Das Gebirge, das Besucher verzaubert: Die Wiedergeburt der Romantikroute durch die Serranía de Ronda

Die Festung El Águila, in der der Legende nach Guzmán El Bueno starb, oder die Erzählungen von Banditen, die sich in den schroffen Bergen bewegten, sind einige der Geschichten, die das Erbe ausmachen, das mit der Wiederherstellung der Romantikroute der Serranía de Ronda endgültig aufgewertet zu werden scheint.

Es handelt sich um eine Route, die auf dem so genannten 'Camino Inglés' (Englischer Weg) basiert, der von Gibraltar ausgeht, wo viele Reisende (darunter Schriftsteller und Maler) von Bord gingen, um über Ronda ins Innere Andalusiens vorzudringen.

Diese Route, die demnächst vollständig als sowohl für Wanderer als auch für Radfahrer geeigneter, offizieller Wanderweg ausgewiesen sein wird, beginnt in der Gemeinde El Secadero (Casares) und führt dann durch Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benadalid, Benalauría, Atajate und Alpandeire.

Vergrößern Straßenbilder wie diese in Benarrabá sind typisch für die Orte dieser Route. J.A.

Von dieser letzten Gemeinde aus, in der sich die Eulenpopulation in den letzten Monaten erholt hat, geht es dann in die Stadt mit der berühmten Schlucht, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so berühmte Reisende wie Washington Irving, Antoine de Latour, Anatole Demidoff und Edmond Boissier in ihren Bann gezogen hat.

Die Route, die auf vielen bereits genehmigten Wanderwegen basiert, wird eine neue große Route für die Provinz Málaga sein, mit einer Gesamtlänge von 58 Kilometern zwischen El Secadero, an der Grenze zur Provinz Cádiz (gegenüber dieses Ortsteils von Casares liegt das Dorf San Martín del Tesorillo), und Ronda.

Der erste komplett in der Provinz Málaga liegende Abschnitt des Camino Inglés verläuft mehrere Kilometer entlang des Guadiaro-Ufers. So geht es von El Secadero aus in Richtung Gaucín bis nach Los Nogales, wo sich genau dort, wo der Genal in den Guadiaro mündet, ein legendäres Gasthaus befand. Bevor man Gaucín erreicht, wo sich die bereits erwähnte Burg El Águila befindet, kommt man am Almedinilla-Brunnen vorbei, wo der Legende nach dem Heiligen Juan de Dios im 16. Jahrhundert das Jesuskind erschienen sein soll.

Von Gaucín aus beginnt ein Abschnitt, der teilweise mit der Route der Almoraviden und Almohaden übereinstimmt und auf dem man Gibraltar nicht aus den Augen verliert und durch das Genal-Tal gen Ronda marschiert.

Zunächst machen Sie einen Halt in Benarrabá, wo eine Legende aus Al-Andalus den Ursprung des Karmesin-Rot erklärt. Nach der Besichtigung des verwinkelten Dorfes und der Aussicht auf das Tal sollten Sie das nächste Ziel, Algatocín, ansteuern, wo Sie die Calvario-Wallfahrtskapelle erwartet, von der aus man Gibraltar normalerweise deutlich sehen kann und einer Legende zufolge einige Seeleute vor dem Schiffbruch gerettet wurden.

Vergrößern Die Festungsruine El Águila in Gaucín ist eines der herausragenden Wahrzeichen des Camino Inglés. J.A.

Benalauría und Benadalid sind die nächsten Stationen auf dem Camino Inglés. Im ersten dieser Dörfer ist das aus dem 18. Jahrhundert stammende Rathaus noch erhalten. Benadalid seinerseits ist besonders stolz auf seine Burg, die arabischen Ursprungs ist, aber vor etwas mehr als drei Jahrhunderten wiederaufgebaut wurde.

Die nächste Sehenswürdigkeit ist Atajate, wo es kaum noch Überreste der alten Burg gibt, dafür aber ein bedeutendes immaterielles Erbe rund um den 'Mosto', einem Wein, dessen Tradition Jahrhunderte zurückreicht. Dieses Dorf, das das am dünnsten besiedelte der Provinz Málaga ist, kann sich rühmen, an jedem Haus den Namen oder Spitznamen seines Eigentümers stehen zu haben.

Von Atajate aus erreicht man Alpandeire über den letzten Abschnitt des Wanderwegs, der nach dem berühmten Heiligen Fray Leopoldo benannt ist, der in diesem Dorf der Serranía de Ronda geboren wurde.

Von Alpandeire aus geht es dann direkt nach Ronda, und zwar auf einem historisch wie landschaftlich reizvollen Weg, der am Dolmen von Encinas Borrachas und am Fuße des Tajo del Abanico vorbeiführt. Ein großartiger Auftakt, bevor man in der Stadt ankommt, in die sich vor zwei Jahrhunderten so viele romantische Reisende verliebt haben.