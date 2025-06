Jürgen Schadeberg, der Fotograf des authentischen Málagas

REGINASOTORRÍO Málaga Donnerstag, 5. Juni 2025 Compartir

Auf dem Foto sind fünf schwarzgekleidete Frauen zu sehen, die älter erscheinen, als sie wahrscheinlich sind. 'In dem Dorf Mijas gehen Männer und Frauen während eines religiösen Festes in verschiedene Bars', heißt es in der Bildunterschrift. Gleich im Bild daneben sonnt sich ein Mädchen mit heruntergezogenen Bikiniträgern an einem Strand in Torremolinos. Das ist das Málaga, das Jürgen Schadeberg angetroffen hat, ein Ort, an dem sich das Lokale und das Internationale die Waage halten, eine Provinz der Kontraste, die er Ende der 1960er Jahre mit seiner Kamera festhielt. Diese bisher unveröffentlichten Schnappschüsse des authentischen Málagas sind nun bis zum 18. Juli im Kulturzentrum La Malagueta (Stierkampfarena, Paseo de Reding) zu sehen.

Jürgen Schadeberg ist eine Referenzfigur der humanistischen Fotografie. Er suchte nicht nach dem Effekt oder der perfekten Pose, sondern konzentrierte sich mit seinem Objektiv auf die Menschen, vor allem auf die, die niemand anschaut: Putzfrauen, Kellner, Fischer... In den drei Jahren, die er zwischen 1969 und 1971 an der Costa del Sol lebte, entdeckte Schadeberg ein Land, das sich mitten im Wandel befand. Es gab noch den 'copo', das traditionelle Netzeinholen, in der Fischerei, die 'verdiales' feierten ihr Hauptfest in der Venta El Túnel, die 'espetos' wurden direkt in den Sand gesteckt und die Religion spielte eine sehr wichtige Rolle im Leben der Malagueños.

Zur gleichen Zeit sonnten sich die Menschen zuhauf am Strand von El Bajondillo mit den ersten Gebäuden von Playamar im Hintergrund, die Boote auf dem Sand konkurrierten mit den neuen Wohnungen an der Strandpromenade von Fuengirola und die Gogos tanzten die ganze Nacht in den Diskotheken von Torremolinos. «Er war fasziniert von der spanischen Kultur, der er begegnete, bedauerte aber, dass die Touristen, die kamen, wenig Niveau hatten und sich nur besaufen wollten», sagt Juanjo M. Fuentes, Kurator der Ausstellung. All dies spiegelt sich in den Reportagen wider, die er als freier Mitarbeiter für die englischsprachige Zeitschrift Look Out anfertigte. 'Der glückliche Müllsammler von Torremolinos räumt hinter den Touristen auf', 'Wenn die Morgendämmerung anbricht, bereiten sich die Reinigungskräfte auf die Ankunft der Touristen vor', lauten einige der Fotounterschriften.

Goyesca und Semana Santa

Als er im Süden Andalusiens ankam, war Schadeberg von den Veränderungen beeindruckt, die der Tourismus bereits mit sich brachte. «Und er war überrascht, wie die Briten ihren Lebensstil in einem fremden Land reproduzierten und den Reichtum der Kultur Málagas ignorierten», sagt Manuel López Mestanza, Abgeordneter für Kultur der Provinzregierung. Er konzentrierte sich darauf, genau das Gegenteil zu tun. Für Look Out berichtete er über den Goyesca-Stierkampf in Ronda mit Top-Stierkämpfern wie Palomo Linares, oder Antonio Ordóñez sowie über die Karwoche in Málaga. 'Die Throne in der Karwoche werden von Dutzenden von Männern getragen, die sie rhythmisch wiegen', heißt es in der Bildunterschrift.

Die Verdiales zogen ihn in ihren Bann. Seine Fotoserie während der Fiesta Mayor in der Venta El Túnel ist voll von symbolischen Details, Nahaufnahmen und einige Panoramaansichten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Folklore Málagas einfangen.

Die 'The Málaga years' (1969-1971)' betitelte Ausstellung ist das Ergebnis einer mehrjährigen Arbeit mit Schadebergs Familie. Juanjo M. Fuentes erfuhr bei einer Veranstaltung der Kamerafirma Leica in Madrid, dass der Fotograf im Alter von 38 Jahren nach Málaga kam, «auf der Flucht vor der Kälte» in London. Doch da hatte er bereits eine lange Karriere hinter sich: Mit 19 Jahren wanderte er von seiner Heimatstadt Berlin nach Südafrika aus, wo er begann, seinen Blick auf das tägliche Leben der Unterdrückten in einem von Rassentrennung geprägten Umfeld zu richten. In den ersten Jahren des Kampfes gegen die Apartheid freundete er sich mit Nelson Mandela an, was zu seiner Ausweisung aus dem Land und zum Beginn der Europatournee führte, die ihn schließlich nach Málaga brachte. Viele Jahre später, 1994, trafen sich Schadeberg und Mandela wieder und es entstand sein wohl berühmtestes Foto, das den Aktivisten und politischen Führer hinter den Gitterstäben des Gefängnisses zeigt, in dem er so viel Zeit verbracht hat.

'The Málaga Years' ist eine Ausstellung, aber auch ein Fotobuch, das vom unabhängigen Verlag Alix Books aus Málaga herausgegeben wird und mehr als hundert Bilder von Jürgen Schadeberg enthält, die ein längst vergessenes Málaga wieder aufleben lassen.