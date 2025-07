Die Flussroute von Jimera: Wandern mit Erfrischungsgarantie in der Serranía de Ronda

Javier Almellones Estación de Jimena Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Diese Flussroute verbindet mehrere Abschnitte verschiedener Wanderwege, um eine Uferwanderung entlang des Guadiaro-Flusses vom Dorf Estación de Jimera aus zu ermöglichen, die die Charcas (natürliche Wasserbecken) de la Ermita und Llana sowie die Artezuelas-Quelle einbezieht.

Die Route beginnt im Ortskern von Estación de Jimera, direkt an der Eisenbahnunterführung in der Calle Miguel de Cervantes. Das Dorf ist entweder mit dem Auto – das Parken in einer der Straßen stellt keine große Schwierigkeit dar – oder mit dem Zug, der Ronda mit Algeciras verbindet, zu erreichen. Im zweiten Fall ist es empfehlenswert, den Fahrplan hinsichtlich der Verbindungen für die Hin- und Rückfahrt zu konsultieren.

Nachdem Sie die Unterführung zur Umgehung der Bahnlinie Ronda–Algeciras passiert haben, gelangen Sie zur Calle Guadiaro. Nach wenigen Metern auf dieser Straße erreichen Sie den gleichnamigen Fluss. Biegen Sie dort rechts in die Avenida de la Barca ein. Diese führt sowohl zur alten Kapelle, die heute eine Ruine ist, als auch zum großen Wasserbecken Charca de la Ermita, das die erste Sehenswürdigkeit auf dieser Flussroute ist. Hier können Sie sich ausruhen oder im Sommer ein erfrischendes Bad nehmen.

Aus der Artezuelas-Quelle sprudelt auch im Sommer zumeist das Wasser. j J.A.

Von der Charca de la Ermita aus kehren Sie auf demselben Weg über die Calle Barca zurück. Gehen Sie dann weiter in Richtung Süden, parallel zum Guadiaro, sodass der Fluss auf Ihrer rechten Seite liegt. Ignorieren Sie die Calle Guadiaro und verlassen Sie den Ort Estación de Jimera. Kurz darauf unterqueren Sie die Straße, die dieses Dorf mit der Landstraße MA-8401 (zwischen Benaoján und Cortes de la Frontera) verbindet. Dies ist der Teil des Weges, der am meisten der Sonne ausgesetzt ist und am wenigsten Kontakt mit dem Fluss hat.

Nachdem man die Straße unterquert hat, führt der Weg weiter bergab in Richtung Süden durch einige Obst- und Gemüseplantagen. Anschließend erreicht man wieder eine Zone, in der mehr Bäume stehen, die am Flussufer für Schatten sorgen. Nach einigen weiteren Metern gelangt man in einen Bereich, in dem es früher mehrere Mühlen gab, die die Kraft des Guadiaro nutzten. Von dort aus ist es nicht mehr weit bis zum Charco de la Llana, einem weiteren beliebten natürlichen 'Schwimmbad' der Serranía de Ronda.

Um von der Charca de Llana zurückzukehren, nehmen Sie denselben Weg bis zur Calle Guadiaro, von wo aus Sie durch die Unterführung unter der Bahnlinie zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Als Ergänzung zu dieser Route können Sie die Artezuelas-Quelle besuchen. Sie ist vor allem im Frühjahr spektakulär, wenn es in den Monaten zuvor viel geregnet hat. Aber auch im Sommer ist sie einen Besuch wert. Gehen Sie dazu wieder in den Ortsteil Estación und biegen Sie dann rechts in die Landstraße MA-8307 ein und nehmen diese bis fast ans Ende. Sie überqueren die Brücke über den Guadiaro und biegen kurz vor der Kreuzung mit der Landstraße, die Jimera mit Cortes de la Frontera und Benaoján verbindet, nach rechts ab. Sollten Sie mit dem Auto unterwegs sein, suchen Sie sich in der Nähe einen Parkplatz. Gehen Sie dann eine Straße in einem Wohngebiet entlang, wobei Sie den Fluss immer zu Ihrer Rechten haben. Nachdem Sie eines der Häuser auf einem schmalen Weg passiert haben, gelangen Sie auf einen etwas breiteren Weg, der parallel zum Fluss verläuft. Nach etwa 1,5 Kilometern erreichen Sie die Artezuelas-Quelle. Im Sommer führt der Fluss meist nur wenig Wasser, aber allein der Weg entlang des Guadiaro ist die Mühe wert.

Die Charca de la Ermita lädt erschöpfte Wanderer zu einem erfrischenden Bad ein. J.A.

Von besonderer Bedeutung entlang dieser Strecke ist die Ufervegetation mit Beerensträuchern, Oleander, Binsen und anderen für diese Lebensräume typischen Arten. Darüber hinaus gibt es in der Umgebung auch Weideland, mediterrane Wälder und traditionelle Kulturen, wie Oliven- und Mandelbäume. Ferner gibt es fruchtbare bewässerte Obst- und Gemüseplantagen, die den hydrologischen Reichtum dieses Teils der Serranía de Ronda nutzen. Was die Fauna betrifft, so sind neben einigen Fischen und kleinen Säugetieren auch zahlreiche Vogelarten zu beobachten, die für die Lebensräume an den Flüssen und in den mediterranen Wäldern typisch sind, wie der Eisvogel, der Flussuferläufer, der Buntspecht, die Bachstelze, die Gebirgsstelze, die Nachtigall, der Iberienraubwürger, der Sperber, der Schwarzmilan, die Felsenschwalbe, der Graureiher, der Kormoran, der Mauersegler, der Star und viele andere.