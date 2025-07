La Fura dels Baus startet in Malaga die Tournee von 'SONS'

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Die katalanische Theatergruppe La Fura dels Baus zeichnet sich durch ihre immersiven und grenzüberschreitenden Produktionen aus. In Zusammenarbeit mit dem Cervantes-Theater wird ihr neues, im Februar in Buenos Aires uraufgeführte Werk 'SONS: ser o no ser' in Málaga seine Europatournee beginnen. Das von William Shakespeares 'Hamlet' inspirierte Werk wird vom 28. Mai bis zum 1. Juni, jeweils um 20 Uhr im Proberaum des Cervantes-Theaters in der Calle Bodegueros 38 zu sehen sein.

Bei der Inszenierung handelt es sich um eine Version des Shakespeare-Klassikers im reinsten Stil dieses Ensembles, das die Zuschauer auf eine Reise zwischen Vernunft und Wahnsinn, den Kräften des Schicksals gegenüber dem Zufall, der Konfrontation zwischen Gut und Böse, dem Zweifel zwischen dem Binom Freiheit-Verantwortung, Leben und Tod einlädt.

Am Montag haben der Regisseur Carlus Padrissa und die Produzentin des Werkes, Carla Juliano, 'SONS' präsentiert. Padrissa erklärte, dass das ultimative Ziel ihrer Arbeit darin bestehe, den Zuschauer zu bewegen: «Unser Theater ist ein Theater, das Sie provoziert und Adrenalin ausschütten lässt.» 'SONS: ser o no ser' ist eine Theatershow mit 360-Grad-Videoprojektionen und der Möglichkeit, sich an sehr unterschiedliche Räume anzupassen. Das Publikum, das im Saal steht, interagiert mit dem Stück durch eine immersive Inszenierung, die in einem offenen Raum präsentiert wird, ein revolutionäres Format mit digitalen Sets, einem Surround-Sound- und Videosystem sowie Stroboskoplichtblitzen, die diese Reflexion über das Sein oder Nichtsein des zeitgenössischen Menschen optisch und akustisch untermalen.

An der Aufführung, die niemanden kalt lassen wird, wirken, dank eines Abkommens zwischen der städtischen Kulturbehörde Málaga Procultura und der Theaterschule Málagas, vier hier ausgebildete Schauspieler mit.

Die Eintrittskarten kosten 48 Euro und sind am Kassenschalter des Cevantes-Theaters (C/Ramos Marín) und auf der Website www.unientradas.es erhältlich.