Campillos feiert an diesem Wochenende die 17. Ausgabe seines Schinkenfests

Isabel Méndez Campillos Donnerstag, 6. November 2025

Campillos feiert an diesem Wochenende eines seiner wichtigsten Ereignisse im Kalender: die Messe für Schinken und Schweinefleischprodukte, die dieses Jahr zum 17. Mal stattfindet.

An diesem Fest, das als Provinzfest mit touristischer Besonderheit (Fiesta de Singularidad Turística Provincial) eingestuft wurde, nehmen mehr als 50 Unternehmen aus der Schweinefleisch- und Lebensmittelbranche im Park José María Hinojosa teil. Obwohl der Schinken das Starprodukt der Veranstaltung ist, werden auch andere Köstlichkeiten wie Salchichón (eine Art Hartwurst), Morcilla (Blutwurst), Käse oder Olivenöl nicht fehlen. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Bar-Service, der von der Bruderschaft Hermandad de La Pollinica angeboten wird.

In diesem Jahr beginnen die Aktivitäten am 8. November, mit einem Einführungskurs im Schinkenschneiden, einer Weinprobe der Bodegas Carpe Diem und musikalischen Darbietungen von DJ Josan Oliva und der Gruppe La Taraská.

Programm

Samstag, 8. November:

- 10 Uhr: Einführungskurs im Schinkenschneiden. Ort: Ausstellungssaal des Rathauses. Preis: 15 Euro pro Person. Anmeldung: bis zum 7. November im Informationszentrum des Naturparks Lagunas de Campillos.

- 13:30 Uhr: Weinverkostung in der Bodegas Carpe Diem. Ort: Esplanade des Rathauses. Preis: 7 Euro pro Person. Anmeldung: bis zum 7. November im Informationszentrum des Naturparks Lagunas de Campillos.

- 21 Uhr: Musikalische Darbietung der Gruppe La Taraská. Veranstaltungsort: Esplanade des Rathauses.

- Von 23 bis 3 Uhr: Auftritt von DJ Josan Oliva. Veranstaltungsort: Esplanade des Rathauses.

Sonntag, 9. November:

- 10 Uhr: Eröffnung der 17. Messe für Schinken und Schweinefleischprodukte. Ort: José María Hinojosa Park.

- Von 10 bis 15 Uhr: Besuch des Informationszentrums des Naturparks Lagunas de Campillos.

- Ab 11 Uhr und den ganzen Tag über: Touristenzug. Ort: Park José María Hinojosa. Preis: 2 Euro pro Person.

- Von 11 bis 14 Uhr: Öffnung der Kirchen und Bruderschaftshäuser.

- Von 12:30 bis 17:30 Uhr: Kinderbereich mit Kinderschminken und Luftballonfalten. Ort: José María Hinojosa Park.

- 16 Uhr: Auftritt des Folklorevereins Carmela Campos. Veranstaltungsort: Esplanade des Rathauses.

- 17 Uhr: Auftritt der Musikgruppe Olivetti. Veranstaltungsort: Esplanade des Rathauses.

- 18:30 Uhr: DJ-Auftritt von Raúl Lora. Veranstaltungsort: Esplanade des Rathauses.

Den ganzen Tag über wird ein Spielzeugverleih zum Preis von 3 Euro pro Ausweis angeboten. Die Aktivität richtet sich an Kinder ab 3 Jahren und wird in drei Schichten organisiert: von 12 bis 14 Uhr, von 14 bis 16 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Ort: Ausstellungssaal des Rathauses.