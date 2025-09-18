Sur Deutsche

Eine mit Faden und Nadel gefertigte Arbeit der Textilkünstlerin Rosario Rodríguez Baliña. AMARTE
Die Ruta del Arte in Frigiliana jährt sich zum neunten Mal

Vom 3. bis 5. Oktober kann man in dem charmanten weißen Dorf die Arbeiten von 34 internationalen Künstlern auf sich wirken lassen

MARLENE WÖRNER

FRIGILIANA.

Donnerstag, 18. September 2025

Bei der 9. Ausgabe der 'Ruta del Arte' wird das Axarquía-Dorf Frigiliana erneut zur Bühne und zum Gastgeber eines einzigartigen Events, das der Kunst gewidmet ist.

An drei pulsierenden Tagen haben Kunstliebhaber die Möglichkeit, durch die charmanten Straßen von Frigiliana zu schlendern und dabei 24 Standorte zu besuchen, an denen die Arbeiten von 34 Künstlern aus zwölf verschiedenen Nationalitäten begutachtet und natürlich auch erworben werden können. Hier kann man die Kunstwerke hautnah erleben, mehr über die kreativen Prozesse ihres Entstehens erfahren und sich direkt mit den Künstlern austauschen. Das malerische Bergdorf mit seiner beeindruckenden Altstadt bietet eine geeignete warme und inspirierende Atmosphäre für diese Begegnung mit der Kunst in all ihren Facetten. In Frigiliana treffen Malerei, Skulptur, Enkaustik, Keramik, Textilkunst, Fotografie und andere Ausdrucksformen aufeinander.

Bekannte Gesichter wie das deutsche Künstlerpaar Jörg und Danja Pamer mit ihren teils sehr großformatigen Arbeiten oder die englische Malerin Emma Petitt sind erneut beim Art Walk vertreten. Auch Candela Nuñez, die ihren Ausdruck über ihre Keramiken findet, ist wieder mit dabei. Doch gibt es auch viele neue Teilnehmer zu entdecken, wie etwa die spanische Textilkünstlerin Rosario Rodríguez Baliña oder die aus Belgien stammende Malerin, Konzept- und Digitalkünstlerin Gerda Van Damme.

Die Kunst und Frigiliana stehen im Mittelpunkt dieser dreitägigen Veranstaltung, die für die Teilnehmer und die Besucher eine wunderbare Art der Inspiration bereit hält. Organisiert wird der Kunstrundgang vom Rathaus Frigiliana, unter der künstlerischen Leitung von Maribel Martín und Brendon Taylor, die im Dorf die Kunstgalerie Amarte führen. Die verschiedenen Standorte sind an allen drei Tagen jeweils von 11 bis 14 Uhr und von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Mehr Information rund um die Ruta del Arte ist erhältlich unter der E-Mail rutadelartefrigiliana@gmail.com, Telefon 645 818 089, Instagram @rutadelartefrigiliana, oder persönlich in der Kunstgalerie Amarte (Instagram @amartefrigiliana).

