Campillos im Norden der Provinz Málaga: Flamingos, Windräder und Adrenalin für Kinder

Aktivurlaub.Im Stadtzentrum können Sie an den Wochenenden den Multi-Adventure-Park besuchen.

JAVIER ALMELLONES Campillos Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Die Regenfälle der letzten Monate haben nicht nur den zahlreichen landwirtschaftlichen Kulturen im Inneren der Provinz gut getan. Er macht sich auch in den Landschaften bemerkbar, die teilweise auch im Juni noch grün sind.

Ein gutes Beispiel ist Campillos, das einst für sein Leder bekannt war, heute aber vor allem für seine Lagunen, die als Naturschutzgebiet Andalusiens geschützt sind.

Um die gleißende Sonne des Mittags zu meiden, können Sie in den frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag angenehme Spaziergänge und Wanderungen unternehmen, die an diesen Feuchtgebieten vorbeiführen.

Mit ein wenig Geduld und Vorsicht kann man von den Beobachtungsposten aus vom rosa Flamingo bis zur Pfeifente oder der einen oder anderen Lachmöwe allerlei sehen. Die Dulce-Lagune ist die größte und bildet zusammen mit den Lagunen Capacete, Salada und Camuñas einen einzigartigen Naturkomplex.

Es ist zudem sehr empfehlenswert, das Interpretationszentrum des Naturparks Lagunas de Campillos im Zentrum der Kleinstadt aufzusuchen.

Bis Ende Juni sind die Temperaturen aber noch geeignet für weitere Routen, z. B. die, die Campillos mit Fuente de Piedra oder dem Guadalhorce-Stausee verbinden. In beiden Fällen kommt man auch an mehreren Lagunen vorbei.

Auch mit dem benachbarten Teba ist Campillos durch eine offizielle Wanderroute verbunden, entweder über eine Variante der Gran Senda de Málaga oder eine Etappe des Camino Geológico Malacitano.

Ein weiterer Rundweg ist die so genannte 'Ruta de Viento' (Windroute) durch den Windpark Los Barrancos. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Weg, de sen Verlauf von den Windkraftanlagen geprägt ist.

Vergrößern m Naturschutzgebiet Lagunas de Campillos hat sich der Wasserstand seit Anfang des Jahres erholt. J.A.

Der Ausgangspunkt ist die ehemalige Straße El Saucejo, die an der ehemaligen Viehtrift Cañada Real von Almargen nach Sierra de Yeguas liegt. Dort beginnt eine fast zehn Kilometer lange Route, auf der man neben den 'Windmühlen' auch spektakuläre Panoramablicke genießen kann, die nicht nur das Gebiet von Campillos, sondern auch andere nahe gelegene Gemeinden in den Provinzen Málaga und Sevilla umfassen.

Am südlichen Ende der Gemeinde Campilla erwartet uns eine weitere sehr originelle Route, die zu einer der wertvollsten prähistorischen Nekropolen Andalusiens führt: Las Aguilillas, in der Umgebung der Stauseen Guadalhorce und Guadalteba.

Dies ist eine ideale Route, um die sieben außergewöhnlichen Gräber zu entdecken, die einen mehr als vier Jahrtausende alten Grabstättenkomplex bilden (zwischen Kupferzeit und Bronzezeit).

Vergrößern Die Windräder sind die Wahrzeichen der Route durch den Windpark Los Barrancos. J.A.

Diese prähistorische Nekropole in der Gemeinde Campillos ist eine der sieben Stätten, die zusammen mit dem Caminito del Rey oder Bobastro zum Weltkulturerbe erklärt werden sollen.

Diese Route ist weniger als 4 Kilometer lang und bietet einen spektakulären Panoramablick auf die umliegenden Stauseen. Es gibt jedoch einen nicht allzu weit entfernten Ort, der ebenso empfehlenswert ist: der Aussichtspunkt der Tres Embalses (Drei Stauseen). Von hier aus kann man die Stauseen Guadalhorce, Conde del Guadalhorce und Guadalteba in ihrer Gesamtheit überblicken.

Zudem können sich Kinder und auch manche Erwachsene in Campillos selbst im Multi-Abenteuerpark vergnügen, der dort im Herbst 2021 seine Pforten geöffnet hat.

Eine weitere Attraktion im Freizeitangebot von Campillos ist die internationale Kartbahn, die mit 1.500 Metern Streckenlänge und spektakulären Kurven die größte in Andalusien und eine der bedeutendsten Kartbahnen im ganzen Land ist.

Nicht zu vergessen ist auch das reiche historische Erbe des Ortes, zu dem die Kirche Santa María del Reposo und einige Einsiedeleien im Zentrum gehören. Außerdem gibt es mehrere archäologische Stätten von Interesse, wie die bereits erwähnte Nekropole von Las Aguilillas, die des Cortijo de las Mezquitas oder der Hügel Castillón de Gobantes.