Alles bereit für die Feria de San Miguel in Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 22. September 2025 Teilen

Vélez-Málaga ist bereit für die Real Feria de San Miguel von 2025, die vom 24. bis 29. September stattfinden wird. Die Aktivitäten begannen mit der Präsentation des offiziellen Plakats, das von der lokalen Künstlerin Yolanda Guirado geschaffen wurde und vor einigen Tagen im Museo de Vélez-Málaga (MVVEL) im Hospital San Juan de Dios vorgestellt wurde.

Die nächste Station auf dem Weg zu den Feierlichkeiten ist die offizielle Eröffnungsrede, die in diesem Jahr von José Antonio Lagos gehalten wird, der auf der Plaza de la Constitución, am Fuße der Stadtmauer, seine Vision der Feria vorstellen wird. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 24. September, um 21.45 Uhr statt. Die Feria de San Miguel 2025 beginnt am Abend des 25. September mit der Eröffnung der nächtlichen Feriageländes Prado del Rey nörlich der Schnellstraße. Anschließend findet der Miss- und Mister-Wettbewerb statt, dem eine künstlerische Vorführung der Tanzakademie von Antonio Guerra vorausgeht.

Die diesjährige Feria wird mit Aktivitäten und musikalischen Vorschlägen vollgepackt sein. Dies erklärte die Stadträtin für Volkstraditionen, Lourdes Piña (PP), die ankündigte, dass Efecto Pasillo, Pitingo, Las Carlotas, Laura Gallego, Lider J und Marta Santos die Höhepunkte des Musikprogramms sein werden, das «voll von konsolidierten und angesehenen Künstlern ist, mit frischen Ideen und Initiativen und im Grunde für alle Altersgruppen und Interessen gedacht ist».

«Es ist ein Programm voller etablierter und renommierter Künstler, mit frischen Ideen und Initiativen»

Die Stadträtin lobte «die Bruderschaften, Vereine und lokalen Gruppen, die sich für die Bewirtschaftung der Bars entscheiden und eine intensive und aufopferungsvolle Arbeit leisten, damit alle Besucher der Feria de San Miguel ein unvergessliches Erlebnis haben». Die Aufteilung der Gastronomiebereiche im Jahr 2025 ist ähnlich wie bei der letzten Ausgabe. Während der Tagesmesse wird es Bühnen, Stände und Theken auf der Plaza de Las Carmelitas, der Plaza del Carmen, dem Paseo de los Naranjos, dem Paseo Andalucía, einen Jugendbereich auf der Bahnhofspromenade und eine Mini-Messe für Kinder, die an den Erfolg des letzten Jahres anknüpft, in der Calle Canalejas geben. Hinzu kommen weitere Aktivitäten: der Kindertag mit ermäßigten Preisen für die Fahrgeschäfte, die Seniorenmesse am Montag, 29. Mai, mit einem Auftritt von Laura Gallego und die Viehmesse, die auf der Lastwagenparkplatz von Santo Chiquito stattfinden wird.

Volles Programm

Die Staträtin für Volkstraditionen hat die wichtigsten musikalischen Darbietungen vorgestellt, die auf dem Programm des örtlichen Volksfestes stehen werden. «Wir wollten ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen, damit alle Altersgruppen, die in der Gemeinde leben, die Möglichkeit haben, Künstler nach ihrem Geschmack zu genießen. Deshalb haben wir beschlossen, Interpreten mit einer langen Karriere und nachgewiesener Erfahrung und andere, die sich eher an ein junges Publikum richten, einzubeziehen», betonte Piña. «Das Ziel ist, dass wir alle zusammenkommen, um dieses Fest zu genießen.»

Die ersten Protagonisten, die ins musikalische Rampenlicht treten, sind Las Carlotas, emblematische Künstler der nationalen Folklore, die am Mittwoch, 24. Juni ab 23.30 Uhr auftreten werden. Außerdem werden die Chöre und Tänze von Velez zu hören sein. Am Freitag, 26. ist Pitingo aus Huelva an der Reihe ab 23.30 Uhr im Festzelt des Rathauses.

Der Samstag, 27. September, wird einer der Schwerpunkte der Feria sein. Neben dem Treiben auf der tagsüber stattfindenden Feria in der Innenstadt, die von der Dynamik der Bruderschaften, Vereine und Gruppen geprägt ist, wird es ein Konzert von Marta Santos geben, einer aufstrebenden Künstlerin der nationalen Szene, die ab 23.30 Uhr das Zelt des Rathauses stürmen wird. Dies ist der einzige Auftritt, für den eine Eintrittskarte zum Preis von 5 Euro erforderlich ist. Eintrittskarten sind in den Fremdenverkehrsbüros von Vélez-Málaga und Torre del Mar sowie über die Website malagaentradas.com erhältlich.

Zur Unterhaltung durch Tanzgruppen und Chöre gesellen sich am Sonntag ab 23.30 Uhr auf dem offiziellen Stand die lebhaften kanarischen Rhythmen von Efecto Pasillo. Am Montag, 29. Mai, dem Festtag von San Miguel, enden der Viehmarkt und der Tag der Feierlichkeiten mit einem Kindertag und ermäßigten Preisen auf den Fahrgeschäften. Den Höhepunkt bildet die Seniorenmesse mit der Wahl der Königin und des Königs der Senioren vor dem Auftritt der jungen und talentierten Laura Gallego.

Andererseits wird dieses Jahr in Velez-Malaga zum ersten Mal eine der großen Neuerungen der Real Feria de San Miguel stattfinden. Ein spektakuläres Tor wird den Eingang und den Startpunkt der Feierlichkeiten von der zentralen Plaza de las Carmelitas aus markieren. Ein einzigartiger Bogen mit der Seele von Velez, in dem sich die Tradition und die Identität des Landes mischen, und der verspricht, die meistfotografierte Ecke dieser Veranstaltung zu werden.

Das komplette Programm in spanischer Sprache gibt es unter diesem Link.