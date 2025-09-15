Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Riogordo
Der Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Montag gegen 10.10 Uhr bei Kilometer 16 der Regionalstraße A-356
Eugenio Cabezas
Riogordo
Montag, 15. September 2025
Wieder ein schwerer Verkehrsunfall in der Provinz. Bei einem brutalen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos wurden am Montag mindestens drei Personen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 16 der Regionalstraße A-356 in der Gemeinde Riogordo gegen 10.10 Uhr.
Nach der Alarmierung wurden Mitglieder des Provinzverbunds der Feuerwehr, der Guardia Civil und des Rettungsdienstes zum Unfallort entsandt. Über die Identität und den Gesundheitszustand der Verletzten wurden keine weiteren Informationen bekannt gegeben.
Wegen des Unfalls musste die Straße Carretera del Arco vorübergehend gesperrt werden, bis die Feuerwehr die Präventivarbeiten und die Reinigung der Fahrbahn zur Beseitigung der beschädigten Fahrzeuge abgeschlossen hatte.
Dies ist der zweite Unfall auf dieser Straße innerhalb von nur 24 Stunden. Am Sonntag starb ein Motorradfahrer, nachdem er bei Kilometer 23 der A-356 in Richtung Casabermeja, ebenfalls im Gemeindegebiet von Riogordo, mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen war. Der Verstorbene war ein Einwohner des Weilers Los Romanes, der zu La Viñuela gehört.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.