich um den Puerto Marina. Hier finden Nachtschwärmer eine große Auswahl an Bars, Diskotheken und Live-Musik-Lokalen. Für ein etwas ruhigeres Ambiente bieten sich die Bars in Benalmádena Pueblo an, wo man den Abend bei einem Glas Wein und Tapas ausklingen lassen kann.