Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Riogordo

Eugenio Cabezas Riogordo Montag, 15. September 2025

Wieder ein schwerer Verkehrsunfall in der Provinz. Bei einem brutalen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos wurden am Montag mindestens drei Personen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 16 der Regionalstraße A-356 in der Gemeinde Riogordo gegen 10.10 Uhr.

Nach der Alarmierung wurden Mitglieder des Provinzverbunds der Feuerwehr, der Guardia Civil und des Rettungsdienstes zum Unfallort entsandt. Über die Identität und den Gesundheitszustand der Verletzten wurden keine weiteren Informationen bekannt gegeben.

Wegen des Unfalls musste die Straße Carretera del Arco vorübergehend gesperrt werden, bis die Feuerwehr die Präventivarbeiten und die Reinigung der Fahrbahn zur Beseitigung der beschädigten Fahrzeuge abgeschlossen hatte.

Dies ist der zweite Unfall auf dieser Straße innerhalb von nur 24 Stunden. Am Sonntag starb ein Motorradfahrer, nachdem er bei Kilometer 23 der A-356 in Richtung Casabermeja, ebenfalls im Gemeindegebiet von Riogordo, mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen war. Der Verstorbene war ein Einwohner des Weilers Los Romanes, der zu La Viñuela gehört.