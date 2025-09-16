Fünfzig von Ochsen und Traktoren gezogene Wagen bei der Wallfahrt von Torremolinos

José Rodríguez Cámara Torremolinos Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Die Wallfahrt von San Miguel, Vorbote der Feria von Torremolinos (25.-29. September), findet am kommenden Sonntag, 21. September, statt. Zu dieser Veranstaltung liegen bereits einige Zahlen vor: 53 Wagen, davon 13 von Ochsen und 40 von Traktoren gezogen. Was das Personal und die eingesetzten Mittel angeht, so wird zur Gewährleistung der Sicherheit ein Sonderaufgebot der örtlichen Polizei und Feuerwehr mit etwa 50 zusätzlichen Beamten bereitstehen. Darüber hinaus wird eine Einheit von 12 Reitern der Nationalpolizei von Málaga an der Operation teilnehmen. Außerdem werden 25 Freiwillige des Zivilschutzes mit 4 Fahrzeugen bei der Wallfahrt dabei sein. Darüber hinaus werden zwei Krankenwagen für die Strecke und das Camp im Pinienwald neben der Stierkampfarena bereitstehen.

Der Sonderreinigungsdienst wird aus 40 Mitarbeitern bestehen, die auf vier Kehrmannschaften, 15 Arbeiter für die Beseitigung von Rinder- und Pferdeexkrementen, ein Begleitfahrzeug mit Fahrer, zwei Tankwagen mit Duft- und Desinfektionsmittel entlang der Strecke, drei Kehrmaschinen, einen Bereitschaftstraktor und einen Sammellastwagen verteilt sind. Außerdem werden entlang der Strecke 100 Papierkörbe aus Pappe aufgestellt.

Die Aufräumarbeiten nach der Wallfahrt werden von 25 Mitarbeitern durchgeführt, die für den Pinienwald und das Messegelände zuständig sind, unterstützt unter anderem durch einen Müllwagen zum Abtransport der Müllsäcke.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass gemäß der Verordnung vom 21. Mai 2009 des BOJA (Amtsblatt der Regionalregierung von Andalusien) vom 1. Juni bis zum 15. Oktober jedes Jahres das Entzünden von Feuer zur Zubereitung von Speisen oder zu anderen Zwecken verboten ist, auch in dafür vorgesehenen Zonen wie im Pinienwald von Torremolinos.

Die Wallfahrt beginnt um 9 Uhr in der Kapelle San Miguel mit der Segnung der Pilger. In der Avenida de los Manantiales auf Höhe der Urbanisation Los Palacios versammeln sich die Karren und Pilger. Um 9.45 Uhr findet auf Höhe des Kreisverkehrs die Pilgermesse statt, gesungen vom Chor San Miguel.

Der Umzug startet um 10.30 Uhr an der Avenida de los Manantiales und führt über die Plaza Costa del Sol, die Avenida Palma de Mallorca, die Avenida Joan Miró, die Calle Rafael Quintana Rosado, die Carretera de Benalmádena und die Kreuzung Pozuelo in Richtung des Pinienwalds, wo die teilnehmenden Vereine, Verbände und Gruppen ihr Lager aufschlagen werden.

Die Stadtverwaltung wird entlang der Strecke fünf Tränken installieren, um die Tiere mit Wasser zu versorgen. Außerdem werden sechs öffentliche Toiletten entlang der Strecke und zwölf im Campingbereich unter den Pinien aufgestellt.

Ab 16 Uhr gibt es kostenlose Darbietungen, bei denen Carlos Bravo, Callejón, Las Carlotas, María de la Colina und Las Soles für Unterhaltung sorgen werden.

Die Preise des Karren- und Traktorenwettbewerbs der Romería de San Miguel werden am 26. September um 22 Uhr im Festzelt Caseta Aguas auf der Feria von Torremolinos überreicht.

Die Wallfahrt von San Miguel feiert ihr 85-jähriges Bestehen seit der ersten Feier am 1. Oktober 1940 in der Fuente de la Salud als Fest auf dem Land. Erst 1950 wurde das Fest zu Ehren des Schutzpatrons von Torremolinos, San Miguel Arcángel, geweiht.