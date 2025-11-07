Startschuss für Konzertreihe mit klassischer Musik in der Casa Fuerte de Bezmiliana in Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Freitag, 7. November 2025 Teilen

Das Rathaus von Rincón de la Victoria präsentiert über die Kulturabteilung eine neue Ausgabe der Konzertreihe „Noviembre Musical« mit Konzerten von klassischer Musik bis hin zu zeitgenössischen Versionen, die im emblematischen Saal der Casa Fuerte Bezmiliana stattfinden.

Die Kulturstadträtin Paz Couto betonte: „Dieses Programm stärkt das kulturelle Angebot der Gemeinde, mit verschiedenen Veranstaltungen, die einen Meilenstein in der Musik darstellen, mit Konzerten für Streichinstrumente, Saxophone, Klavier-Cello und Klavier-Gesang. Diese Konzertreihe ermöglicht es, dem Publikum von Rincón de la Victoria verschiedene Stile und Instrumentalformationen näherzubringen«.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, erklärte: „Noviembre Musical hat sich als unverzichtbarer Termin für Liebhaber der klassischen Musik und der Kammermusik etabliert. Ein Programm, das die hochwertige Kulturagenda ergänzt und allen Einwohnern und Besuchern offensteht.«

Die Konzertreihe beginnt am 7. November, mit einem Auftritt des Streichquartetts Resonance. Die 2023 in Málaga gegründete Gruppe entstand aus dem Wunsch heraus, Musik mit Emotionen und Nähe zu vermitteln. Sie tritt regelmäßig bei Candlelight-Konzerten und zahlreichen anderen Veranstaltungen auf und zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, ein breites Repertoire vorzustellen, das von den großen Klassikern bis hin zu zeitgenössischen Versionen reicht. Ihr Stil zeichnet sich durch die Ausgewogenheit zwischen der Wärme und Tiefe des Cellos und der zarten Ausdruckskraft der Violinen aus, ein raffiniertes und nuancenreiches Ensemble.

Das Programm wird am 14. November mit Alba Chantar – Klavier und Sopran – fortgesetzt, einer Interpretin aus Málaga mit einer Laufbahn in Genres wie Oper und Zarzuela, die regelmäßig mit dem Philharmonischen Orchester Málaga zusammenarbeitet. Sie wurde am Conservatorio Superior de Málaga ausgebildet und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, darunter der Preis der V. Muestra de Jóvenes Intérpretes de Música Antigua de Málaga (Vorstellung junger Interpreten alter Musik in Málaga).

Am Freitag, 21. November, ist das Duo Piano y Violonchelo an der Reihe, eine Kammermusikformation, die die Harmonie des Klaviers mit den Melodielinien und Bassläufen des Cellos verbindet. Ihr Repertoire reicht von klassischer Musik bis hin zu modernen Adaptionen.

Am Samstag, dem 29. November, wird das Saxophonquartett Agalam diese Ausgabe des Noviembre Musical mit einem mitreißenden und originellen Programm abschließen.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr in der Casa Fuerte Bezmiliana, der Eintritt ist frei, bis die Kapazität erreicht ist.