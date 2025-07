Herrliche Aussichten vom Balkon der Axarquía

NICOLAS HOCK COMARES. Montag, 31. März 2025 | Actualizado 12:50h. Compartir

Wer bisher nur die Küstenorte der Costa del Sol kennt, wird überrascht sein bei einem Auslug nach Comares. Das kleine Bergdorf in der Axarquía, wie der östliche Teil der Provinz Málaga genannt wird, befindet sich auf der Spitze eines rund 700 Meter hohen Berges, zu dem eine sieben Kilometer lange Serpentinenstraße hinaufführt, und bietet daher atemberaubende Panoramablicke, weshalb Comares auch der 'Balkon der Axarquía' genannt wird. Neben der Aussicht findet der Besucher in dem Ort Ruhe, malerische Gässchen mit den für Andalusien typischen weißen Häusern, eine gute Gastronomie sowie Bauwerke aus dem Mittelalter und der Maurenzeit.

Vergrößern Von der maurischen Burg sind noch der Turm und Mauern erhalten. N.HOCK

Der Ursprung von Comares, das etwas weniger als 1.400 Einwohner hat, reicht zurück bis ins siebte Jahrhunert vor Christus. Griechische Händler, die auf dem Seeweg an die Küste Málagas gekommen waren, hatten sich bereits auf dem Felsen, auf dem das heutige Dorf steht, niedergelassen, zur Zeit des Imperium Romanum hatte sich später ein militärischer Stützpunkt auf dem Berg befunden. Bis zur Rückeroberung Spaniens durch die Katholischen Könige im Jahr 1487 war die maurische Festung, von der heute noch der Turm zu sehen ist, eine der wichtigsten maurischen Verteidigungsanlagen der Axarquía. In den alten Texten wurde das Dorf 'Hisn Qumarich' genannt – 'die Burg auf dem Berg'. Drei Kilometer von dem Dorf entfernt wurden Reste einer Stadt aus dem 9. und 10. Jahrhundert entdeckt, die 'Meseta de Mazmullar', von der noch Mauerreste erhalten sind.

Von der Rückeroberung des Ortes durch die Christen zeugt noch die 'Calle del Perdón' (dt.: Straße der Begnadigung), die diesen Namen trägt, weil die neuen Herrscher die rund dreißig verbliebenen maurischen Familien in einem Akt der Gnade zum katholischen Glauben konvertieren ließen.

Vergrößern Der überschaubare Ort besticht durch seine weiß getünchten Häuser. N.HOCK

Bei einem Besuch von Comares stellt man das Auto auf einem der ausgeschilderten Parkplätze am Ortseingang ab und nimmt den weiteren Weg zu Fuß. Kurz nachdem man das malerische Eingangstor zum Dorf mit dem Namen 'Puerta de Málaga' (dt.: Tor von Málaga) passiert hat, gelangt man auf einen kleinen Platz, auf dem sich das Rathaus des Dorfes, einige Restaurants sowie die berühmte Aussichtsplattform 'Balcón de la Axarquía' (dt.: Balkon der Axarquía) befinden. Hier lohnt es sich, stehen zu bleiben, um die Aussicht zu genießen. Von der Aussichtsplattform bieten sich einzigartige Blicke auf die Berge der Sierra Tejeda, das Tal des Río Benamargosa mit seinen Obst- und Olivenplantagen, den Stausee La Viñuela sowie auf die Küste von Torre del Mar.

Für die Erkundung des Orts folgt man dann der sogenannten 'Ruta musulmana' (dt.: Route der Mauren), einem Rundweg, der mit in die Straße eingelassenen Marmorplatten markiert ist, und der an allen Sehenswürdigkeiten von Comares vorbeiführt. Auf Hinweistafeln sind die wichtigsten Bauwerke und Naturschönheiten erklärt. Zunächst geht es zur ehemaligen maurischen Festung des Ortes, von der noch der Turm und Reste der Wehrmauer erhalten sind. Daneben befindet sich der Friedhof des Dorfes, der aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammt und aufgrund seines Blumenschmucks bezaubert. Der Rundweg führt weiter zur Kirche Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, die im 16. Jahrhundert auf den Resten einer ehemaligen Moschee erbaut wurde und aufgrund der Mischung von maurischen und christlichen Bauelemente zum Kulturgut erklärt worden ist. Durch das Dorf geht es vorbei an malerischen, mit Blumen geschmückten Häusern und an Resten von maurischen Torbögen zu einem weiteren mittelalterlichen Turm, von dem aus man den gesamten Ort sowie die ehemalige Burg in der Gesamtansicht überblicken kann.

Zum Abschluss des Besuchs in Comares empfiehlt es sich, die heimische Gastronomie zu testen. Die typischsten Gerichte sind die 'Platos de los Montes' mit in Schmalz gebackenen Schweinelenden, Ei und Chorizo-Wurst, 'Migas', in Olivenöl gebratene Brotkrumen mit Knoblauch, sowie 'Gazpachuelo', eine helle Fischsuppe mit Kartoffeln.

Anfahrt

Von Málaga aus gelangt man nach Comares am bequemsten über die Ortschaften Vélez-Málaga und