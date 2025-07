Málagas bekanntester Karikaturist Idígoras zeigt seine Sicht der Geschichte des Films

PACO GRIÑÁN Málaga Donnerstag, 31. Juli 2025 Teilen

«Wir haben immer noch das Albéniz.» Das sagt Humphrey Bogart zu Ingrid Bergman in einer Karikatur, die in der Zeitung SUR veröffentlicht wurde und den Filmklassiker 'Casablanca' paraphrasiert. Sie hängt an einer Wand des städtischen Kinos in der Calle Alcazabilla, dem letzten Zufluchtsort für Filmfans in Málagas Innenstadt. Unter den Stammgästen des Kinosaals befindet sich auch der Autor dieser Karikatur, Ángel Idígoras, der jedes Mal, wenn er einen Film sah, die kahlen Wände betrachtete und darüber nachdachte, wie gut sich ein Wandbild zu Ehren des spanischen Films dort machen würde. Eine Idee, die sich nun bereits mit Penélope Cruz, Javier Bardem, Fernando Fernán Gómez und Javier Gutiérrez materialisiert. Dies sind die ersten Figuren, die dem Pinsel des 'Regisseurs', Künstlers und Zeichners entsprungen sind, der den ganzen Sommer über Arbeit hat. «Zumindest für ein paar Monate», sagt er und hebt seine von weißer und schwarzer Farbe beschmutzten Hände, die zeigen, dass man sich bei dieser Arbeit schmutzig macht. Aber er ist begeistert.

«Ich habe mir diesen Job ausgesucht, weil es eine Klimaanlage gibt und es hier drinnen schön kühl ist», wirft er ein und lässt den Humoristen zum Vorschein kommen, der nicht nur in seinen Händen, sondern auch in seinen Adern steckt. Seine Signatur findet sich bereits auf anderen großformatigen Wandgemälden in Málaga, wie dem, das er in der Wirtschaftsfakultät mit Persönlichkeiten aus der Welt der Finanzen gemalt, oder das der Schule Pintor Denis Belgrano im Stadtteil Teatinos, wo er die Geschichte Málagas anhand ihrer Protagonisten dargestellt hat. Seit Montag kommt nun dieses neue Abenteuer hinzu, das bereits die Umrisse der ersten Filme der rund zwanzig geplanten Werke erkennen lässt: der Kultfilm 'Jamón, jamón', die Klassiker 'La torre de los 7 jorobados' und 'Muerte de un ciclista' sowie die lebensbejahende Komödie 'Campeones', einer der aktuellsten Filme dieses Rundgangs durch den spanischen Film

«Es werden etwa 22 oder 23 Titel sein, obwohl es 34 Figuren geben wird, darunter Schauspieler und Regisseure», erzählt der filmbegeisterte Maler, der für dieses von ihm selbst initiierte Projekt auf seinen persönlichen Geschmack und unverzichtbare Filme zurückgegriffen hat, um die Besetzung dieses Wandgemäldes zusammenzustellen. Es wird sowohl den Eingang zu Saal 4 des Kino Albéniz als auch drei weitere Wände bedecken, auf denen die Auserwählten vor der Alcazaba und der Fassade des städtischen Kinos zu sehen sein werden. Dazwischen befinden sich einige Säulen, die er ebenfalls zur Neugestaltung nutzen wird.

Auf dem Wandgemälde sind auch Schauspieler aus Málaga wie Marisol, Belén Cuesta und Antonio de la Torre zu sehenIdígoras freut sich darüber, mit seinen Kindern zu malen, «obwohl wir manchmal streiten und sie nicht auf mich hören»

Obwohl er noch mit der ersten der vier Wände beschäftigt ist, sind die Skizzen für die restlichen Werke schon abgeschlossen. Der älteste Protagonist wird der Pionier des Stummfilms Segundo de Chomón mit seinem ¡Viaje a Júpiter' sein. Nicht fehlen dürfen die Protagonisten von 'Los santos inocentes', die beeindruckende Lola Gaos aus dem Film 'Furtivos', der verzweifelte José Luis López Vázquez aus 'La cabina' oder der lebhafte Pablito Calvo aus 'Mi tío Jacinto', einem Film, der in Málaga gedreht wurde. «Dieses Detail kannte ich nicht, Juan Antonio Vigar hat es mir verraten, als ich ihm die Liste der Filme vorgeschlagen habe», sagt Ángel Idígoras, der die endgültige Besetzung in Zusammenarbeit mit dem Direktor des Albéniz und Málaga Procultura sowie dem Programmverantwortlichen des Kinos, Juan Luis Artacho, zusammengestellt hat.

Natürlich dürfen auch die Stars aus Málaga wie die legendäre Marisol in 'Ha llegado un ángel' oder die Matriarchin Rafaela Aparicio aus 'Mamá cumple cien años' nicht fehlen. Auf einigen Säulen will der Karikaturist auch Filmplakate in seinem besonderen Stil reproduzieren, wie zum Beispiel 'La trinchera infinita' mit den Landsleuten Belén Cuesta und Antonio de la Torre in den Hauptrollen. «Ich genieße es, weil ich das Kino liebe und außerdem hat dies mehr mit meiner Tätigkeit als Maler zu tun, die ich etwas vernachlässigt habe», gesteht Idígoras, der zugeben muss, dass ihn dieses Wandbild auch in ein cineastisches Dilemma gebracht hat. «Da ich keine Figur wiederholen darf, weiß ich nicht, welchen Film von Berlanga ich wählen soll: 'El verdugo', 'Placido' oder 'Bienvenido Mr. Marshall', Ich liebe sie alle», versichert er, ohne preiszugeben für welchen er sich entschieden hat.

Arbeit mit der ganzen Familie

Idigoras ist bei diesem Abenteuer nicht alleine. Er wird von seinen Kindern unterstützt, die wie ihr Vater ein gutes Händchen haben. «Meine Tochter Marta ist auf Kleidung und Details spezialisiert, Pablo sorgt für den letzten Schliff an den Händen und Schatten, die die Figuren aus dem Bild herausstechen lassen, und Daniel ist Spezialist für Landschaften und kümmert sich um die Alcazaba im Hintergrund», erzählt Idigoras stolz, der sogar die Hilfe seiner Frau Sonia Codes hat, die sich um die «Grundierung» kümmert. «Die Arbeit in der Familie ist ein ganz besonderer Anreiz, obwohl sie auch ihre Nachteile hat; manchmal widersprechen sie mir und hören nicht auf mich», erzählt er humorvoll.

Idígoras kommt morgens gegen 9 Uhr und malt bis er «erschöpft» ist. Und die tägliche Karikatur für die Zeitung? «Die überlege ich mir, während ich das Wandbild male, und wenn mir was einfällt, setze ich mich in einen kleinen Raum im Kino oder gehe in ein Café und zeichne sie», erzählt der Künstler. Während er an einigen Details des Regenmantels von Alberto Closas arbeitet, erzählt er, dass ihm sein Kindheitstraum erfüllt wurde: «Wände zu bemalen».

Und er lügt nicht, wenn er sagt, dass er sich diesen Job «gesucht» hat. Seit Jahrzehnten ist er Zuschauer im Albéniz und bekennt sich als Fan dieses Kinos, «weil hier Filme laufen, die man in anderen Kinos nicht sehen kann». Und jedes Mal, wenn er hierherkam, dachte er, dass er gerne eine Hommage an den spanischen Film an den Wänden gestalten würde, ähnlich wie er es schon an anderer Stelle getan hat. Er schlug es vor, und seine Idee wurde mit Freude angenommen