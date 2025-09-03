Diese Flugzeuge können Sie am Sonntag auf dem Flugfestival von Torre del Mar sehen

Ignacio Lillo Vélez-Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Das Internationale Flugfestival von Torre del Mar bereitet sich auf seine zehnte Ausgabe vor. An diesem Sonntag, 7. September, werden ab 11 Uhr Kampfflugzeuge, renommierte Kunstflugpiloten und Oldtimer-Flugzeuge aus Großbritannien und Frankreich den Himmel über den Stränden der Axarquia teilen.

Flugbegeisterte werden die Flugzeuge schon lange vorher sehen und hören können, da das Training zwischen Freitag und Samstag stattfinden wird. In diesem Zusammenhang weisen die Organisatoren darauf hin, dass diese Flüge noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind, sondern einen technischen Charakter haben und daher geändert oder abgesagt werden können, und dass es keinen festen Zeitplan gibt. Die Zeitpläne für die einzelnen Testtage werden jeweils am Vortag und so früh wie möglich über die Facebook- und Whatsapp-Kanäle des Festivals bekannt gegeben.

Das endgültige Programm für den kommenden Sonntag wird voraussichtlich am Samstag veröffentlicht, sobald es feststeht. Vorerst ist jedoch davon auszugehen, dass die Vorführungen von 11 bis 15.30 Uhr stattfinden werden und der Strand von Torre del Mar und Caleta de Vélez die beste Plattform sind, um sie genau zu verfolgen.

Zu den bestätigten Teilnehmern dieser Ausgabe gehört das 14. EA Demo Team, eine Elitetruppe der Luft- und Raumfahrtarmee, die mit einem ihrer Eurofighter-Typhoon-Kampfflugzeuge fliegen wird. Das nationale Team wird von Kommandant Juan Bengoechea geleitet, der bereits am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, als Vertreter Spaniens über Paris und während des Internationalen Luftfestivals von Gijón über der Bucht von San Lorenzo geflogen ist.

So imposant wie sein Erscheinungsbild ist auch das Dröhnen seiner beiden leistungsstarken Eurojet-EJ 200-Triebwerke, die den Eurofighter auf 2.470 km/h beschleunigen. Dazu tragen auch die Struktur aus Titan, Lithium, Aluminium und Kohlefaser sowie die hochmoderne Technologie seiner Steuerung bei.

Kunstflug

Darüber hinaus wird Juan Velarde, der als einer der besten Piloten der Welt in der Sportfliegerei gilt, sein Können am Steuer zeigen. Velarde ist dafür bekannt, dass er an der schnellsten Motorsportmeisterschaft der Welt, dem «Red Bull Air Race», teilgenommen hat, wo er in den Jahren 2014 bis 2019 der einzige spanische Pilot war.

Gegenwärtig verbindet der Flieger sein Berufsleben als Iberia-Kapitän auf dem Airbus A330 mit Kunstflugwettbewerben, Ausstellungen und Flugfestivals, wo er am «Air Race X» teilnimmt, einer extremen Modalität, die Flugzeugrennen mit virtueller Technologie kombiniert. Außerdem ist er Pilot der Stiftung Infante de Orleans, wo er historische Flugzeuge fliegt.

Beim Internationalen Kunstflugfestival in Torre del Mar wird der Meister des Kunstflugs eine Formel 1 der Lüfte fliegen, den ZIVKO EDGE 540 V2, der nur 540 Kilo wiegt, aus Kohlefaser besteht und 320 PS leistet, womit er 400 km/h überschreitet.

Eine weitere Referenz des Kunstflugs in Spanien durfte auf dem Internationalen Luftfestival von Torre del Mar nicht fehlen. Camilo Benito hat sich von der Programmierung von Flugsimulatoren zu einem der besten Piloten dieses Stils entwickelt. Benito ist Mitglied des nationalen Kunstflugteams und nimmt an nationalen und internationalen Meisterschaften teil, bei denen er spanischer Meister in den Kategorien Advance und Sport und Vizemeister in der Mannschaftswertung wurde.

Der Pilot aus Málaga ist auch Kunstfluglehrer und fliegt bei dieser Gelegenheit eine Mudry Cap-10, ein 800 kg schweres, wendiges und schnelles Kunstflugzeug, das dank seines 180-PS-Motors 270 km/h erreichen kann.

Internationale Teams

Eine weitere Attraktion der Flugshow am Sonntag sind die farbenfrohen Flugzeuge der Apspam (Association pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique mondial). Sie kommen aus Frankreich und werden zum ersten Mal in Spanien ihren Katalog authentischer aeronautischer Raritäten vorführen.

In der Teamsektion ist auch das Team Raven aus dem Vereinigten Königreich vertreten: eines der besten zivilen Formationskunstflugteams Europas, bestehend aus sieben erfahrenen Piloten an den Steuerungen von Aluminiumflugzeugen des Typs Vans RV-8. Außerdem sind unter anderem das Fallschirmteam der Guardia Civil, die Marine und die Nationalpolizei vertreten.