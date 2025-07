Eine Woche intensiver Emotionen

Die Bruderschaft der Salesianos beginnt ihren Umzug am Mittwoch an der Plaza de Capuchinos.

BEATRICE LAVALLE Málaga. Mittwoch, 16. April 2025

In der andalusischen Osterwoche vereinen sich die unterschiedlichsten Aspekte – Tradition, Religion, Kunst, Musik und Gastronomie – zu einem Fest, das alle Sinne anspricht. Außenstehenden fällt es oftmals schwer, dieses Fest, das sich zwischen religiöser Inbrunst und weltlichem Spektakel bewegt, zu verstehen. Das festlich-fröhliche Ambiente einiger Prozessionen oder der militärische Charakter anderer scheint nicht im Einklang mit einem Fest zu stehen, bei dem der Tod Christi in Szene gesetzt wird. Die Prozessionen der Semana Santa sind letztendlich eine Abfolge von Szenen des Kreuzweges und beginnen mit relativ harmlosen Motiven wie dem Einzug in Jerusalem, um im Laufe der Woche an Dramatik zuzunehmen und am Karfreitag mit der Kreuzigung ihren emotionalen Höhepunkt zu erreichen. Die Verbindung herzzerreißender Darstellungen des Todes mit den tieftraurigen Klängen der Prozessionsmärsche und dem Weihrauchduft lassen oft selbst bei weniger zartbesaiteten Zuschauern die Gefühle aufwallen.

In den kommenden Tagen werden in Málaga Stadt zahlreiche dieser emotionsgeladenen Momente geboten. So kann man am heutigen Mittwoch so beeindruckende Prozessionen wie die der Fusionados, die mit vier Thronen aufwartet; die der Salesianos, die zwar nur einen Thron, dafür jedoch mit einer imposanten Skulpturengruppe besitzt; oder die der Sangre, die ihre immensen Throne durch die engen Gassen der Altstadt manövrieren muss, sehen.

Bei der Prozession der Paloma werden traditionsgemäß beim Auszug der Madonnenfigur Tauben in die Luft entlassen, ein Brauch, der durch das neue Tierschutzgesetz etwas an Reiz verloren hat. Waren es früher hunderte Vögel, die in den Himmel stiegen, lassen Vertreter der Veterinärskammer nun nur noch einige Tauben fliegen. Der bedeutendste Moment des Tages ist jedoch, wenn die Christusfigur El Rico während ihrer Prozession einen Gefangenen begnadigt. Der von der Strafanstalt ausgewählte Häftling begleitet die Prozession nach seiner Freilassung bis zum Ende.

Der Cristo de Mena, der von dem militärischen Aufmarsch der Legionäre begleitet wird, ist einer der Höhepunkte dieser Tage

Gründonnerstag und Karfreitag sind mit jeweils acht Prozessionen zwei der intensivsten Tage. Waren im ersten Teil der Woche die Kutten der Büßer noch recht farbenfroh, setzt sich ab Donnerstag Schwarz durch, das am Karfreitag praktisch alle Umzüge dominiert und somit auch farblich auf die Todestrauer einstimmt.

Am Gründonnerstag sollte man sich schon am frühen Morgen einen Platz sichern, wenn man der Ankunft der Legionäre am Hafen beiwohnen will. Sie durchqueren strammen Schrittes die Stadt bis zur Kirche Santo Domingo, wo sie den Cristo de Mena aufbahren, den sie abends singend und säbelschwingend bei seinem Umzug begleiten. Der militärische Aufmarsch, bei dem die Legionäre das Kampflied 'Novio de la Muerte' anstimmen, ist einer der emotionsgeladensten Momente von Málagas Karwoche. Große Gefühle bietet die Osterwoche auch zu Beginn, wenn die Thronfiguren unter großem Jubel ihre Bruderschaftshäuser verlassen und am Ende der Prozessionen, wenn die nach dem langen Weg erschöpften Thronträger nochmals ihre letzten Kräfte zusammenraufen und die Throne 'tanzen' lassen. Letzteres kann man etwa bei der Prozession der mit den Winzern verbundenen Cofradía Viñeros sehen, die kurz vor Ende ihrer Prozession in der Calle Carretería ihre beiden Throne gegenüberstellen und rhythmisch aufeinander zu bewegen. Am Donnerstag ist auch die monumentale Skulpturengruppe der Cofradía Cena, die das letzte Abendmahl darstellt, die schlichte Madonna der Bruderschaft Santa Cruz, die sagenumwobene Madonna Zamarilla oder der als 'Chiquito' bekannte kleine Christus der Cofradía Misericordia sehenswert. Den Abend beschließt die ebenfalls sehr beliebte Esperanza, deren Prozession über einen Teppich aus Rosmarin verläuft. Dieser wird von ihren Anhängern begierig als Glücksbringer aufgesammelt.

Vergrößern Der schlichte, aber bewegende Thron der Cofradía Santa Cruz zieht am Gründonnerstag durch die Stadt. B. Lavalle

Der Freitag ist mit den herzergreifenden Darstellungen des Todes der schwermütigste Tag der Karwoche. Die Cofradía Calvario, die ihre Throne von der Kapelle auf dem Monte Calvario in die Stadt hinabträgt, macht am Freitagnachmittag den Auftakt des Prozessionsreigens, der sich bis in die frühen Morgenstunden des Samstages zieht. Am Nachmittag beginnen auch die Cofradía Descendimiento, die in einer monumentalen Skulpturengruppe die Kreuzabnahme zeigt, und die Bruderschaft Amor ihren Umzug. Am Abend folgen die Dolores de San Juan und die auch als Santo Traslado bekannte Soledad de San Pablo, die als Besonderheit von einer Garnison römischer Soldaten begleitet wird. Einzigartig ist der schlichte Holzthron der Cofradía Piedad, den eine aus einem Stück geschnitzte Maria mit ihrem toten Sohn im Arm krönt. Überwältigend sind die letzten beiden Prozessionen der Nacht. Bei dem Umzug des liegend aufgebahrten Christus der Cofradía Sepulcro herrscht Grabesstille. Noch unheimlicher ist die Prozession der Servitas, die wie ein von einer Litanei an Vaterunsern begleiteter Geisterzug durch die nur von Kerzen beleuchteten Gassen verläuft. Sie bildet für viele Besucher das Ende der Karwoche.

Am Samstag finden in Málaga Stadt keine Prozessionen statt. Hier endet die Semana Santa wie fast überall am Ostersonntag mit dem Resucitado. An dieser Prozession, die die Wiederauferstehung feiert, nehmen Vertreter aller Cofradías teil und sie ist somit eine der farbenfreudigsten der Karwoche.

Informationen über Beginn und Verlauf der Prozessionen ist in den Broschüren, die in Bars und Restaurants ausliegen, sowie auf den rechts stehenden Websites zu finden. Das Auto sollte man in dieser Woche in Málaga zu Hause lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Die Metro Málaga wird ihre Fahrzeiten ausweiten und bis Freitagnacht um 2.30 Uhr rund um die Uhr verkehren. Auch die Nahverkehrszüge nach Fuengirola werden mehr Fahrten anbieten und länger im Einsatz sein.