Das Añoreta Resort ist Gastgeber des Golfturniers von Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Das Rathaus von Rincón de la Victoria veranstaltet am 5. Oktober auf dem Golfplatz des Añoreta Resorts eine neue Edition seines traditionellen Golfturniers, das sich zu einem der wichtigsten Sportereignisse der Gemeinde entwickelt hat.

Zu dem Turnier, das gemeinsam von der Sportabteilung des Rathauses und dem Añoreta Resort & Golf organisiert wird, werden mehr als 100 Golfer aus verschiedenen Teilen der Provinz erwartet, die in der Kategorie «Best Ball Pair» antreten.

Der Stadtrat für Sport, Antonio José Martín, unterstrich «die Bedeutung dieser Art von Veranstaltung, die eine große Anzahl von Sportlern und Golfliebhabern zusammenbringt, die in unsere Gemeinde kommen, um einen Tag mit Spitzensport zu genießen».

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, wies auf «den Erfolg dieses Turniers hin, das bereits zu einer Referenz im Sportkalender der Provinz geworden ist».

Der Generaldirektor von Añoreta Resort & Golf, Ángel Acha, dankte dem Rathaus «für das Vertrauen in unsere Einrichtungen, die ihr 35-jähriges Bestehen feiern». Acha betonte außerdem: «Añoreta Resort & Golf ist der wichtigste Wirtschaftsmotor von Rincón de la Victoria und zieht jährlich mehr als 120.000 Touristen an. Mit seinem Qualitätsangebot trägt es dazu bei, die Saisonabhängigkeit des Tourismus zu verringern, und kommt der lokalen Wirtschaft das ganze Jahr über zugute».

Das Turnier wird nach der Best-Ball-Pair-Methode gespielt, bei der jedes Paar mit dem besten Ergebnis der beiden Spieler an jedem Loch punktet. Am Ende der Runde werden Preise an die fünf bestplatzierten Paare vergeben.

Außerdem wartet auf die Teilnehmer am Ende des Turniers eine Cocktailparty und unter allen Spielern werden Preise verlost.

Der Abschlag ist um 9.30 Uhr geplant. Die Anmeldegebühr beträgt 40 Euro für Abonnenten und 50 Euro für externe Teilnehmer. Anmeldungen können bis zum 3. Oktober per E-Mail an reservas@anoretaresort.com erfolgen.