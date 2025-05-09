Jazz kann man auch sehen

PACO GRIÑÁN Málaga Freitag, 9. Mai 2025 Teilen

Das Museo Interactivo de la Música in Málaga hat sich in einen Jazzclub verwandelt. In dem nicht nur Miles Davis, Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater und Chucho Valdés zu hören sind, sondern in dem man auch die Kraft einer Jam Session spüren kann. Das ist es, was der Maler Juan Vida (Granada, 1955) in seiner mehr als vier Jahrzehnte währenden ununterbrochenen Arbeit an Plakaten für Jazzfestivals einfängt. Eine Sammlung, vor der ihm, wie er selbst gesteht, «schwindelig» wurde, als er sie in den Sälen des Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) sah. Im Musikmuseum Málagas (C/Beatas 15) ist diese vom Centro Andaluz de las Letras (CAL) zusammen mit der Casa Museo Los Tiros in Granada organisierte Ausstellung zu sehen.

«Für mich ist es ein sehr aufregender Moment, denn es ist unglaublich, wie viel Zeit vergangen ist, seit mir dieser verrückte Auftrag unterbreitet wurde», sagt der Maler und Zeichner, der sich daran erinnerte, wie er im Sommer 1980 mit seinen Freunden Luis García Montero und Javier Egea in einem öffentlichen Schwimmbad war, das von seiner eigenen Familie betrieben wurde, als er über die Lautsprecheranlage hörte, dass 'Juanito Vida am Telefon verlangt wurde'. «Mich rief José María Ojeda an, ein Showproduzent, der das Jazzfestival von Granada ins Leben gerufen hatte und mir das erste Plakat in Auftrag gab», erzählt er.

Nach dieser Schwimmbad-Szene wird Juanito zu einem Juan, der den Noten, die ihm der Jazz suggeriert, ein eigenes Erscheinungsbild verleiht mit mehrheitlich schwarzen Interpreten, vom Sänger bis zum Trompeter, über den Schlagzeuger, Saxofonisten und Pianisten. Charaktere, die sich auf diesen Musikstil beziehen, ohne ihn jedoch zu personalisieren. Wie in dem Jahr, als Miles Davis zum Festival nach Granada kam und Vida keinerlei Anspielung auf den großen Meister im Plakat von 1988 integrierte.

«Ich hatte mir auferlegt, das zu machen, was ich wollte, ohne Rücksicht auf die Namen der teilnehmenden Künstler, und mein Dank gilt dem Veranstalter, der dies akzeptiert hat», erläutert er mit einem Lächeln. Auch das erwähnte Plakat ist in der Ausstellung im Mimma präsent, die fast fünfzig Werke umfasst und noch bis September besucht werden kann.

Auf den Plakaten sind nicht nur Instrumente und Musiker zu sehen. Sie zeigen auch, wie der Künstler selbst sagt, «Jazz-Situationen», die sich auf Musik beziehen. Wie das erste Plakat der Ausstellung aus dem Jahr 1986 mit einem schwarzen Mann, der eine Pfeife raucht und sich perfekt mit dem Geist des Jazz identifiziert, obwohl nichts direkt auf diesen Musikstil hinweist, oder das Porträt eines Mannes in einem orangefarbenen Overall in der Todeszelle in den USA, der mit Kopfhörern Musik hört. «Im Laufe der Zeit habe ich erkannt, dass der Jazz eine Bedeutung hat und dass er im Grunde immer etwas Tragisches und Dramatisches in sich trägt», sagt Juan Vida, der auch erklärt, wie diese Plakate seine künstlerische Entwicklung in den letzten vier Jahrzehnten zusammenfassen.

So sind seine ersten Arbeiten zur Ankündigung des Jazzfestivals von Granada nicht in der Ausstellung zu sehen, «weil ich am Anfang die Idee hatte, dass meine Arbeit als Maler und als Designer getrennte Wege gehen muss, und ich habe mich für die Collage entschieden», erinnert er sich. Das Jahr 1986 ist das Jahr seines Wandels und der Beginn dieser Ausstellung, in der der Malers den Plakatgestalter ersetzt. Es sind auch die Originalentwürfe auf Papier zu sehen, die manchmal mit geringen Änderungen zu dem endgültigen Plakat des Festivals, sei es in Granada oder in Almuñécar, wurde.

Die Plakate von Juan Vida zeigen auch die Entwicklung der Technik in diesen Jahren auf. Die Plakate bis zum Jahr 2000 musste er einem «Remaster-Prozess» unterziehen, um sie einscannen zu können, während bei der letzten, aus dem Jahr 2024, «das Original fehlt, weil es vollständig digital hergestellt ist und die Plakate nicht mehr an den Wänden kleben».

Dieser technologische Wandel wurde von dem Maler und anerkannten Plakatkünstler am eigenen Leib erfahren, der vor etwas mehr als einem Jahrzehnt eine bittere Erfahrung machte, als ein anderes Plakat, das des Filmfestivals 'Fancine' der Universität von Málaga, eines seiner Bilder, das ein von einem Bleistift durchstochenes Herz zeigte, plagiierte. «Es war offensichtlich eine Kopie, bis hin zum Bleistift», erinnerte sich der Künstler, der die Rücknahme dieses Werkes forderte, das jedoch dennoch weiter verwendet wurde.

Die Direktorin des Mimma, Marta Izquierdo, begrüßte die Ausstellung und diese erste Zusammenarbeit mit dem CAL (andalusisches Literturzentrum), das sich in der nahegelegenen Calle Álamos befindet, während der Direktor der literarischen Institution, Justo Navarro, darauf hinwies, dass das CAL einen Zyklus zu diesem Musikstil veranstaltet hat. Ene Musik, die für seine «Generation und die nachfolgenden Generationen von grundlegender Bedeutung ist, da der Jazz immer in die Zukunft weist», so der Schriftsteller, und Leiter des CAL.

Das Museums ist dienstags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr sowie montags von 10 bis 16 Uhr zu besuchen. Der Entritt kostet 6 Euro.