Das Dorf mit einer Insel in seinem Herzen

JAVIER ALMELLONES CUEVAS DEL BECERRO. Donnerstag, 3. April 2025 Compartir

Ein kleiner Olivenhain und mehrere Gemüsegärten mitten im Dorf. Ein seltenes Bild, das man fast nur in Cuevas del Becerro findet, einem Dorf, in dem die Landwirtschaft so wichtig ist wie das Wasser. Diese wilde, ländliche Oase gehört zu dem, was in diesem Ort als das Viertel La Isla bekannt ist. Es handelt sich nicht um ein Denkmal oder eine Enklave von großem ökologischen Wert, sondern um eine Besonderheit, die jeden überrascht, der das Dorf zum ersten Mal besucht. Es gibt zwar auch einen kleinen Park, aber das eigentlich Beeindruckende sind die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke im Zentrum des Dorfes. Der Bach Carrizal, der durch einen Bewässerungskanal fließt, liefert die passende Geräuschkulisse.

Sie können über verschiedene Wege dorthin gelangen. Am empfehlenswertesten ist die Fuentes-Route, eine Route, die in diesen Tagen, nach den starken Regenfällen der letzten Wochen, wahrhaft prächtig ist. Sehenswert ist auch dort der Carrizal, ein Zufluss des Flusses Cuevas, der nicht nur den Ort durchquert, sondern auch trotz seiner geringen Länge beeindruckende Fotomotive bietet.

Der Ort, an dem das Wasser mit voller Wucht entspringt, der Nacimiento de Cuevas del Becerro, ist nur wenige Meter vom Zentrum entfernt. In diesem hydrologischen Jahr ist die Quelle mehr als einmal «ausgebrochen» («ha roto», wie die Einheimischen sagen) und hat ein beeindruckendes Bild hinterlassen: Das Wasser sprudelt an mehreren Stellen gleichzeitig und fließt sogar Treppen hinunter.

Von hier aus kann man dem Paseo del Carrizal folgen, einem schönen Fußweg, der in den Ort führt. Fast wie der Guadiana verschwindet der Bach aus dem Blickfeld, bis er später im bereits erwähnten Viertel wieder auftaucht. Das Plätschern des Wassers wird zu einem Tosen, wenn es das Dorf auf der Höhe einer alten Mühle verlässt. Es handelt sich um den Cao-Wasserfall, der in diesen Frühlingstagen eine seiner schönsten Phasen des Jahres erlebt. Er ist eines der Wahrzeichen dieser Route und ein weiterer Beweis für den Wasserreichtum dieses Dorfes.

Von dort fließt das Wasser in den Río de las Cuevas, der das gesamte Gemeindegebiet durchquert und später in den Guadalteba mündet, den Fluss, der diesem fruchtbaren Tal und einem der großen Stauseen der Provinz Málaga seinen Namen verleiht. Von hier aus kann man über den Paseo del Tilín zum Río de las Cuevas hinuntergehen, der auf einer Ebene unterhalb des Stadtzentrums liegt und eine ganz andere Vegetation und Geräuschkulisse bietet.

Wasser ist im gesamten Dorf präsent

Das Wasser ist in diesem Dorf auch durch die verschiedenen Brunnen sehr präsent, von denen viele eine jahrhundertelange Geschichte haben. Von jenen rund um die Quelle des Baches, wie La Fuentezuela, La Era oder die Resbalaeros-Säule, bis hin zu den Brunnen in der Nähe des Flusses Cuevas, wie El Caño oder Los Frailes und denen im Ortskern (Gertrudis, El Puentecillo, El Patito oder Los Leones). Sie alle sind Etappen der bereits erwähnten Brunnenroute, die mit einer Länge von etwas mehr als 3 Kilometern eine der besten Möglichkeiten bietet, den Anblick des Wassers zum Frühlingsbeginn zu genießen.

Aber neben dem Wasser gibt es noch andere wichtige Elemente in und um Cuevas del Becerro. In der Umgebung gibt es Gebirgszüge aus Kalkstein, die einen schönen Kontrast zu den fruchtbaren landwirtschaftlichen Flächen des Dorfes bilden. Viele dieser Anhöhen können über die örtlichen Wanderwege erklommen werden.

Cuevas del Becerro ist auch ein idealer Ort für Himmelsbeobachtungen. Seit über einem Jahr ist der Ort offiziell eine 'Starlight'-Gemeinde, eine Auszeichnung, die ihm aufgrund seiner geographischen Lage und Höhe über dem Meeresspiegel verliehen wurde.

Nicht zu vergessen ist auch das gastronomische Angebot, denn neben verschiedenen traditionell hergestellten Waren, wie z. B. Brot, gibt es hier ein verlockendes Angebot an Bars, Restaurants und Geschäften.