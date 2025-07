Ein Ausflug zu Feuchtgebieten, Quellen und Wasserfällen

JAVIER ALMELLONES CUEVAS DEL BECERRO Donnerstag, 27. März 2025 | Actualizado 02/04/2025 10:49h. Compartir

Seit dem März der Covid-Pandemie können wir uns nicht mehr an so regenreiche und für die Grundwasserleiter der Provinz so günstige Monate erinnern wie diesen. Im Gegensatz zu damals gibt es derzeit keine Einschränkungen, die uns daran hindern, die positiven Aspekte des Wassers in vielen Teilen Málagas zu genießen. In fast der gesamten Provinz führen die Oberläufe vieler Flüsse viel Wasser. Nicht alle sind leicht zugänglich. Einige sind jedoch über Straßen oder Wanderwege erreichbar.

Zu den leichter zugänglichen gehören die von Guaro, einem Weiler von Periana, und Cuevas del Becerro. Der erste ist, wie die Dorfbewohner sagen, erst vor wenigen Tagen «geplatzt»; der zweite ist in diesem hydrologischen Jahr bereits mehrmals «ausgebrochen».

Bekannter als diese Quellen sind die Quellflüsse des Guadalhorce und des Genal. Die erste dieser Quellen ist die Fuente de los Cien Caños in Villanueva del Trabuco, die seit einigen Wochen sprudelt. Es gibt mehrere Wanderrouten, die dort beginnen oder vorbeiführen. Am empfehlenswertesten ist der Weg, der die Quelle mit dem Dorf verbindet, zu dem sie gehört, da er über weite Strecken am Fluss entlang führt.

Die 'Nacimiento del Genal' genannte Quelle, die vor einigen Monaten praktisch ausgetrocknet war, zeigt sich derzeit von einer ihrer schönsten Seiten. Am Eingang von Igualeja gelegen, gilt sie als eine der Quellen des wohl wichtigsten Flusses in der Serranía de Ronda, aber sie ist bei weitem nicht die einzige. In Júzcar gibt es noch einen weiteren, etwas abgelegeneren Ort, an dem das Wasser ebenfalls in Strömen fließt.

Im Alto Genal gibt es auch weitere Flecken, die man dieser Tage besichtigen kann, wie die Chorreras de Balastar, die über einen Rundweg von Faraján aus zu erreichen sind, oder die Sima del Diablo, die sich ebenfalls in Júzcar befindet – auch wenn es dort derzeit angebracht wäre, die Tour mit einem professionellen Outdoor-Unternehmen zu bestreiten.

Der Guadiaro und einige seiner Nebenflüsse haben ebenfalls atemberaubende Orte zu bieten. Zu den am besten zugänglichen gehören die Wasserfälle des Guadiaro am Ausgang der Cueva del Gato und die Quelle in Estación de Benaoján. Auch in diesem Dorf bietet der Guadiaro einen spektakulären Wasserfall, wenn auch mit geringerer Höhe.

Die Auswirkungen der Regenfälle sind auch im Nationalpark Sierra de las Nieves besonders spürbar. Der Turón, der Verde und der Grande bieten beeindruckende Quellströme. Das Gleiche gilt für ihre Wasserfälle, vor allem im Turón. Im Gebiet von El Burgo kann man dies am Staudamm von El Dique oder am Wasserfall nahe an der Gemeindegrenze zu Ardales beobachten.

Der beste Weg, um spektakuläre Wasserfälle zu sehen, ist jedoch, der Route der Wasserfälle von Tolox zu folgen. Dieser Rundweg ist mehr als zehn Kilometer lang und führt an den Wasserfällen Horcajuelos, Poza de la Virgen und La Rejía vorbei. Letzterer gilt mit einer Fallhöhe von mehr als fünfzig Metern als der höchste der Provinz.

Weniger schwindelerregend, aber ebenso faszinierend sind die Feuchtgebiete im Inneren der Provinz Málaga. Zwischen den Gemeinden Archidona, Campillos, Fuente de Piedra, Alameda und Humilladero erwartet Sie eine veritable Route von Lagunen, die bereits gut mit Wasser gefüllt sind, in Erwartung eines Frühlings, der nicht nur aus landschaftlicher, sondern auch aus biologischer Sicht besonders zu werden verspricht.

Obwohl die Lagune Fuente de Piedra das wichtigste dieser unter Naturschutz stehenden Areale ist, sind andere wie die Lagunen Chica und Grande in Archidona oder der Lagunenkomplex in Campillos ebenfalls von großer Bedeutung. Sogar Feuchtgebiete, die in den letzten Monaten ausgetrocknet waren, wie die Lagune La Ratosa und andere Feuchtgebiete im Landesinneren, haben sich wieder erholt.

Unter diesen Voraussetzungen wird Málaga sicherlich einen der besten Frühlinge für Ausflüge und Wanderungen seit Langem erleben.