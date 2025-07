Jennifer López wird im Juli Konzert in Málaga mit 'Meet and Greet' bieten

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Jennifer López kehrt nach Málaga zurück. Die Latin-Diva, die 2019 ein historisches Konzert im Marenostrum Fuengirola gab, wird diesen Sommer in der Provinzhauptstadt auftreten. Das Konzert ist Teil ihrer aktuellen Tournee 'Up all night', bei der sie ihre größten Hits zum Besten geben wird. Der Auftritt der Sängerin findet am 11. Juli im Leichtathletikstadion Ciudad de Málaga (Calle Miguel de Mérida Nicolic 2, neben dem Sportpalast Martín Carpena) statt. Ihre neue Tournee führt sie auch in andere Teile Spaniens wie Pontevedra (8. Juli), Cádiz (10. Juli, Stadion Nuevo Mirindilla) und im Anschluss an Málaga nach Barcelona (15. Juli im Club Sant Jordi) und Bilbao (16. Juli im BEC), so dass Málaga und Cádiz die einzigen andalusischen Städte auf dieser Tournee sein werden.

Die Tickets für das Konzert in Málaga können schon jetzt ab 145 Euro erworben werden. Die Plattform Enterticket öffnete vergangene Woche den Vorverkauf und einige der nummerierten Sitzplatzgruppen waren bereits am ersten Tag ausverkauft.

Angeboten werden auch spezielle Pässe, um die Sängerin und Schauspielerin bei einem exklusiven Event am Tag des Auftritts persönlich zu treffen. Der Preis für das 'Meet and Greet' mit JLo ist nur für wenige Auserwählte erschwinglich, denn er liegt bei 1.700 Euro. Ein «Premium-Erlebnis», so der Veranstalter Last Tour, das den Zugang zu einem persönlichen Treffen mit der Schauspielerin garantiert, die demnächst auch auf der großen Leinwand in der Verfilmung des Musicals 'Kiss of the Spider Woman' zu sehen sein wird. Der Gesamtpreis ist jedoch höher als diese Ziffer, da der VIP-Pass mit der Sängerin nicht die Konzertkarte beinhaltet, die separat und obligatorisch erworben werden muss. Wenn man also die Verwaltungskosten hinzurechnet, muss man für ein Treffen mit der Sängerin Jennifer López mindestens 1.884,30 für die billigste Eintrittskarte in die Arena bezahlen, während dieses Erlebnis mit der teuersten Eintrittskarte bis zu 2.156,15 kostet. Im letzteren Fall ist das Treffen mit dem amerikanischen Star zusätzlich zu einem Ticket für den Golden-Bereich in der ersten Reihe, das den Zugang vor dem des allgemeinen Publikums erlaubt, und eine Reihe von Extras beinhaltet, wie ein für diesen Anlass entworfenes Geschenk in limitierter Auflage, eine Akkreditierung zum Gedenken an das Konzert und persönliche Betreuung.

Endgültiger Ticketpreis

Für das zweite Konzert von Jennifer Lopez in der Provinz nach ihrem Auftritt vor sechs Jahren in Fuengirola reichen die Kartenpreise für das Konzert am 11. Juli von 144,30 Euro für die günstigsten Sitzplätze bis zu 416,25 Euro für die so genannte 'Front Stage Golden Early, die den Zugang zur ersten Reihe vor dem Rest des Publikums ermöglicht. Für die nummerierten Tribünenplätze (untere, Haupt- und obere Tribüne) beträgt der Preis 166,50 Euro, während der bühnennächste Bereich der Arena 222 und 277,50 Euro kostet. Es gibt noch eine weitere Premium-Kartenoption: die Logen im VIP-Bereich, die 333 Euro kosten.

Kurioserweise sind die Preise in Málaga höher als bei den anderen Konzerten der Tournee in Spanien, wie etwa in Cádiz und Madrid. Die Kapazität des Konzerts im Leichtathletikstadium von Jennifer Lopez beträgt 27.500 Zuschauer, mehr als das Doppelte der 12.000 Besucher bei ihrem letzten Konzert in Fuengirola.