Waren Sie eigentlich schon mal in der Sierra Morena?

GABRIELA BERNER Mittwoch, 2. April 2025 Compartir

Hornachuelos, eine knapp 4.500 Einwohner zählende Gemeinde in den südlichen Falten der sagenumwobenen Sierra Morena, macht seit einiger Zeit nicht nur unter Einheimischen Furore als Ausflugs- und Kurzurlaubsziel. Das 50 Kilometer westlich von Córdoba befindliche Dorf besticht durch seine außergewöhnliche Lage auf einem 125 Meter hohen Hügelkamm. Seine Ostflanke fällt senkrecht zu einer tiefblauen, im Sonnenlicht glitzernden Wasserfläche ab, die selbst bei unerträglicher Hitze köstliche Erfrischung suggeriert.

An dieser Stelle staut sich der in der Provinz Badajóz in Extremadura entspringende Río Bembézar. Er windet sich über 111 Kilometer durch die ebenso malerische wie legendäre Sierra Morena und den darin integrierten Parque Natural Sierra de Hornachuelos, der im Süden an die Niederung des Guadalquivirs grenzt. Der just unterhalb von Hornachuelos gestaute Fluss wird von den Einheimischen gern als ihr kleines Meer bezeichnet.

Wasserreich und üppig grün

Der seit 1989 bestehende Naturpark Sierra de Hornachuelos ist mit 60.000 Hektar das bedeutendste Landschaftsschutzgebiet der gesamten Provinz Córdoba. Seine üppige Flora zeichnet sich durch Korkeichen, Steineichen und niedriges, artenreiches Buschwerk sowie durch unzählige Galeriewälder mit Weiden, Eschen und Erlen aus. Das satte Grün ist mehreren Flussläufen, dem bereits erwähnten Stausee Bembézar und dem nicht weit entfernten Staubecken des Río Retortillo zu verdanken. Die Landschaft gliedert sich in ausgedehntes Weideland, dichte Mischwälder, schroffe Schluchten, Canyons und zahlreiche Gebirgszüge.

Vergrößern Hängende Häuser über ausgewaschenen Felsnischen. G.B.

Das Gebiet wird von zahlreichen, gut ausgeschilderten Wanderrouten durchzogen und beheimatet nennenswerte Kolonien von Gänsegeiern, Mönchsgeiern, Stein-, Kaiser- und Habichtsadlern wie auch die seltenen Schwarzstörche. Zur den wichtigsten Säugetierarten zählen Otter, Mungos, Rotwild, Wildschweine, Luchse und Wölfe.

Mehr darüber erfährt man in einem 1,5 Kilometer nördlich von Hornachuelos an der Carretera 142-CO befindlichen Ausflugsziel namens San Calixto, das idyllisch zwischen lichten Wäldern und Weideland liegt. In dem größeren der beiden vorhandenen Gebäude ist ein hochmodernes Informationszentrum untergebracht mit Multimediasaal, Museum, Kunstgalerie und Shop, wo typische Produkte aus dem Naturpark zum Verkauf stehen, darunter aus Wildbret zubereitete Wurstwaren und Pasteten, Honig, Gelees und Konfitüren, Kunsthandwerk aller Art und Naturkosmetik. Das Restaurant am Eingang des Ausflugsgeländes erfreut sich vor allem an den Wochenenden besonders großen Zulaufs.

Parque Aventura El Río Secreto

Im Ort Hornachuelos selbst aber dreht sich alles um Action und Adrenalin in einem der größten Abenteuerparks Andalusiens. Am oberen östlichen Dorfrand fällt eine beeindruckende Konstruktion aus stabilen Holzbalken, Treppen, Leitern und dicken Stahlseilen ins Auge, deren Sinn und Bedeutung sich rasch erschließen: Es ist die Startrampe für eine Seilrutsche, die nach 450 Metern und wesentlich tiefer am gegenüberliegenden Ufer des Stausees endet. Direkt an der stillen Wasserfläche ist dann der Rest dieser größten und spektakulärsten Seilrutschenanlage Andalusiens zu finden, die mit insgesamt 15 Seilrutschen aufwartet.

Vergrößern Der Klettergarten am Ufer des Stausees fordert Wagemutige aller Altersgruppen heraus. G.B.

Ultimative Adrenalinschübe sind auch im übrigen Abenteuerpark garantiert. Dort nämlich steht der 22 Meter hohe Tri-Action Tower mit gleich drei Kletterwänden unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, die jeden Kraxelfan begeistern.

Und dann ist da noch der ganz schön anspruchsvolle Hochseilgarten mit wackeligen Hängebrücken, senkrecht gespannten Netzen, an denen man sich entlanghangeln muss, Drahtseilen zum Balancieren in luftigen Höhen oder ein Parcours, auf dem man nur springend von einer zur nächsten Plattform gelangt, und noch viel mehr. Und glauben Sie mir: Mindestes einmal im Sommer sollte man sich einen ähnlichen Adrenalinkick und das unweigerlich nachfolgende Glücksgefühlgönnen.

Deutlich relaxter verläuft der Tag allerdings auf dem Río Bembézar. Neben dem Abenteuergelände werden Kajaks und Kanus vermietet, mit denen man relativ weit den Flussverlauf in Richtung Norden erkunden kann. Noch besser chillt es sich sogar auf der stillen Wasserfläche des Bembézar während der einstündigen Fahrt in dem 60 Passagiere fassenden Ausflugsschiffchen, das solarbetrieben ist. Der Käpt'n bittet um Aufmerksamkeit für interessante, kurzweilige Erläuterungen über die Naturschönheiten, Besonderheiten und Highlights der Gemeinde Hornachuelos, während sein zweiköpfiges Team einen kleinen Snack und diverse Getränke herumreicht. Diese Tour könnte gerne länger dauern.

Die Ursprünge von Hornachuelos sind nicht klar. Die Römer waren mit Sicherheit hier, doch erst in der Epoche des Al-Andalus kommt 'Dunkel' in die Geschichte und man spricht erstmals von Minenaktivität. Ganz in der Nähe lagerten nicht unerhebliche Gold- und Silbervorkommen, die danach noch vom 17. bis ins 19. Jahrhundert hinein von britischen Minengesellschaften ausgebeutet wurden, wie auch einige andere Erzvorkommen in der nördlichen Guadalquivir-Niederung.

Miniferien mit der ganzen Familie

Den gut 200 Kilometer von Málaga entfernten Abenteuerpark und den einmaligen Naturpark im Hochsommer mit der ganzen Familie zu besuchen lohnt sich ganz bestimmt, zumal in der Gegend im Netz zahlreiche Ferienapartments, Chalets wie auch einfache Bungalows zu mieten sind (Hornachuelos Apartamentos Rurales). Der Abenteuerpark bietet übrigens auf www.riosecretoaventura.com schlichte, rustikale Bungalows für maximal sechs Personen an.