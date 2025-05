Die Schätze des Berges mit der berühmten Yedra-Quelle

JAVIER ALMELLONES Antequera Samstag, 24. Mai 2025 Compartir

Viele sind schon öfter daran vorbeigekommen, haben es aber nicht bemerkt, weil sie entweder nur Wasser aus der berühmten Quelle La Yedra getrunken oder in dem berühmten Gasthaus gleichen Namens eingekehrt sind. Sowohl die Quelle als auch dieses und andere Restaurants in der Nähe stehen unter dem Schutz des steinernen Giganten.

Von unten erscheint das Gelände steil, fast unzugänglich. Es gibt keine erkennbaren Wege, einige Zäune scheinen Privatgrundstücke abzugrenzen. Aber die Sierra de las Cabras, wie sie genannt wird, ist eines jener Gebirge, die es wert sind, erkundet zu werden, auch wenn man dafür alte Karten und Bücher wälzen muss. Viele der darin enthaltenen Daten und Hinweise mögen veraltet erscheinen, aber sie ergeben Sinn.

Von der alten Landstraße, die parallel zur neueren Schnellstraße verläuft, führt ein Weg steil bergauf, der mit wundervollen Ausblicken und schier unglaublichen geologischen Formationen die Sinne betört.

Die meisten Routen führen zum Gipfel Las Cabras, einem spektakulären Aussichtspunkt mit fast 1.300 Metern über dem Meeresspiegel. Der Aufstieg erfolgt über einen etwas unübersichtlichen Pfad, auf dem noch steinerne Wegweiser ihren Dienst tun.

Eine grüne Wiese zwischen Kalksteinfelsen belohnt diejenigen, die diese schroffe Berglandschaft durchwandern J.A.

Vor allem das letzte und steilste Stück erfordert einige Anstrengung. Schließlich erreicht man den Gipfel, auf dem sich ein trigonometrischer Vermessungspunkt befindet, der vor allem aber einen spektakuläreren Panoramablick bietet. Man sieht die drei Villanuevas – del Rosario, del Trabuco und de Cauche – sowie El Torcal, die Peña de los Enamorados und den Pedrizas-Pass.

Aber es gibt einen Ort, der noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht: eine grüne, von Kalkfelsen umgrenzte Wiese, die wie arrangiert aussieht: Der Hoyo de Juan Díaz. Hinter diesem schlichten Namen verbirgt sich ein durch die Erosion dieses Kalksteinmassivs entstandener Karsttrichter – eine sogenannte Doline. Eine grüne Wiese, die wie ein kleiner Garten Eden wirkt. Die Felsen bieten Schutz vor dem Lärm der nahen Schnellstraße.

Dies ist nicht der einzige ungewöhnliche Ort in diesem Gebirge. Wenn man vom Gipfel Las Cabras in Richtung Nordwesten geht, findet man eine alte, in Stein gehauene Tränke aus dem Jahr 1905, die Tränke von Lastonares. Von dort aus sind es nur noch wenige Schritte bis zur Casa del Gnomo (Haus des Gnoms), einer von Efeu umrankten Felsformation, die schon manchen Wanderer für kurze Zeit ins Träumen versetzt hat.

Bei mehreren Auf- und Abstiegen lernt man die Einzigartigkeit dieser Berge besser kennen. J.A.

Auch botanisch ist der Weg sehr interessant. Zum einen gibt es besondere Arten wie Ahorn, Weißdorn, Steineiche sowie zahlreiche Felspflanzen in den Schluchten, wunderschöne Pfingstrosen und viele Lilien auf den vielen kleinen Wiesen in diesem Gebirge.

Besonders überraschend ist das kleine Ulmenwäldchen im schattigen Teil der Juan-Díaz-Doline. Was die Vogelwelt betrifft, so kann man hier Exemplare des Hausrotschwanzes, des Maurensteinschmätzers, des Girlitzes, des Hänflings, der Blaumerle und der Rohrammer beobachten. Aufgrund der Nähe zum Torcal de Antequera ist es leicht, Gänsegeier und sogar den majestätischen Schlangenadler zu sehen.

Und wie der Name des Gebirges schon sagt, können Sie, wenn Sie sich unauffällig bewegen, kleine Gruppen von Steinböcken sehen. Sie können auch einen Fuchs oder sogar ein Wildschwein entdecken.

Obwohl die Strecke aufgrund ihrer Kürze als einfach eingestuft wird, ist zu beachten, dass sie größtenteils recht steil ist und daher ein Mindestmaß an Kondition erfordert.

Außer von La Yedra aus kann man auch eine andere Route wählen, die auf den ersten Metern mit dem Wanderweg GR-7-E4 zusammenläuft, und zwar vom 'Boca del Asno' (Eselsmaul) genannten Pass aus, über den man von Antequera aus den Torcal erreicht. Der Aufstieg zum Gipfel Las Cabras ist zwar ebenso anspruchsvoll, aber von dort aus sind es nur noch anderthalb Kilometer bis zur bereits erwähnten 'Casa del Gnomo'.