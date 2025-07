Wanderung am Peñón del Cuervo in Málga: Steilküsten, Eisenbahntunnel und 'Siemprevivas'

JAVIER ALMELLONES Málaga Sonntag, 13. Juli 2025 Compartir

Diese lineare Etappe ist nicht nur Teil der Senda Litoral (Küstenweg) von Málaga, sondern deckt sich auch mit einem Teil der Gran Senda de Málaga (Großer Málaga-Rundwanderweg). Ihr Verlauf durch eine zerklüftete Gegend von großem historischen und landschaftlichen Wert verbindet Málaga mit Rincon de la Victoria.

Der Ausgangspunkt dieser Route befindet sich in der Nähe des Strandes Peñón del Cuervo, im Osten der Stadt Málaga. Neben einem der Parkplätze befinden sich die ersten Schilder für die Senda Litoral de Málaga und die Gran Senda de Málaga, die den Weg ostwärts weisen. Neben der Anreise mit dem Auto können der Ausgangspunkt und die anderen Etappenziele der Route auch mit den städtischen Buslinien erreicht werden.

Länge: 5,5 Kilometer.

Art der Route: Linear.

Dauer: 2 h 15 min.

Höhenmeter max.: 1 Meter.

Höhenmeter min.: 27 Meter.

Sehenswert: Peñón del Cuervo, die archäologischen Stätten von La Araña (Humo-Komplex), El Cantal, die Felsnischen der Virgen del Carmen in Cala del Moral und Rincón de la Victoria, alte Eisenbahntunnel, die Wachtürme Las Palomas und El Cantal sowie die Höhlen El Tesoro und La Victoria.

Diese Route kann zu jeder Jahreszeit gelaufen werden, obwohl sie im Sommer am besten am frühen Morgen oder kurz vor Sonnenuntergang begangen werden sollte. Denn obwohl einige Abschnitte dieser Etappe durch Tunnel führen, ist der Rest der Strecke der Sonne sehr stark ausgesetzt. In jedem Fall ist es ratsam, Sonnenschutz (Sonnencreme, Hüte, Sonnenbrillen usw.) und genügend Wasser mitzunehmen, um der Hitze und der Sonne zu trotzen.

Der erste Teil ist einer der symbolträchtigsten Orte an der Costa del Sol. Es ist in der Tat ein geschichtsträchtiger Ort, wie man auf einem Schild neben dem ersten Eisenbahntunnel sehen kann. Hier wird an die tragische 'Desbandá', die Flucht vieler Malagueños nach Almería vor den Franco-Truppen im Jahr 1937 erinnert. Nach der Durchquerung des Tunnels führt der Weg in das Stadtviertel La Araña, an der Zementfabrik gelegen. Nach einem ersten Stück an der Straße entlang, das jedoch sicher ist, weil es hinter der Leitplanke liegt, führt der Weg an einer wertvollen archäologischen Stätte vorbei. Der Humo-Komplex ist eine Karst-Formation, in der bei verschiedenen Ausgrabungen Artefakte aus der Zeit der Neandertaler, der Jungsteinzeit und des Chalkolithikums gefunden wurden. Die bedeutendste der Höhlen ist die Cueva del Humo. Nach vorheriger Anmeldung werden Führungen durch die Höhle angeboten. Weiter geht es dann zu einem weiteren Wahrzeichen der Route, einem Wachturm.

Von La Araña aus nähern wir uns dann dem Totalán-Bach, der die natürliche Grenze zwischen Málaga und Rincón de la Victoria bildet. Dieser Punkt der Route ist das Ende der ersten Etappe und der Beginn der zweiten Etappe der Gran Senda de Málaga. Nach der Überquerung des trockenen Flussbettes dieses Baches mündet er in die Promenade von La Cala del Moral, einem Ortsteil von Rincón de la Victoria.

Nach etwas mehr als einem Kilometer entlang der Strandpromenade erreichen wir eine weitere beeindruckende Gegend dieser Route, die als Cantal Bajo bekannt ist und die Ortschaften La Cala del Moral und Rincón de la Victoria miteinander verbindet. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: entweder wir nehmen den Weg an den Klippen entlang, der durch Holzzäune gesichert und somit ungefährlich ist; oder wir gehen entlang der alten Eisenbahnlinie durch die Tunnel von El Cantal – es sind insgesamt drei. Die Tunnel an sich sind einen Besuch wert, ebenso aber ist es der auch Blick aufs offene Meer vom Weg an den Klippen entlang, sodass ein Alternieren zwischen Tunneln und Klippenweg empfehlenswert ist. Auf dem letzten Teilstück vor Rincón de la Victoria ist das Begehen des Tunnels sowieso obligatorisch, wenn man nicht einen Umweg durch die etwas oberhalb gelegenen Urbanisationen machen möchte.

Vergrößern Die urigen Tunnel der ehemaligen Bahnlinie spenden im Sommer Schatten. J.A.

Nach Durchquerung des dritten Tunnels erreichen Sie die Strandpromenade von Rincón de la Victoria. Nur wenige Meter rechterseits befindet sich, in einer Felsnische verborgen, eine kleine Kapelle der Virgen del Carmen. Oberhalb dieses Felsabschnittes befindet sich der Wachturm von El Cantal.

Flora und Fauna

In der zerklüfteten Landschaft dieser Küstenroute kann man verschiedene Vogelarten beobachten, darunter vor allem Möwen, aber auch andere Seevögel und sogar einige felsenbewohnende Arten. Die Vegetation ist spärlich; in dieser Zone treten besonders die Palmitos, die einzige einheimische Palmenart, sowie die Siempreviva malagueña (limonium malacitanum), eine botanische Art, die in diesen felsigen Gebieten zwischen Torremolinos und Almuñécar endemisch ist, hervor.