Bestes Klima Europas und deutsches Ambiente

Torrox ist eine der beliebtesten Reisedestinationen für Deutsche an der Costa del Sol. Denn die etwa 50 Kilometer östlich der Provinzhauptstadt Málaga gelegene Gemeinde, die sich aus dem rund fünf Kilometer vom Meer entfernten Torrox Pueblo sowie den Küstenstadtteilen Torrox Costa und El Morche zusammensetzt, ist bekannt für sein warmes und mildes Klima mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr, weshalb der Ort auch mit dem Slogan 'Mejor clima de Europa' (dt.: Bestes Klima Europas) für sich wirbt.

Wer als Deutscher in Torrox Urlaub macht, ist sofort von Landsleuten umgeben und hat keinerlei Sprachprobleme, denn Torrox gilt als die größte Ansiedlung von Deutschen auf dem spanischen Festland. Rund 6.000 Deutsche – so die Schätzungen von Bürgermeister Óscar Medina – von insgesamt etwas mehr als 21.000 Einwohnern leben dauerhaft hier oder verbringen die meiste Zeit des Jahres in Torrox. Diese Entwicklung hatte bereits in den 1960er Jahren eingesetzt, als die deutsche Baufirma Hoffmann damit begann, Wohnblocks entlang der Küste von Torrox Costa zu errichten, was eine wachsende Anzahl von deutschen Einwohnern anlockte, die sich hier niederließen. Viele Geschäfte sind heute in deutscher Hand, unter anderem hat Torrox Costa eine deutsche Bäckerei, eine deutsche Metzgerei und einen deutschen Supermarkt. Dass die Deutschen in Torrox einen großen Anteil der Bevölkerung ausmachen, spiegelt sich auch im Vereinsleben sowie im kulturellen Angebot der Gemeinde wider. In Torrox gibt es mehrere deutsche Chöre, Nachbarschaftsvereine sowie einen Skatclub, und für die Deutschen im Ort werden schon seit vielen Jahren ein Oktoberfest und ein Weihnachtsmarkt veranstaltet, die jedes Jahr Tausende von Besuchern anlocken.

5.800 Wohnungen geplant

Nachdem das Erfolgsmodell Torrox mit dem Schwerpunkt auf dem deutschen Residenzialtourismus schon seit Jahren gut funktioniert, hat Bürgermeister Óscar Medina auf der diesjährigen Tourismusmesse Fitur in Madrid Ende Januar mit 'Puerto Narixa' und 'Calaceite' zwei Großprojekte präsentiert, in deren Zug 5.800 neue Wohnungen geschaffen und Torrox damit zur Luxusdestination ausgebaut werden soll.

Das Projekt 'Puerto Narixa' soll gegenüber von Torrox Pueblo auf einem malerischen Hügel mit Olivenbäumen und Buschwerk direkt an der Ortsgrenze zu Nerja entstehen. Auf einer Gesamtfläche von etwas mehr als 100 Hek­tar Land ist eine bebaubare Fläche von 20,7 Hektar vorgesehen. Dies ermöglicht den Bau von bis zu 1.900 Häusern, wobei die Eigentümer zunächst rund 1.200 Wohneinheiten planen. Zielgruppe sind Menschen, die «Lebensqualität in einer privilegierten Umgebung suchen», so Bürgermeister Medina.

'Puerto Narixa' verspricht eine perfekte Kombination aus moderner städtebaulicher Entwicklung und Umweltschutz. Geplant sind 42,5 Hektar Grünfläche, die unter anderem biologische Obstgärten, Weinberge und bis zu zehn Kilometer lange Wanderwege umfassen. Zudem sind ausgedehnte Sportbereiche sowie ein Gewerbegebiet und ein Einkaufszentrum vorgesehen.

Ein weiteres Highlight des Projekts ist ein Freizeitbereich mit Naturschwimmbädern, die harmonisch in die Landschaft integriert werden sollen. Um 'Puerto Narixa' mit Torrox Pueblo zu verbinden, ist eine Hängebrücke nach dem Vorbild des berühmten 'Caminito del Rey' bei Ardales im Norden der Provinz Málaga geplant. Bürgermeister Medina versicherte, dass 'Puerto Narixa' ein «Referenzpunkt an der Costa del Sol» werden soll, der Naturverbundenheit und Luxus auf einzigartige Weise vereint.

Projekt 'Calaceite' begonnen

Das zweite Großprojekt 'Calaceite' wird südlich davon an der Ortsgrenze zu Nerja auf einer Fläche von 300 Hektar entwickelt und zählt zu den wichtigsten Stadtentwicklungsprojekten der Region. Es umfasst den Bau von 4.600 Wohnungen, von denen 800 als Sozialwohnungen zu erschwinglichen Preisen geplant sind, um auch einer breiteren Bevölkerungsschicht Zugang zu modernem Wohnraum zu ermöglichen. Erschlossen ist das Gebiet bereits seit mehr als 15 Jahren und auch die ersten Häuser sind bereits bewohnt, doch mehrere Immobilienkrisen sowie die Covid-Pandemie haben dazu geführt, dass das Projekt erst im Jahr 2021 wieder aufgenommen wurde.

Exklusiver Yachthafen mit fast 900 Liegeplätzen

Ein zentraler Bestandteil von 'Calaceite' ist ein Yachthafen mit 872 Liegeplätzen, der mit einer Investition von 87,5 Millionen Euro durch das Unternehmen Acciona realisiert werden soll. Dieser Hafen soll sich zu einem luxuriösen Anziehungspunkt entwickeln und Torrox als exklusive Küstendestination etablieren. Ferner ist die Errichtung eines Golfplatzes geplant, der die Attraktivität des Standorts weiter steigern soll. Bürgermeister Óscar Medina zeigte sich auf der Fitur überzeugt davon, dass beide Projekte auf ein harmonisches Zusammenspiel von modernem Wohnraum, exklusiver Infrastruktur und umweltbewusster Gestaltung ziele und Investoren und Touristen gleichermaßen anlocken werde.

Torrox hat seinen Bewohnern und Besuchern auch wirklich viel zu bieten. Die Strände der Gemeinde, allen voran die unterhalb der Strandpromenade von Torrox Costa gelegene, mit einer Blauen Flagge ausgezeichnete 'Playa de Ferrara', bestechen nicht nur durch feinen Sand und kristallklares Wasser, sondern auch durch eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten wie Wassersport und entspannte Spaziergänge entlang der Küste. Wer etwas mehr Ruhe sucht, dem ist vor allem der weniger stark frequentierte Strand im Ortsteil El Morche zu empfehlen, auf dem sich mit den 'Dunas de la Carraca' eines der wenigen naturbelassenen Dünengebiete der Provinz Málaga befindet.

Entlang der modernen Strandpromenade von Torrox Costa gibt es zahlreiche Restaurants und Strandbars, die eine breite Palette an kulinarischen Genüssen bieten. Von einer reichlichen Auswahl an spanischen Tapas bis hin zu typisch deutschen Gerichten finden Einheimische und Touristen hier alles, was das Herz begehrt. Besonders ursprünglich sind die spanischen 'Chiringuitos' (dt.: Strandbars), in denen die hierzulande typischen Sardinenspieße vor den Augen der Gäste über Feuer in ausrangierten Holzbooten gebraten werden. Direkt an der Promenade sind mehrere Kinderspielplätze, womit auch der Nachwuchs seine Beschäftigung hat, während die Eltern auf den Terrassen der Restaurants die Sonne genießen können.

Neben den Stränden gibt es aber auch noch weitere Sehenswürdigkeiten in Torrox Costa. Die Ruinen der einstigen Römerstadt 'Claviclum' geben Einblicke in die frühe Besiedlung des Ortes und der im Jahr 1864 in Betrieb genommene Leuchtturm und das angegliederte Interpretationszentrum zeugen ebenfalls von der Geschichte der Region und können nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden.

Auf Geschichtsreise im Dorf

In Torrox Pueblo, dem malerischen Dorf auf dem Hügel über Torrox Costa, können Besucher die authentische andalusische Kultur erleben und beispielsweise die Plaza de la Constitución vor dem Rathaus mit ihren über den Platz gespannten bunten Regenschirmen bewundern. Ferner laden im Dorf die im 18. und 19. Jahrhundert im neoklassizistischem Stil errichtete Kirche 'Iglesia de la Encarnación' und das im 16. Jahrhundert erbaute Kloster 'Convento de Nuestra Señora de las Nieves' zu einer Besichtigung ein. Weitere Sehenswürdigkeiten von Torrox Costa sind die im 19. Jahrhundert erbaute Rohrzuckerfabrik 'Ingenio de San Rafael' und das aus dem 18. Jahrhundert stammende, einst zur Verwaltung von Wegzöllen dienende Gebäude 'Casa de la Aduana', in dem ein kleines Museum über die Geschichte von Torrox untergebracht ist. Ein nicht historisches, aber dafür kulinarisches Highlight bietet zudem die Olivenölkooperative 'Nuestra Señora de las Nieves', die ein vielfach prämiertes vollmundiges Olivenöl produziert, das man dort direkt kaufen kann.

Torrox Pueblo besticht durch seine malerische wAltstadt mit zahlrichen historischen Bauten. SUR

Viele Feste und Kulturevents

Zum Feiern gibt es neben dem Oktoberfest und dem ebenfalls eher deutsch geprägten Weihnachtsmarkt auch traditionelle spanische Feste: Die Feria de las Migas in Torrox Pueblo ist eine beliebte Veranstaltung, die jedes Jahr im Dezember stattfindet. Tausende von Besuchern kommen zu dem Fest, bei dem das ursprünglich von der armen Landbevölkerung erfundene Gericht aus Olivenöl, Knoblauch, Wasser, Grießmehl und Salz kostenlos an die Besucher vereilt wird.

Daneben ist Jahr für Jahr Partystimmung auf den Ferias von Torox Pueblo Anfang Oktober und El Morche Mitte August angesagt. Doch damit nicht genug: Für kulturell Interessierte finden regelmäßig Veranstaltungen im Theater 'Villa de Torrox' in Torrox Pueblo statt. Außerdem organisiert die Gemeinde Jahr für Jahr das Sommerprogramm 'Vive el verano en el mejor clima de Europa' (dt.: Genieße den Sommer im besten Klima Europas), in dessen Rahmen zahlreiche Aktivitäten wie Strandkino, Pop- und Flamencokonzerten, Straßentheater, geführte Besichtigungen und alle Arten von Workshops stattfinden.

Die Feria de las Migas Anfang Dezember lockt Jahr für Jahr Tausende von Besuchern an. SUR

In diesem Jahr wird es auch eine Reihe neuer Veranstaltungen geben, die wie die beiden großen Bauprojekte auf der Fitur-Tourismusmesse präsentiert wurden. Als Erstes steht vom 25. bis 27. April das Crossfit-Festival 'Élite Functional Challenger' auf dem Programm, das in Paaren auf dem Ferrara-Sportgelände in Torrox Costa ausgetragen wird und zu dem mehr als 900 aktive Teilnehmer sowie rund 5.000 Zuschauer erwartet werden.

Weiter geht es am 1. Mai mit der 'Cata junto al Mar' (dt.: Verköstigung am Meer) in der Avenida del Faro in Torrox Costa, einer Veranstaltung, die eine kostenlose Weinprobe sowie einen Wettbewerb im Schinkenschneiden beinhaltet, und die laut Bürgermeister Óscar Medina «die größte Verkostung im Freien in Südeuropa» werden soll.

Am 30. August schließlich ist im Sportkomplex 'La Granja' in Torrox Pueblo das Festival '90's Lovers' vorgesehen, bei dem den Besuchern Discomusik von den Künstlern und Gruppen Whigfield, Anita Doth, Rebeka Brown, King Africa, Dany Cantos, 901s lovers DJ's, Eliza Handley, JM Albala und Estepdance geboten wird. Eintrittskarten gibt es bereits jetzt ab 18 Euro auf der Website www.90lovers.com.