Málaga feiert die 14. Ausgabe der Modenschau Pasarela Larios Fashion Week am 19. und 20. September

Agatha Ruiz de la Prada wird wieder einmal ihre Entwürfe auf dem Laufsteg in der Calle Larios präsentieren.

Isabel Méndez Málaga Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Der Countdown hat begonnen. Die Pasarela Larios Málaga Fashion Week beendet die Vorbereitungen für ihre diesjährige Ausgabe, die vierzehnte, die am 19. und 20. September stattfinden wird. Neue und etablierte Designer aus Spanien, der Ukraine, Argentinien und Kuba werden in der Calle Larios zu sehen sein, wo erneut der 300 Meter lange Teppich, der längste Europas, ausgerollt wird.

In diesem Jahr wird die Flamenco-Modedesignerin Aurora Gaviño den Alfiler de Oro 2025 entgegennehmen. Bei dem Wettbewerb „Málaga de Moda Talento y Creatividad 2025« (Málaga Mode, Talent und Kreativität 2025) werden wieder neue Talente gekürt und es wird weitere parallele Aktivitäten geben, wie Konferenzen und Initiativen zugunsten der Spanischen Krebshilfe.

Bisher haben Romeo Couture, Ágatha Ruiz de la Prada, die Argentinierin Romina Brunelli, der Marokkaner Btissam Dzahane, der Designer Juan Carlos Armas im Namen des Cabildo von Teneriffa, vertreten durch den Stadtrat Efraín Medina, der eine besondere Ehrung erhalten wird, ihre Teilnahme bestätigt. Ebenfalls anwesend sein werden Vel Yurchenko von der Firma By Vel, Nadia Houki, Nati Rudnitskaya und Osvaldo Joya aus Kuba. Die Firma Ribes y Casals wird mit den Designern Adrián Mancera, Miguel Ángel Ocón, Barbián und Florencio Pérez ebenfalls vertreten sein.

Besondere Aktivitäten

Neben den Modeschauen bietet die Pasarela Larios eine Reihe von ergänzenden Aktivitäten wie die Konferenz im Gran Hotel Miramar in Málaga zu relevanten Themen der Modeindustrie und deren Bedeutung für Málaga.

Besonders hervorzuheben ist in dieser Ausgabe die Zusammenarbeit mit der Spanischen Krebsgesellschaft, für die eine spezielle Masterclass angeboten wird, die sich der Begleitung und Stärkung der Frauen der Vereinigung widmet.