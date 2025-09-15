Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Eines der beiden in den Unfall verwickelten Autos. CPB
Unfall

Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Riogordo

Der Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Montag gegen 10.10 Uhr bei Kilometer 16 der Regionalstraße A-356

Eugenio Cabezas

Riogordo

Montag, 15. September 2025

Wieder ein schwerer Verkehrsunfall in der Provinz. Bei einem brutalen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos wurden am Montag mindestens drei Personen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 16 der Regionalstraße A-356 in der Gemeinde Riogordo gegen 10.10 Uhr.

Nach der Alarmierung wurden Mitglieder des Provinzverbunds der Feuerwehr, der Guardia Civil und des Rettungsdienstes zum Unfallort entsandt. Über die Identität und den Gesundheitszustand der Verletzten wurden keine weiteren Informationen bekannt gegeben.

Wegen des Unfalls musste die Straße Carretera del Arco vorübergehend gesperrt werden, bis die Feuerwehr die Präventivarbeiten und die Reinigung der Fahrbahn zur Beseitigung der beschädigten Fahrzeuge abgeschlossen hatte.

Dies ist der zweite Unfall auf dieser Straße innerhalb von nur 24 Stunden. Am Sonntag starb ein Motorradfahrer, nachdem er bei Kilometer 23 der A-356 in Richtung Casabermeja, ebenfalls im Gemeindegebiet von Riogordo, mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen war. Der Verstorbene war ein Einwohner des Weilers Los Romanes, der zu La Viñuela gehört.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Das schlechte Fleisch, das auf dem Teller landet - Illegale Schlachthöfe in Spanien
  2. 2 Waldbrand in Alcaucín mittlerweile stabilisiert
  3. 3 Spanien und Israel
  4. 4 Der 16. Cómpeta Art Walk hält wieder viel Kreatives bereit
  5. 5 Spanien beschließt Einreiseverbot für israelische Minister sowie weitere Maßnahmen gegen Israel
  6. 6 Branded Residences definieren den Luxuswohnungsmarkt neu
  7. 7 Netanjahu muss gestoppt werden
  8. 8 Etappe der Vuelta de España wegen Protesten verkürzt: Bernal gewinnt
  9. 9 Rathaus von Torrox verbessert die Plastiksammelstelle für Landwirte

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Riogordo

Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Riogordo