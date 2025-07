Wandern zwischen Felsen und Spaß auf dem Klettersteig

JAVIER ALMELLONES Montag, 24. März 2025 | Actualizado 02/04/2025 10:41h. Compartir

Würde man sich dorthin teleportieren lassen und sich so den kurvenreichen Anfahrtsweg ersparen, käme man zunächst nicht auf die Idee, in einem der höchstgelegenen Dörfer der Provinz Málaga zu sein. Der Eindruck entsteht erst, wenn man auf den Wanderwegen unterwegs ist und hinter den schroffen Felsformationen die Küste erblickt.

Alfarnatejo liegt etwa 900 Meter über dem Meeresspiegel auf einer Ebene, die von schroffen Kalksteinfelsen umgeben ist.

Die Gemeinde trägt seit Kurzem die Bezeichnung 'Territorio Tejón' (Dachsgebiet), die auf eine Legende anspielt, laut der die Dorfbewohner, als die Straße, die in die Schwestergemeinde Alfarnate führt, durch einen großen, vom Berg herabgestürzten Felsen blockiert war, beschlossen, unter dem Felsen zu graben, um ihn zu entfernen. Daher erhielten sie den Spitznamen 'Dachse', während die Bewohner von Alfarnate als 'Palancos' (von 'palanca', Brechstange) bekannt wurden, weil sie mit Stöcken von der anderen Seite den Felsen weghebeln wollten.

Die Wege durch die Berge und an Abgründen vorbei bieten einen traumhaften Ausblick auf die Küste

Doch neben dem Hinweis auf seine Geschichte soll 'Territorio Tejón' vor allem zur Marke dieser für Beuscher immer interessanteren Gemeinde werden. In den letzten Jahren hat sich dieses kleine Dorf mit weniger als 400 Einwohnern als einer der Orte etabliert, an denen man Aktivitäten im Herzen der Natur genießen kann.

Einerseits gibt es mehrere Wanderrouten, auf denen man die Gegend kennenlernen kann. Die anspruchsvollste ist wahrscheinlich die Route 'Doña Ana y Sabar' durch die Dörfer, Olivenhaine und an einigen der Kalksteinfelsen vorbei, die diese Region prägen.

Die Route von Asomadilla nach Navazo ist etwas leichter. Sie beginnt im Ortskern neben einem alten öffentlichen Waschplatz und führt auf einem Rundweg, der einen guten Überblick über die Stadt und ihre wichtigsten Felsen wie Doña Ana, Gómer und El Fraile bietet. Und wer wenig Zeit hat oder sich nicht allzu sehr anstrengen möchte, kann auf dem Rundweg der Venta de San Juan wandern. Starten Sie dazu direkt an der Stelle, an der der Touristen- und Sportkomplex Alfarnatura auf die schöne Brücke mittelalterlichen Ursprungs, die zur Überquerung des Flusses Sabar dient, trifft. Von dort aus folgt man einem praktisch ebenen Weg, der am Fuße einiger der Felswände rund um das Dorf vorbeiführt.

Der Weg nutzt einen Teil des historischen Pfades, der dieses Dorf mit Riogordo verband und der heute Teil einer der Streckenvarianten des Málaga-Rundwanderweges ist. Dieser Abschnitt führt auch gleichzeitig nach Alfarnate.

Neben dem Wandern gibt es in Alfarnatejo aber auch eine Möglichkeit, auf einem Klettersteig, der ideal für Einsteiger in diesen Sport ist, den Adrenalinspiegel nach oben zu treiben. Es handelt sich um den bereits erwähnten Alfarnatura-Komplex, seit letztem Jahr eine der Hauptattraktionen der Gemeinde.

Der Besuch muss im Voraus gebucht werden und die Ausrüstung ist auch selbst mitzubringen. Der bequemste Weg für diejenigen, die mit diesem Outdoor-Sport beginnen wollen, ist jedoch, die Dienste eines anerkannten Unternehmens für Aktivtourismus oder eines Sportvereins in Anspruch zu nehmen.

Der Klettersteig ist 300 Meter lang und umfasst eine Hängebrücke, eine tibetische Seilbrücke, eine Seilrutsche und ein Pendel. Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Platz, der auch über Picknickplätze verfügt, ideal für Familien oder für diejenigen, die mit dieser Art von Touren beginnen möchten.

Aber Alfarnatejo ist nicht nur ein Ort des Abenteuers und schöner Landschaften, sondern bietet auch Ruhe und Entspannung. Pulgarín Bajo, ein Pionier des ländlichen Tourismus in dieser Gegend, beispielsweise vermietet rustikale Unterkünfte. Dazu gibt es gute Restaurants, wie das Pirineos de la Costa del Sol im Dorf selbst, das Rincón del Colorín in der Nähe von Alfarnatura und das Gerardo am Fluss Sabar, das an der Straße liegt, die Riogordo mit Periana verbindet.