Der 'Garten der Inspiration' in Cajiz öffnet seine Türen für ein einzigartiges Kunstevent

MARLENE WÖRNER VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr findet in diesem Herbst wieder ein außergewöhnliches Kunstevent statt – ein Fest der Schönheit, Kreativität und positiven Schwingungen. Vom 26. bis 28. September öffnet der bezaubernde Skulpturengarten Casa El Ventorrillo in Vélez-Málagas Ortsteil Cajiz erneut seine Tore für kunstbegeisterte Besucher.

Die schweizer Künstlerin Anne-Barbara Lenzin, die in Andalusien ihr zweites Zuhause gefunden hat, lädt gemeinsam mit den Künstlern Lieuwke Loth, Christa Hillekamp und Juan Moren Martínez zu einem besonderen Kunsterlebnis ein. Die Skulpturen der Keramikerin Anne-Barbara Lenzin sind vielen bereits von den Kunstrundgängen in Cómpeta und Frigiliana oder von anderen Veranstaltungen an der Küste bekannt. Ihre Werke sind regelmäßig in der Galeria Luz de la Vida in Cómpeta und in der Kunstboutique The Soul's Art in Nerja zu sehen.

Auf einem Hügel nahe Cajiz bietet der terrassierte Garten von Anne-Barbara Lenzin einen fantastischen Blick auf das Mittelmeer. Das über 4.000 Quadratmeter große Anwesen führt die Besucher auf einem malerischen Spaziergang durch eine kunstvolle Ausstellung. Der Ort strahlt Ruhe und Kraft aus und lädt dazu ein, innezuhalten und den Moment zu genießen. Kunst, Natur, Tapas, Getränke und Musik verbinden sich zu einem sinnlichen Erlebnis, das Körper, Geist und Seele berührt.

Ein besonderes Highlight am Samstag Abend ist ein Open-Air-Konzert mit dem amerikanischen Blues-Musiker Richard Ray Farrell. Der aus Niagara Falls/NY stammende Gitarrist, Sänger und Songwriter ist international bekannt und lebt in Cajiz. Es steht ein genussvoller Abend mit Musik, Tapas und Getränken ins Haus. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und basiert auf freiwilliger Kollekte. Aufgrund begrenzter Plätze ist eine Reservierung per E-Mail an casaelventorrillo@gmail.com erforderlich.

Die Kunstausstellung wird in Kooperation mit der Asociacion Música y Arte in Cajiz organisiert. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: 26. September von 17 bis 20 Uhr; 27. September von 11 bis 14 und von 16 bis 21 Uhr (ab 19 Uhr nur für Konzertbesucher); 28. September von 11 bis 18 Uhr.

Ausstellende Künstler

Bunte Totempfähle, afrikanische Masken, Frauenfiguren mit langen Wimpern und Libellen sind Anne-Barbara Lenzins Spezialität. Die Figuren strahlen eine mystische Schönheit und Fröhlichkeit aus und jedes Teil ist ein Unikat.

Die Künstlerin und Inhaberin der Galerie Luz de la Vida in Cómpeta, Lieuwke Loth, schmückt den Garten mit Skulpturen aus Bronze, Harz, Edelstahl und Stahl mit Laserschnitt-Technik. Ihre Arbeiten berühren die Seele und sind eine Zierde für Haus und Garten.

Christa Hillekamp lebt und arbeitet seit 25 Jahren in Andalusien als freischaffende Künstlerin. In ihren Werken spiegeln sich die Einflüsse ihrer Reisen wider, die ihre Inspiration beflügeln. Reale Eindrücke und Erinnerungen fließen als innere Bilder in ihre Gemälde ein. Schon als Kind war Juan Moreno fasziniert von der Natur, insbesondere von Tieren. Er hatte immer einen kreativen Drang, diese plastisch darzustellen. Als Architekt mit 30 Jahren Berufserfahrung hat Juan diesen ursprünglichen Antrieb nie vergessen und in seiner Freizeit immer weiter Tiere gezeichnet – Illustrationen mit viel Liebe zum Detail, die das Tier anschaulich darstellen. Das Kollektiv Re-circleartdeco kreiert originelle Dekorationen aus recycelten und natürlichen Materialien.

Für das Konzert am Samstag wird ab 18 Uhr ein Park und Ride organisiert. Bitte der Weg-Beschilderung ab der Autobahnausfahrt Cajiz folgen. Mehr Information: www.anne-barbara-lenzin.com.