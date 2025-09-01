Drogen-Netzwerk in Vélez-Málaga ausgehoben

SUR Vélez-Málaga Montag, 1. September 2025 Teilen

Beamte der Nationalpolizei, die zu den Gruppen der Einheiten für Drogen und organisierte Kriminalität (Udyco) der Polizeidienststellen von Vélez-Málaga und La Línea de la Concepción (Cádiz) gehören, haben eine kriminelle Organisation zerschlagen, die sich dem Vertrieb von Haschisch und Kokain auf nationaler Ebene widmete und Etiketten mit den Logos bekannter Handelsmarken verwendete. Vier Personen wurden verhaftet.

Die Ermittlungen begannen vor einigen Monaten in La Línea de la Concepción, als die Aktivitäten dieses kriminellen Netzes, das strukturiert und hierarchisch arbeitet, aufgedeckt wurden, so die Nationalpolizei in einer Mitteilung.

Die mutmaßlichen Hauptverantwortlichen der Organisation befanden sich jedoch in Vélez-Málaga, von wo aus sie die Operationen leiteten und den übrigen Mitgliedern Anweisungen erteilten. Ein Teil des Netzes operierte auch von Sevilla aus und dehnte so die Verteilungskapazität auf andere Gebiete des Landes aus.

Den Ermittlungen zufolge wurden die Drogen unter anderem auf die Balearen, nach Barcelona, Granada und sogar nach Lanzarote transportiert. Um die Entdeckung zu erschweren, wurden die Drogen in Pappkartons verpackt, die innen mit Polyurethanschaum ausgekleidet waren. Am Zielort angekommen, wurden sie von anderen Mitgliedern der Organisation abgeholt.

Eine der von der kriminellen Gruppe angewandten Methoden war die Verwendung von Etiketten mit den Logos bekannter kommerzieller Marken wie Schokolade, Sportbekleidung oder Luxusmarken, die als eine Art Identifikationsstempel für jede Sendung dienten. Auf diese Weise versuchten sie, den Anschein der Legalität zu erwecken.

Die Polizeiaktion hat zur Verhaftung von vier Personen geführt, die als Hauptverantwortliche der Organisation gelten, während die Ermittlungen zur Verhaftung der übrigen Beteiligten fortgesetzt werden.

Bislang wurden mehr als 300.000 Euro Bargeld, fünf Fahrzeuge, Luxusuhren, Mobiltelefone sowie Material zum Verpacken, Wiegen und Abpacken der Drogen beschlagnahmt.

Bei den vier Durchsuchungen in verschiedenen Gemeinden der Axarquia und in Sevilla wurden außerdem 29 Kilogramm hochreine Haschischpollen und 1,2 Kilogramm Kokain beschlagnahmt.