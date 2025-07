Eine Nacht unter wilden Tieren Selwo Aventura in Estepona ist der einzige Zoo Spaniens, in dem Besucher auch übernachten können

LORENA CÁDIZ ESTEPONA. Mittwoch, 2. April 2025 Compartir

Kurz vor sechs Uhr am Nachmittag sind kaum noch Stimmen im Safaripark von Estepona zu hören. Ein weiterer Tag mit dem ständigen Kommen und Gehen von Besuchern, mit Überraschungsschreien, großen, vor Begeisterung leuchtenden Kinderaugen, langen Schlangen vor der Seilrutsche oder beim Bogenschießen geht zu Ende. Ruhe hält Einzug in Selwo Aventura, ab jetzt haben die Tiere das Sagen. Bis vor ein paar Jahren war dies der Moment, in dem auch die letzten Mitarbeiter nach und nach den Zoo verließen und nur das Sicherheitspersonal zurückblieb.

Inzwischen ist das oftmals anders. Wenn die letzten Tagesbesucher gehen, kommen andere mit einem Koffer unter dem Arm, um eine Nacht im Park zu verbringen – eine Erfahrung, die bislang einzig an der Costa del Sol und nur in Selwo Aventura gemacht werden kann. «Es ist der einzige Safaripark in Spanien, wo Besucher die Nacht unter Tieren, die hier in Halbfreiheit leben, verbringen können», verheißt Zoobetreiber Parques Reunidos.

Das Leben von Zootieren und die Unterkunft von Gästen unter einen Hut zu bekommen, bedarf einer guten Organisation und Logistik. Einfach ist das nicht, auch wenn es nach Jahren der Erfahrung heute so erscheint. Alles ist bis ins Detail organisiert, damit einerseits die Gäste ein einzigartiges Erlebnis bei maximaler Sicherheit genießen, andererseits die Tiere nicht in ihrem Lebensrhythmus und ihren Bedürfnissen gestört werden.

Vergrößern Eine der Hauptattraktionen des Parks sind die Giraffen. SUR

Auf dem Parkgelände stehen verschiedene Unterkunftstypen an verschiedenen Orten, die allesamt afrikanischen Siedlungen nachempfunden sind. Inzwischen gibt es drei Siedlungen, zwei von ihnen – Masai und Watu – sind mit Hütten ausgestattet, die dritte – Zulu – bietet kleine Villen mit zwei Schlafzimmern.

Nächtliche Entdeckungstouren möglich

Sobald der Park seine Türen schließt, ist ein Teil des Zoos jedoch auch für die Übernachtungsgäste tabu: Es ist der Bereich der wildesten unter den wilden Tieren, gehört den Löwen, Nashörnern, Flusspferden, Giraffen, Zebras, Gnus, Impalas… Ein anderer Teil aber bleibt geöffnet und erlaubt es den Gästen, in aller Ruhe Tiere wie den Roten Panda, einer der Stars im Zoo und vom Aussterben bedroht, zu beobachten. Der auch als Katzenbär bekannte kleine Panda ist nachtaktiv, tummelt sich bis ins Morgengrauen hinein in seinem Revier. Die nächtliche Entdeckungstour kann weitergehen, vorbei an Erdmännchen, Stachelschweinen, Affen, Alligatoren, Lamas, Lemuren, Flamingos, Hyänen… Sie alle teilen sich den Zoo mit den Übernachtungsgästen von Hotel Selwo Lodge.

Ein weiterer Star unter den Tieren ist der Kasuar, ein flugunfähiger, beeindruckender Laufvogel, der direkt von der Prähistorie in dem Park gelandet zu sein scheint. Seine riesigen Krallen und seine imposante Größe von bis zu zwei Metern lassen ihm den Ruf vorauseilen, einer der gefährlichsten Vögel der Welt zu sein.

Auch die Hängebrücke steht den nächtlichen Zoospaziergängern offen, und wer keine Höhenangst kennt, bekommt hier ganz neue Eindrücke vom Parkgelände.

Vergrößern Ansicht von den Unterkünften in dem Safaripark. SUR

Wer nicht selbst für die Verpflegung gesorgt hat, kann im parkeigenen Restaurant zu Abend essen oder in die Stadt gehen. Generell kann die Anlage jederzeit verlassen werden. Die ganze Nacht über steht ein Fahrer zur Verfügung, der die Gäste vom Parkplatz des Safariparks zu ihrer Unterkunft und viceversa bringt.

Sobald die Nacht hereingebrochen ist und alles in Dunkelheit taucht, beginnt die andere Art des Parkvergnügens: Jetzt ist der Hörsinn gefragt, um die verschiedenen Geräusche der Tierwelt aufzufangen.

Im Preis für die Unterkunft sind der Parkbesuch entweder am Tag des Check-in oder am nächsten Tag sowie eine einstündige Safari durch die Anlage inbegriffen.