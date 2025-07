Sonne, Meer und fantastische Wanderwege

Playa Calahonda in Nerja ist eines der Highlights am östlichen Küstenabschnitt.

DARYL FINCH COSTA DEL SOL. Dienstag, 1. April 2025

Die weltbekannte Costa del Sol im Süden Spaniens ist eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Bekannt für den ganzjährigen Sonnenschein, eine atemberaubend schöne Küstenlinie und entspannte Atmosphäre zieht die Costa del Sol jährlich Millionen von Besuchern an. Die größte Anziehungskraft haben zweifellos die phantastischen Strände, aber auch der malerische Küstenpfad ist inzwischen sehr bekannt. Schließlich bietet er sich ebenso zum genussvollen Flanieren wie auch für eine größere Wanderung an – schöne Aussichten inklusive. Der viele Kilometer lange Pfad verbindet die Küstenorte miteinander und eignet sich auch für eine Fahrradtour.

Wer auf der Suche nach luxuriösen Seebädern, familienfreundlichen Stränden oder traditionsreichen Städten ist, der wird in diesem Teil der Provinz Málaga fündig.

Málaga Stadt ist das pulsierende Herz der Costa del Sol. Sie ist Provinzhauptstadt und für all jene, die per Flieger ankommen, auch der erste Berührungspunkt mit der Region. Málaga ist geradezu ideal, um Südspanien und die Sonnenküste kennenzulernen.

Die Stadt blickt auf eine reiche Geschichte zurück und bietet heute eine wunderbare Mischung aus Gastronomie und Kunst. Ein Aushängeschild ist das Picasso-Museum, das dem berühmtesten Sohn der Stadt gewidmet ist und über 200 Arbeiten dieses Ausnahmekünstlers zeigt. Ganz in der Nähe ist das Centre Pompidou Málaga, das in seinem beeindruckenden würfelförmigen Gebäude zeitgenössische Kunst und wechselnde Ausstellungen bekannter Künstler wie Frida Kahlo oder Francis Bacon zu bieten hat.

Für Geschichtsbegeisterte ist die Alcazaba ein Muss, eine gut erhaltene arabische Festung aus dem 11. Jahrhundert mit tollem Ausblick über die Stadt und vielen Einblicken in die maurische Vergangenheit Málagas. Das angrenzende römische Theater wiederum führt in eine wesentlich frühere, nicht weniger interessante Epoche zurück.

Für Málagas Kulturszene steht beispielsweise das Teatro Cervantes, wo Opern und Theateraufführungen sowie das alljährliche Málaga Film Festival ein großes Publikum anziehen. Des Weiteren gibt es im Laufe des Jahres eine Vielzahl von Festivals. Es ist dieser Mix aus Geschichte und Kunst, der die Stadt so besonders macht.

Nur einen kleinen Spaziergang vom Stadtzentrum entfernt liegt die Playa de la Malagueta, ideal für all jene, die mal schnell zum Strand möchten. Der beliebte Stadtstrand zieht Sonnenanbeter und Familien an, hat eine Vielzahl von Chiringuito-Strandbars mit frischem Fisch und erfrischenden Getränken zu bieten. Wer Málaga besucht, kann also das morgendliche Sightseeing wunderbar mit einem entspannten Ausklang am Nachmittag an der Playa de la Malagueta ausklingen lassen.

Sonne und Strand

Im Westen von Málaga befindet sich mit Torremolinos eines der bekanntesten Seebäder Spaniens, das sich vor allem auch bei der LGBT-Community einen Namen gemacht hat. Torremolinos hat sich in den zurückliegenden Jahren neu erfunden, ist zwar immer noch in erster Linie für seine attraktiven Strände und sein Nachtleben bekannt, hat es aber verstanden, moderne Unterhaltung mit traditionellem Charme zu kombinieren. Zu den populärsten Freizeitangeboten gehören auch Crocodile Park und der Aqualand-Wasserpark.

Zu den beliebtesten Stränden des Ortes zählt die Playa de La Carihuela, bekannt für ihren weichen Sand und das ruhige Wasser. Der Strand ist gesäumt von Fischrestaurants, die die lokale Fischspezialität, den 'pescaíto frito' (frittierte Fischchen), ebenso auf der Karte haben wie andere Köstlichkeiten frisch aus dem Meer. Der La Carihuela-Strand ist ideal für einen faulen Tag unter der Sonne, der mit dem Genuss der lokalen Küche gekrönt wird.

In der gleichen Tradition von Sonne und Strand stehen auch westlich gelegene Nachbarorte wie Benalmádena und Fuengirola, beide bekannt für ihre langen Promenaden, die lebendige Atmosphäre und das familienfreundliche Ambiente.

Benalmádena besticht einerseits mit andalusischem Charme in Benalmádena Pueblo, hat andererseits in seinem Küstenstadtteil ein quirliges Strand- und Nachtleben zu bieten. Im dritten Stadtteil, Arroyo de la Miel genannt, wiederum kann jeder zur Shopping-Queen werden.

Der Yachthafen von Puerto Banús steht für Lifestyle, Luxus und Glamour.

Der pittoreske Hafen ist ein weiteres Highlight des Ortes, hat beeindruckende Architektur, luxuriöse Yachten und Restaurants mit Blick aufs Wasser zu bieten. Wer noch atemberaubendere Aussichten sucht, sollte sich mit der Seilbahn auf den Monte Calamorro fahren lassen.

Auch das nahegelegene Fuengirola ist für sein lebensfrohes Küstenambiente bekannt. Über dem Ort thront die Sohail-Burg, in der das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen geboten werden. Ein ganz anderes Freizeitvergnügen verspricht der Bioparc, der Besucher mit seinem innovativen, naturnahen Zoodesign begeistert.

Der Hauptstrand von Fuengirola ist die Playa de Los Boliches, ein mit der Blauen Flagge ausgezeichneter Strand für Sonnenanbeter und Wasserratten, die es zu schätzen wissen, dass gleich auf der angrenzenden Promenade für Restaurants und Shops gesorgt ist. Ein beliebtes Freizeitangebot dort ist Stand-up-Paddling.

Nur etwas landeinwärts stößt man auf Mijas, ein malerisches andalusisches Örtchen an einem Berghang. Mit seinen engen Gassen und den phantastischen Ausblicken ist Mijas ideal, um der lebhaften Küste zu entkommen. Wenngleich auch Mijas ein wenig Küstentrubel zu bieten hat: In seinem Küstenortsteil Mijas Costa gibt es populäre Strände wie La Cala de Mijas, an dem es aber immer noch ruhiger zugeht als andernorts.

Glanz und Glamour

Wen es weiter gen Westen zieht, der erreicht den wohl bekanntesten Ort der Costa del Sol: Marbella. Der Ort ist Synonym für Luxus, Lifestyle und Glamour. Entlang der Küste gibt es zahlreiche gehobene Strandresorts, erstklassige Shopping-Möglichkeiten und ein pulsierendes Nachtleben. Das gilt ganz besonders rund um den berühmten Hafen Puerto Banús, wo Superyachten vor Anker liegen und Designer-Boutiquen und Edelrestaurants auf ihre betuchte Kundschaft warten.

Wer sich in Marbella nach einem naturbelasseneren Strand sehnt, dürfte an der Playa de Cabopino glücklich werden. Der außerhalb der Stadt gelegene Strand ist von Sanddünen und einem Kiefernwald umgeben, punktet mit einem ruhigen Ambiente und seichtem Wasser. Cabopino ist vor allem bei Familien und Fkk-Anhängern beliebt. Idyllisch ist auch der nahegelegene gleichnamige Hafen, in dem sich eine Reihe von Restaurants und Cafés niedergelassen haben.

Fuengirlola ist eine der beliebtesten Strand-Destinationen.

Ein kleines, weniger bekanntes Juwel der Sonnenküste ist Estepona. Die malerische Altstadt ist wegen ihrer blumengeschmückten Sträßchen, der farbenfrohen Wandmalereien und der charmanten Plätze beliebt. Hier geht es noch entspannt zu, ein kleines Stückchen Andalusien pur und empfehlenswert für all jene, die dem kommerzialisierten Teil der Costa del Sol den Rücken kehren möchten.

Nur einen kleinen Spaziergang vom Hafen der Stadt entfernt befindet sich die Playa del Cristo, ein geschützt liegender Strand mit seichtem Wasser, der besonders bei Familien mit kleinen Kindern sehr beliebt ist. Auch hier geht es spürbar ruhiger und entspannter zu als an anderen Stränden der Costa del Sol. Für Verpflegung ist aber auch hier gesorgt: In einer Reihe von Chiringuitos sind kühle Getränke und Snacks zu haben – und natürlich der Blick aufs Meer.

Die östliche Costa del Sol

Im Osten von Málaga hat sich Nerja als lebendiges Küstenstädtchen einen Namen gemacht, ist bekannt für seine dramatischen Felsklippen und die prähistorischen Höhlen, die phantastischen Aussichten und nicht zuletzt den Balcón de Europa, ein Aussichtspunkt mit Meer, soweit das Auge reicht. Nerjas Charme wird geprägt durch wunderschöne Naturlandschaften und seinen spanischen Charakter, die engen Gassen und die weißgetünchten Häuser.

Zu den beliebtesten Stränden zählt Playa de Burriana und das hat seinen Grund: Es ist ein breiter, von Klippen umsäumter Sandstrand, der sich vor allem auch für Wassersport wie Kajakfahren oder Schnorcheln anbietet.

Nur wenige Kilometer weiter trifft man auf Torrox, das sich rühmt 'das beste Klima Europas' zu haben. Hier geht es generell ruhiger und entspannter zu. Auch hier geben die weißen Häuschen dem Ort seinen eigenen Charakter. Der Küstenteil Torrox Costa ist bei Sonnenanbetern beliebt, die es etwas ruhiger mögen, gleichsam aber nah an größeren Orten sein möchten.

Dank der exzellenten Verkehrsmittel ist es leicht, die Costa del Sol zu erkunden. Der Flughafen von Málaga ist dabei das wichtigste Tor zu der Region und verfügt über regelmäßige Anbindungen via Bus oder Zug zu den umliegenden Städten. Der Küstenzug fährt von Málaga bis Fuengirola, hält dabei in den wichtigsten Orten wie Benalmádena oder Torremolinos. Wen es noch weiter nach Westen zieht, kann im öffentlichen Verkehr auf Busse umsteigen, die an der Küste entlang bis Estepona oder Marbella unterwegs sind.

Viele aber sagen, einer der besten Wege, um die Costa del Sol kennenzulernen, sei die Senda Litoral, der Küstenweg, mit dem die Provinzverwaltung von Málaga in einem ehrgeizigen Projekt auf einer Länge von 190 Kilometern gleich mehrere Küstenorte miteinandern verbunden hat. Der Weg verläuft von Nerja im Osten über Málaga bis Manilva weit im Westen der Provinzhauptstadt.

Noch ist der Weg zwar nicht vollständig angelegt, doch es gibt bereits viele und lange Abschnitte, die zu Spaziergängen oder Wanderungen einladen und dabei phantastische Ausblicke auf Meer und Küste, auf Naturlandschaften, stille Buchten und schöne Orte garantieren. Auch für Fahrradfahrer ist dieser Weg ein echtes Highlight.

Weiter östlich liegt Almuñécar, wo die Costa del Sol in die Costa Tropical übergeht. Mit seinen alten phönizischen und römischen Wurzeln ist Almuñécar reich an Geschichte und bietet Sehenswürdigkeiten wie das Castillo de San Miguel und das römische Aquädukt. Die Strände von Almuñécar, wie Playa Puerta del Mar und Playa San Cristóbal, sind ideal für Familien und Besucher, die eine Mischung aus Strandurlaub und kultureller Erkundung suchen. Die Stadt ist auch berühmt für ihre tropischen Früchte, darunter Avocados und Mangos, die in dem milden Klima gut gedeihen.