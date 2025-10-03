Altweibersommer in der Provinz Málaga - Wetteramt prognostiziert Höchstwerte um die 30 Grad

Rossel Aparicio Málaga Freitag, 3. Oktober 2025 Teilen

Der Altweibersommer ist bereits da. Diese meteorologische Episode, die typisch für Ende September und Anfang Oktober ist, mit Temperaturen, die eher dem Sommer als dem Herbst zuzuordnen sind, kommt erneut nach Málaga. Und zwar so, dass das Quecksilber das ganze Wochenende über auf über 30 Grad Celsius ansteigt. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen bei etwa 20 Grad.

So wird laut Vorhersage des staatlichen Wetterdienstes Aemet für Samstag, 4. Oktober, ein bewölkter oder klarer Himmel ohne Regenrisiko vorhergesagt, mit einer Vorhersage von 30 Grad in der Provinzhauptstadt und Antequera, während in Marbella, Ronda und Vélez-Málaga die Höchstwerte bei 29 Grad liegen werden. Am Sonntag könnten die Temperaturen in einigen Gebieten 31 Grad erreichen, in anderen Gebieten der Provinz 30 Grad.

Nach den angekündigten Prognosen deutet alles auf ein ideales Wochenende hin, um sich bis zur nächsten Badesaison vom Strand zu verabschieden. «Die Temperaturen steigen überall durch den Einzug einer warmen Luftmasse», erklärte Jesús Riesco, Direktor des Meteorologischen Zentrums Aemet, diese Woche. Am Wochenende werden in der Provinz außerdem schwache Winde erwartet, die am Sonntagnachmittag an der Mittelmeerküste und an der Straße von Gibraltar zu mäßigen Ostwinden neigen.

Überdurchschnittliche« Temperaturen

José Luis Escudero, Meteorologe, bestätigte den Anstieg der Höchst- und Tiefsttemperaturen in der Provinz Málaga ab diesem Freitag und weist auf die Möglichkeit eines Gewitters hin. «Am Samstag werden wir in einigen der üblichen Gebiete der Provinz Málaga Terral haben; die Höchsttemperaturen werden zwischen 31 ºC und 34 ºC liegen, mit den höchsten im Guadalhorce-Tal», fügt er hinzu. Escudero wies auch darauf hin, dass in der Provinzhauptstadt der Terral «durch die Stadt ziehen wird» und dass die Temperaturen zwischen 29ºC und 32ºC liegen werden.

Für Sonntag prognostiziert der Autor des Blogs Blog 'Tormentas y Rayos', dass der Wind aus dem Osten wehen wird und dass die Temperaturen in der gesamten Provinz Málaga über dem für diese Jahreszeit normalen Durchschnitt sein wird. «Für das kommende Wochenende und die ersten Tage der nächsten Woche werden keine Niederschläge erwartet. Wir werden mit dem Sommer weitermachen», schließt sein letzter Blogeintrag.