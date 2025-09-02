Ein Ausflug zum «Herzen der Muskatellerrosine»: Moclinejo, Almáchar und El Borge im Hinterland der Axarquía

Javier Almellones Málaga Dienstag, 2. September 2025 Teilen

Moclinejo, Almáchar und El Borge bilden seit fast zwei Jahren eine touristische Trilogie unter dem Markennamen «Corazón Moscatel», die sich als einzigartiges und zugleich vielfältiges Reiseziel präsentiert, in dessen Mittelpunkt ein so einzigartiges Produkt wie die Rosine steht. Ein Teil dieses Angebots dreht sich um die Sorte Muskateller aus Alexandria, aber es gibt auch viele andere Dinge, die man in diesen drei Dörfern der Axarquia unternehmen kann.

Gaudí im Herzen der Axarquía und vor der Kulisse des Meeres. Manch einer mag seinen Augen nicht trauen, aber zu Moclinejo gehörende Weiler El Valdés ist zu jeder Jahreszeit ein Muss für Liebhaber des ländlichen Tourismus.

Alles begann mit der Casa Museo de la Axarquía, das von einem Nachbarn mit einer Leidenschaft für den Gaudí-Stil, Antonio Montañez, geschaffen wurde. Später verbreitete sich der Stil des katalanischen Architekten auch an anderen Orten des Dorfes. Im Sommer empfiehlt sich ein Besuch am frühen Morgen oder am späten Nachmittag, wenn die Temperaturen erträglicher sind.

Das Rosinenmuseum von Almáchar

Der Anbau von Muskateller aus Alexandria bestimmt seit Jahrhunderten die Lebensweise von Dörfern wie El Borge, Moclinejo und Almáchar. In letzterem können Sie, während Sie auf einen neuen Themenraum warten, das Casa Museo de la Pasa besuchen, das im Herzen des Dorfes in einem traditionellen Haus untergebracht ist.

Dort kann man nicht nur Werkzeuge und Geräte sehen, die mit der Weinlese, dem Zerkleinern von Sultaninen oder der Herstellung von Wein zu tun haben, auch Zimmer und Küchen der Dorfbewohner aus vergangenen Jahrhunderten sind nachgestellt.

An den letzten Sommertagen, wenn in diesem Teil der Axarquía noch der Duft von Muskateller in der Luft liegt, lohnt es sich, einen Abstecher in die Altstadt von Almáchar zu machen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Zunächst kann man durch seine Straßen spazieren, ein wahres Labyrinth, das die Kirche San Mateo mit den Gärten von El Forfe verbindet.

Die Krönung des Ganzen ist der Besuch eines dieser erhöhten Plätze in der Stadt, die als Aussichtspunkte dienen, um den Sonnenuntergang über den Straßen der Stadt zu beobachten - ein Genuss für die Augen. Die Straße Cornellá de Llobregat ist einer der besten Orte, um dieses Bild mit nach Hause zu nehmen.

Interpretationzentrum zum Banditenwesen der vergangenen Jahrhunderte in El Borge

Seit dem Winter 2023 verfügt El Borge über eine der wichtigsten Sammlungen zum Thema Banditentum. Auch im Sommer sollte man sie nicht verpassen.

Messer und Donnerbüchsen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, Dokumente und Bücher über die Ergreifung von Räubern und Gegenstände, die einigen dieser Personen gehörten, sind Teil einer der vollständigsten Sammlungen, die diesem Phänomen gewidmet sind.

Diese ständige Ausstellung umfasst mehr als tausend Gegenstände und Dokumente, von denen einige sehr wertvoll sind, da sie zu so gefürchteten Persönlichkeiten wie El Bizco de El Borge, Pasos Largos, Tragabuches oder El Tempranillo gehörten.

Fiesta del Ajoblanco in Almáchar, Fieste de los Viñeros in Moclinejo und Día de la Pasa in El Borge

Das Ende des Sommers wird im Herzen des Muscatel mit Festen begangen, die an die traditionelle Gastronomie und Landwirtschaft dieser drei Dörfer anknüpfen.

Drei Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Zum einen findet am 6. September die Fiesta del Ajoblanco in Almáchar statt. Dann, am Sonntag, den 14. September, die Fiesta de Viñeros in Moclinejo und am 21. September der Día de la Pasa in El Borge. Viele Verkostungen und der Duft von Muskateller zum Ausklang des Sommers.