Sehnsuchtsorte unter den Stränden

Adalusiens Küstenlinie ist berühmt für ihre belebten Strände, aber es gibt auch weniger bekannte Orte, ideal für tiefenentspannte Momente mit Meerblick. Im Folgenden ein paar Inspirationen:

La Doncella, Nerja

La Doncella ist eine versteckte Bucht im äußersten Osten der Provinz Málaga und ein idealer Ort, um den quirligen Stränden der Costa del Sol den Rücken zu kehren. Die Bucht liegt an den Maro-Klippen und ist nur über einen schmalen, felsigen Pfad zu Fuß erreichbar. Los geht es am El Cañuelo-Strand. Wer sich aufmacht, sollte auf gutes Schuhwerk achten und auch über etwas Orientierungsgabe verfügen, denn Hinweisschilder sind entlang des steilen Pfads Fehlanzeige. Hinab geht es durch dichten Baumbestand, ein Gefühl von Abgeschiedenheit und ein Hauch von Abenteuer stellen sich schnell ein.

Umgeben von schroffen Felsen, lädt La Doncella mit ihrem kristallklaren Wasser zum Tauchen ein. Auf alten Karten ist die kleine Bucht noch als Playa de los Genoveses de La Vaca angegeben, was an eine lokale Legende erinnern soll, wonach eine Kuh sich in die Bucht hinab gewagt hatte, jedoch den Rückweg nicht mehr antreten konnte. Zweibeinern soll das noch nicht passiert sein. Bis heute hat sich La Doncella ihre natürliche Schönheit, die Unberührtheit und die ruhige Atmosphäre bewahren können.

Während der nahegelegene, größere Strand El Cañuelo mit Kiessand und Strandbars mehr Besucher anzieht, ist La Doncella weniger bekannt und lockt nur jene, die den steilen Abstieg wagen. Naturliebhaber und alle, die auf der Suche nach Abgeschiedenheit sind, kommen hier in friedlicher Atmosphäre auf ihre Kosten.

Punta Cullera, Manilva

Auch als Punta Cala Sardina bekannt, hat sich Punta Chullera als westlich gelegenster Strand der Costa del Sol in Manilva vor allem wegen seiner phantastischen Aussicht auf den Felsen von Gibraltar einen Namen gemacht. Der Strand trägt sogar offiziell das Attribut 'einzigartiges Eckchen' und ist für seine ungewöhnliche Schönheit bekannt: Raue Felsformationen treffen auf feinen Sand und transparentes Wasser. Umgeben von verwitterten Klippen, denen das Meer im Laufe der Jahrhunderte faszinierende Formen abgerungen hat, ist das Gebiet auch von enormer ökologischer Bedeutung. In dem reichen Meeres- und Küstenhabitat sind sogar einzigartige Pflanzen wie der Seefenchel und Küstenvögel wie Skuas – eine große Raubmöwe –, Seeschwalben und Strandläufer zu Hause.

Nahe der Grenze zu Cádiz gelegen, ist der Strand leicht über die N-340 erreichbar und verfügt auch über einen nahegelegenen Parkplatz. Nach einem kurzen Spaziergang über einen unbefestigten Pfad und ein paar Treppenstufen ist man schon da. Neben dem Strand warten auch ein kleiner Ausflug in die Los Toros-Höhle oder eine Erfrischung in der Strandbar Dieguichi auf die Besucher.

Von Punta Chullera aus eröffnet sich der Blick auf den historischen Nasriden-Turm, von wo aus bis ins 18. Jahrhundert die Zufahrt nach Gibraltar kontrolliert wurde. Punta Chullera steht als Gebiet von territorialem Interesse unter besonderem Schutz und ist einer der wenigen noch unberührten Strände im Westen der Costa del Sol. Hier kommen Naturliebhaber und Geschichtsfans gleichsam auf ihre Kosten.

Dunas de la Carraca, Torrox

Die Dünen von Carraca in El Morche (Torrox) sind ein wahrer Naturschatz im Osten der Costa del Sol. Dieser noch unberührte Dünenabschnitt gehört zum Cenicero-Strand und garantiert Besuchern ein entspannendes Naturerlebnis. Der weiche Sand und die wunderschönen Dünen sind das perfekte Umfeld für ein Sonnenbad, einen Strandspaziergang oder ganz einfach fürs Genießen. Seinem Namen zum Trotz – Cenicero müsste mit Aschenbecher übersetzt werden –, ist der Strand blitzsauber. Zwar kommen offensichtlich nicht viele Menschen hierher, Hinweisschilder, in welche Richtung es nach Ibiza oder Richtung Bahamas ginge, wurden jedoch schon einmal angebracht…

Die Carraca-Dünen in Torrox in der Provinz Málaga ist ein Geheimtipp für Naturliebhaber.

Anders als andere Strände der Costa del Sol ist Dunas de la Carraca nicht von Promenaden gesäumt oder mit Strandbars gespickt. Ruhe ist das Hauptmerkmal. Besucher können die nahegelegenen Dünen besuchen oder sich in die atemberaubenden Aussichten verlieben. Gleich ob für einen relaxten Morgenspaziergang oder fürs Sonnenbaden, Dunas de la Carraca ist ein naturschönes Erlebnis.

La Cala, Mijas

Butibamba, auch als La Cala-Strand bekannt, ist ein lebendiges Eckchen der Costa del Sol, Garant für viele Freizeitaktivitäten, Relax und Spaß. Zwar mag er nicht zu den ruhigsten Stränden gehören, doch auch in der Hochsaison kann man hier bei exzellenten Einrichtungen wunderbar entspannen. Butibamba erstreckt sich über 1,3 Kilometer und ist rund 30 Meter breit. Im feinen Sand gibt es Platz für vier Chiringuitos, die typischen Strandbars, sowie ganz in der Nähe verschiedene Restaurants, darunter auch das renommierte La Butibamba, bekannt für seine vorzüglichen Schweinefleischgerichte.

Nur einen kurzen Spaziergang entfernt vom Strand kann man den historischen Wachturm Torreón de la Cala besuchen, in dem heute eine Museumssammlung untergebracht ist. Der Küstenspazierweg, einer der ersten Abschnitte des heutigen Küstenwanderwegs von Málaga, hat vor allem zwischen Playa del Bombo und Playa de las Buganvillas ein wunderbares Panorama zu bieten, führt mit Holzstegen über die Gezeitenbecken hinweg.

Für Familien bietet sich nahe beim Wachturm ein Spielplatz an, der unter anderem mit einem Piratenschiff Abenteuer für die kleinen Strandgänger garantiert.

La Herradura, Almúñécar

La Herradura befindet sich in Almuñécar am Anfang der Costa Tropical, ein Strand, der wegen seiner Halbmondform und der schönen umliegenden Landschaft bekannt ist. Umgeben von grünen Hügeln und dramatisch daherkommenden Klippen, ist La Herradura eine erfrischende Alternative zu den kommerzielleren Abschnitten der Costa del Sol.

Die Ruhe, das klare Wasser – alles stimmt für einen entspannten Tag am Meer, wobei der sanft abfallende Sandstrand auch für Familien mit Kindern ideal ist. Beliebt ist La Herradura auch bei Schnorchel- und Tauchbegeisterten, die sich an dem Artenreichtum unter Wasser erfreuen. Mit Schnorchel ausgerüstet, lässt sich auch das nahegelegene Meeresreservat erkunden, wo der felsige Meeresboden ideal ist, um Tiere in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten. Wer die passende Ausrüstung nicht parat hat, wird in einem der örtlichen Geschäfte fündig, die Equipment sowohl verkaufen als auch vermieten.

Entlang der Promenade gibt es eine Reihe von Strandbars und Restaurants, wo beste lokale Küche, vor allem natürlich Fisch frisch auf den Tisch, geboten wird. Mit der Kombination aus Naturschönheit und leicht zugänglichem Wassersport ist La Herradura eine wunderbare Option für all jene, die entspannen und die Unterwasserwelt erkunden wollen.

Torremolinos

Torremolinos hat gleich vier tolle Strände zu bieten: Los Álamos, Bajondillo, Playamar und La Carihuela – alle vier ausgezeichnet mit dem S für Turismo Sostenible (Sanfter Tourismus). Zu dieser Auszeichnung kommen noch drei Blaue Flaggen hinzu, ein internationales Ökogütezeichen für hohe Wasserqualität, Sicherheit und gutes Umweltmanagement.

An Torremolinos' Stränden werden nicht nur Sonnenbaden und Entspannen großgeschrieben. Auch gibt es das ganze Jahr über verschiedene Events wie beispielsweise den berühmten Thriatlon. Zu diesem Wettkampf reisen alljährlich Athleten aus der ganzen Welt an, sind ein Beispiel für den lebendigen Gemeinschaftssinn und den aktiven Lebensstil der Stadt.

Die Auszeichnung S für Turismo Sostenible wird vom spanischen Institut für Qualitätstourismus verliehen und zeigt, dass die Strände von Torremolinos hohe Umweltstandards erfüllen und nachhaltige Tourismuspraktiken fördern.

Auf die Besucher warten sauberstes Wasser und gut instandgehaltene Einrichtungen, aber auch Sensibilisierungskampagnen, wie wichtig der Erhalt des Küstenökosystems ist.

Playa de Mónsul, Almería

Die Playa de Mónsul ist einer der bekanntesten Strände im Naturpark Cabo de Gata in Almería. Seine atemberaubende Schönheit hat ihn zur Kulisse zahlreicher Filme und Werbespots gemacht. Umgeben ist Playa de Mónsul von Lavagestein, das einen faszinierenden Kontrast zu dem feinen, goldenfarbigen Sand und dem tiefblauen Mittelmeer darstellt. Mit seinen 400 Metern Länge und dem nur langsam ins Wasser abfallenden Strand ist Playa de Mónsul bestens für Familien mit Kindern geeignet. Berühmt ist der Strand auch für die Felsformation 'La Peineta de Mónsul', die es ebenfalls schon in zahlreiche Filme geschafft hat, darunter 'Indiana Jones und der letzte Kreuzzug'. Es ist wirklich unmöglich, sich der natürlichen Schönheit dieses Strandes zu entziehen.

Playa de Bolonia, Cádiz

Playa de Bolonia liegt an der Costa de la Luz und gehört zu dem Surferparadies Tarifa. Weißer, feiner Sand und kristallklares Wasser, eine pittoreske Höhle und die nahegelegenen Ruinen der alten Römersiedlung Baelo Claudia machen diesen Strand zu einem ganz besonderen Ort. Bei einem Besuch der Ruinen können die Reste des römischen Forums, der Bäder und der Pökelfabrik bewundert werden – ein echtes Highlight in der geschichtsträchtigen Region. Der Strand selbst wird geprägt durch die Bolonia-Düne, ein Naturdenkmal, das atemberaubende Aussichten auf Marollo und die benachbarten Strände bietet.