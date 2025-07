Costa de la Luz - Paradies der Strände

SABINE SCHULZ COSTA DE LA LUZ. Dienstag, 1. April 2025 Compartir

Die Costa de la Luz in Andalusien ist bekannt für ihre wunderschönen, langen Sandstrände, die einen Kontrast zum türkisfarbenen Atlantik bieten. Zwischen Tarifa und Cádiz gibt es eine große Auswahl, und jeder Strand hat seine eigenen Merkmale. Wir haben drei schöne Strände ausgewählt, die auf jeden Fall einen Besuch wert sind: der Strand Valdevaqueros bei Tarifa, der Strand La Fontanilla in Conil de la Frontera und La Barrosa in Novo Sancti Petri.

Diese drei Strände kann man mit dem Auto an einem Tag abfahren – die Entfernung zwischen Valdevaqueros und La Barrosa beträgt über die N-340 etwa 70 Kilometer.

Dennoch sollte man sich mehr Zeit nehmen oder sich auf einen Strand konzentrieren, da man die beeindruckende Weite und die frische Meeresbrise am besten bei einem ausgedehnten Spaziergang genießen kann.

Valdevaqueros bei Tarifa

Einer der bekanntesten Strände in Andalusien ist Valdevaqueros, etwa zehn Kilometer nordwestlich von Tarifa gelegen und über die N-340 zu erreichen.

Der Strand erstreckt sich über etwa vier Kilometer Länge und durchschnittlich 120 Meter Breite, bedeckt mit feinem, goldgelbem Sand, der sanft ins Meer abfällt. Er ist besonders bei Surfern und Kitesurfern sehr beliebt, was für eine lockere und entspannte Atmosphäre am Strand sorgt. Hier findet man das glasklare Wasser des atlantischen Ozeans auf der einen und grüne Pinienwälder auf der anderen Seite.

Die guten Windverhältnisse und die ruhige Bucht machen Valdevaqueros zu einem Hotspot für Surfer und Kitesurfer. Auch Kitesurf-Weltmeisterschaften wurden hier schon ausgetragen. Anfänger können das Kitesurfen in zahlreichen Surfschulen lernen, die Kurse in Gruppen oder als Einzelunterricht anbieten.

Vergrößern Tarifa ist ein Paradies für Windsurfer. SAS

Die Bucht am Strand Valdevaqueros wird von einer gigantischen Düne dominiert, die in den 1940er Jahren vom spanischen Militär erbaut wurde, um die Verteidigungslinie gegen mögliche Konflikte mit Marokko zu stärken. Sie ist besonders imposant, da sie sich direkt an der Küste befindet und in das Meer abfällt. Seit ihrer Errichtung hat die Düne stetig an Größe zugenommen und ist ein beliebtes Ziel für Besucher, die sich nach ihrem Erklimmen in die erfrischenden Fluten des Atlantiks stürzen.

Strand La Barrosa

Ein weiterer herausragender Strand in Andalusien ist La Barrosa in Chiclana (Novo Sancti Petri). Dieser Strand erstreckt sich über eine Länge von mehr als sechs Kilometern entlang der Costa de la Luz und ist ein beliebter Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen.

Der goldene Sand, das kristallklare Wasser des Atlantiks und die Natur sind hier einzigartig. Das zieht gerade im Frühjahr und Herbst viele deutsche Besucher an, die in einem der Hotels logieren, die direkten Zugang zum Strand haben. Die Hotels in Novo Sancti Petri und La Barrosa sind erstklassig. Allerdings gibt es außer einem kleinen Shopping-Center, das im Winter geschlossen ist, wenig Möglichkeiten zum Einkaufen oder Bummeln. Wer abends die Atmosphäre eines kleinen Dorfes genießen möchte, kann ins benachbarte Conil de la Frontera fahren.

La Barrosa ist ideal für lange, ruhige Strandspaziergänge. Ein schöner Spaziergang führt auch über die Klippen oberhalb des Strandes, mit Startpunkt beim Restaurant Cuartel del Mar. Das Cuartel ist ein umgebautes Gebäude der Guardia Civil und bietet ein exquisites Ambiente und einen wunderbaren Blick auf das Meer. Von hier aus kann man in Richtung Conil de la Frontera immer entlang der Klippen bis zum Leuchtturm von El Roche spazieren. In der Nähe von La Barrosa befinden sich mehrere Golfplätze, darunter der renommierte Golfplatz Novo Sancti Petri, der als einer der besten in Europa gilt.

Zudem ist La Barrosa ein bedeutendes Naturschutzgebiet für Vögel. Durch diese ostatlantische Route ziehen jährlich etwa 20.000 Löffler. Der Bestand dieser großen Vögel mit Flügelspannweiten bis zu 1,20 Meter war lange Zeit gefährdet, konnte sich aber dank langfristiger Schutzprogramme erholen.

La Fonanilla in Conis

Auch das kleine weiße Dorf Conil de la Frontera besticht vor allem durch seine unberührten Strände. Der Atlantik hat hier weitläufige Strände mit goldgelbem Sand und Steilküsten mit kleinen Buchten geformt.

Einer der bekanntesten Strände ist La Fontanilla, der sich direkt am Dorf entlangzieht. Zwar lädt La Fontanilla zum Sonnenbaden und Entspannen ein, seine größte Attraktion liegt jedoch in der Weite: Hier kann man kilometerlang über feinen, goldenen Sand laufen und die frische Brise des atlantischen Ozeans genießen.

Wer Richtung Westen läuft, trifft auf die Playa del Gallo und kann hier gleich weiterlaufen – so lange wie es der Ozean zulässt. Bei Flut muss man nach oben auf die Klippen ausweichen und kann den Strand El Gallo von oben bewundern.

La Fontanilla ist so breit, dass er auch bei Flut begehbar ist. Ein guter Startpunkt ist das Restaurant La Fontanilla, das unterhalb der beliebten Hotels El Fuerte Conil und Costa Conil liegt. Von hier aus kann man Richtung Dorf laufen und genießen: den Strand, das Meer, die frische Luft.

Wer genug hat vom Laufen, der kann in einem der vielen Strandbars und Restaurants frische Meeresfrüchte und lokale Spezialitäten kosten – und einen der wunderbaren Sonnenuntergänge an