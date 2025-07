Das Axarquía-Dorf, in dem Chamäleons verehrt werden

qSymbol.Seit 2011 wurden in der Gemeinde etwa 700 Chamäleons ausgewildert.

Sie bewegen sich langsam, aber bestimmt. Auf Mandelbäumen halten sie sich besonders gerne auf, doch auch auf Olivenbäumen kann man sie sehen – die Rede ist von Chamäleons. Häufig anzutreffen sind sie in Totalán, dem 'Chamäleon-Dorf'. In dieser Axarquía-Gemeinde, in den Ausläufern der Montes de Málaga gelegen, wurden in den vergangenen Jahren rund 700 Exemplare dieser Reptilien, die wahre Meister der Tarnung sind, wieder angesiedelt.

Mit Totalín, einem niedlichen Chamäleon, das die Zuneigung zu diesen Tieren symbolisiert, hat das Dorf mit seinen rund 800 Einwohnern sogar schon lange ein eigenes Maskottchen.

Man kann sie leicht auf den Ästen von Bäumen und Sträuchern entdecken, wenn sie auf der Suche nach Insekten sind, von denen sie sich ernähren. Aber wie bei anderen Arten auch, darf man sie zwar betrachten, aber nicht anfassen. Es handelt sich um eine bedrohte Art, die bereits ihre eigenen Fressfeinde hat (Raubvögel und Säugetiere).

Die Kirche Santa Ana, der Dolmen des Cerro Corona oder der Algarrobo-Aussichtspunkt sind einige der Sehenswürdigkeiten

Jetzt, wo sie ihre Winterruhe beendet haben, kann man sie an verschiedenen Wegen in und um Totalán beobachten. Der Weg ins benachbarte Moclinejo, der über herrliche Hügel mit Mandel- und Oliven- und Johannisbrotbäumen sowie Weinbergen führt, ist einer der besten Orte, um sie – mit genügend Abstand – zu beobachten.

Neben diesem und anderen Wegen in der Umgebung, wie dem zum Cerro del Salazar, von dem aus man einen wunderbaren Blick auf die Küste von Rincón de la Victoria hat und wo es einen merkwürdigen Totempfahl gibt, an dem man die Glocke läuten kann, ist auch das Dorf Totalán selbst einen Besuch wert. Von spektakulären Aussichten bis zu Fassadenmalereien, die die Straßen des Dorfes mit Farbe füllen und gleichzeitig die Monotonie der weiß getünchten Häuserwände durchbrechen, gibt es dort viel zu erkunden.

Die so genannte Ruta Totalín ist ein Wanderweg, der am Algarrobo-Aussichtspunkt beginnt, der sich am Ortseingang, kurz hinter der Kreuzung mit der Straße nach Olías, befindet.

Die Plaza de Antonio Molina, benannt nach dem berühmten Sänger aus Málaga, der einen Großteil seiner Kindheit in Totalán verbrachte, empfängt den Besucher im Ortszentrum. Ganz in der Nähe befindet sich der Park Tío Miguel, in dessen Mittelpunkt die Skulptur eines Chamäleons steht, die von einigen Einwohnern gestiftet wurde. Der Entwurf stammt von dem englischen Künstler Peter Brown, der Künstler Gonzalo Moreno war für die Ausführung verantwortlich.

Wer den Ortskern betritt, kommt an der Kirche von Santa Ana vorbei. Dort kann man sich auf verschiedenste Weise in dem kleinen Labyrinth aus Häusern, das die Kirche umgibt, für ein paar Minuten verlieren. Direkt an die Kirche gebaut ist ein Torbogen, der ein enges Gässchen überspannt.

Von der Pfarrkirche aus kann man auch den geraden Weg Richtung Süden nehmen, der an der Nachbildung des historischen Geigenturms, auch als Aussichtspunkt El Zagal bekannt, vorbeiführt.

Dieses 2010 errichtete Gebäude erinnert an eine der letzten großen Belagerungen des Nasridenreiches durch die christlichen Rückeroberer. Von dort aus kann man, während man Teile der mittelalterlichen Geschichte von Totalán kennenlernt, einen weiten Panoramablick auf die Umgebung genießen. Die Gegend ist bergig, das Meer ist aufgrund der Lage aber nur zu erahnen.

Um es zu sehen, muss man einen der Wege hinaufsteigen, wie zum Beispiel zum Cerro Corona, wo sich ein Dolmen mit einer mindestens fünftausendjährigen Geschichte befindet, der im Volksmund Tumba del Moro (Grab des Mauren) genannt wird.

Totalán, das gleichzeitig an Rincón de la Victoria, Málaga, Moclinejo und El Borge grenzt, hat eine atypische Lage zwischen Gebirgszügen, die den Ort seit Jahrtausenden vor den Gefahren schützen, die von der Küste ausgehen könnten. Genau diese Lage verleiht Besuchern heute ein gewisses Gefühl der Geborgenheit.