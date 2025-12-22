Markt mit Festivalcharakter: Geschenkeinkäufe, Live-Musik und Food Trucks

Cristina Pinto Málaga Montag, 22. Dezember 2025 Teilen

Die dritte Ausgabe des City Market steht bevor, um den letzten Samstag des Jahres zu feiern. Dieser Markt mit mehr als 50 Ständen hat eine festliche Seele und bietet ein Programm für alle Geschmäcker und Zielgruppen - einschließlich Haustiere - mit Ständen für Weihnachtseinkäufe (in Spanien ist der Tag der Weihnachtsgeschenke der Dreikönigstag am 6. Januar), Kunsthandwerk, Live-Musik und Essen in Food Trucks. Die Veranstaltung findet am 27. Dezember ab 11 Uhr auf dem Festivalgelände Málaga Forum (Ctra. de la Azucarera Intelhorce) statt, und die Eintrittskarten sind bereits im Vorverkauf für 1 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 3 Euro. «Kinder und Hunde sind frei».

Die Gestaltung dieses Markts ist für die gesamte Familie gedacht. Für 17.30 Uhr ist die Ankunft der Heiligen Drei Könige geplant, so dass die Kinder mit ihnen interagieren, sich mit ihnen fotografieren lassen und ihre Briefe mit ihren Wünschen abgeben können. Außerdem werden Mickey und Minney den ganzen Tag über auf dem Forum von Málaga herumspazieren.

Für Kinder gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg, während Erwachsene an Mal- oder Haustierkursen teilnehmen können.

Den ganzen Tag über werden Workshops für Erwachsene und Kinder angeboten: «Von der Erziehung des Haustiers bis zur Herstellung exklusiver Gemälde. Außerdem gibt es eine Hüpfburg, eine Spielothek und ein Kinderzimmer, damit sich die Kinder amüsieren können, während ihre Eltern einkaufen», so die Organisatoren.

Zu den Neuheiten auf dem Markt gehören Wein und heiße Schokolade sowie Krapfen, Zuckerwatte und Kekse. Das gastronomische Angebot des Marktes umfasst auch Hamburger, Pommes frites und Produkte der Marke Sabor a Málaga. Und an den Ständen kann man sogar Tiernahrung kaufen, die zu dieser Jahreszeit eine breite Palette an Geschenkmöglichkeiten bieten: «Wir haben Plätze für Kunsthandwerk, Schmuck, Kleidung, exklusive Puppen, Häkelarbeiten, Babykleidung, Tiernahrung, Schallplatten und originelle Geschenke ab 1 Euro», so die Veranstalter.

Konzerte

Die Seele des Musikfestivals bei dieser Veranstaltung kommt ab Mittag «mit Laura León und ihrer Weihnachtsshow mit Kinderliedern und Covers für Erwachsene ab 14 Uhr». Die Band Red Bones und ihre Coversongs werden ebenfalls ab 16 Uhr auf der Bühne stehen. Auf dem Markt gibt es Raum für Solidarität mit Organisationen wie Asamma und Asam Cats, die ebenfalls ihre Stände haben werden, um Spenden zu sammeln.

Der literarischste Raum wird von der Schriftstellervereinigung Colectivo Malagueño de Escritores zur Verfügung gestellt, das auf einer Fläche von mehr als sechs Metern verschiedene lokale Schriftsteller präsentieren und Bücher signieren wird. «Wir haben alle Details vorbereitet, damit es ein ganz besonderer Tag wird, um den letzten Samstag des Jahres mit Familie und Freunden zu genießen», so die Organisatoren des Stadtmarktes.