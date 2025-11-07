Originelle Häppchen für weniger als 7 Euro mit Bier: Start der Tapas-Route von Málaga

Paloma Cremades Málaga Freitag, 7. November 2025 Teilen

Die Tapas-Route von Málaga feiert vom 7. bis 23. November eine neue Auflage. Die Präsentation fand im La Sole del Pimpi statt, wo einige der Teilnehmer erklärten, woraus die für den Wettbewerb kreierten Tapas bestehen.

Bei dieser Gelegenheit nehmen mehr als 60 Betriebe aus verschiedenen Stadtteilen teil und bieten dem Publikum eine breite Palette an Talent und Kreativität des Hotel- und Gaststättengewerbes von Málaga.

Die vom Hotel- und Gaststättenverband Málaga (MAHOS) organisierte Veranstaltung zielt darauf ab, die Bemühungen der Fachleute des Sektors zu würdigen, die lokale Gastronomie zu fördern und den Genuss der Stadt durch ihre Bars und Restaurants zu unterstützen. Jedes teilnehmende Lokal wird eine eigens für diesen Anlass kreierte originelle Tapa präsentieren, die mit einem San-Miguel-Bier zu einem Preis zwischen 5 und 7 Euro serviert wird.

Die Route ist nach Zonen unterteilt: El Palo-Pedregalejo, Teatinos, Centro und Huelin.

Die Gäste können ihre Favoriten bewerten, indem sie einen QR-Code scannen, der in jedem Lokal ausliegt. So können sie eine endgültige Punktzahl ermitteln und die besten Tapas auswählen. Aus jeder dieser Zonen werden die beiden am besten bewerteten Tapas ausgewählt, die dann im großen Finale gegeneinander antreten.

Großes Finale

Dieses Finale findet am 2. Dezember in der Brauerei San Miguel statt, wo eine Fachjury das Siegerlokal kürt. Der Gewinner wird Málaga bei der offiziellen Tapas- und Pinchos-Meisterschaft vertreten, die im Januar 2026 in Madrid stattfinden wird.

Die Ruta de la Tapa ist somit eine Plattform zur Förderung der Gastronomie und eine andere und unterhaltsame Art, Málaga durch seine Aromen zu entdecken.

Wie der Moderator der Veranstaltung, Curro Sibaja, bemerkte, hat jedes Viertel seine eigene gastronomische Einzigartigkeit, die sich in den Tapas widerspiegeln wird. Eine Veranstaltung, die die Kreativität, Gastfreundschaft und kulturelle Stärke des Gastgewerbes in Málaga unterstreicht.

Einen Plan mit den Teilnehmenden Restaurants erhalten Sie im Tourismusbüro auf der Plaza de la Marina.