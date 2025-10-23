Stromanbieter muss 107.721 Euro Entschädigung für einen durch seine Leitung verursachten Brand zahlen

Eugenio Cabezas Moclinejo Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Manchmal scheint David den Goliath vor Gericht zu schlagen. Das Elektrizitätsunternehmen E-distribución Redes Digitales (ehemals Endesa) wurde zur Zahlung von 107.721 Euro zuzüglich Zinsen an die Eigentümer einer Finca in Moclinejo verurteilt, die bei einem Brand aufgrund «mangelhafter Wartung der Stromleitung» beschädigt wurde, was eine «Fahrlässigkeit» darstellt.

Dies geht zumindest aus einem Urteil des Provinzgerichts von Málaga hervor, das der Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz vom März 2023 stattgegeben hat, die damit in vollem Umfang aufgehoben wird. Das Gericht gibt der Klage statt, indem es die «außervertragliche Haftung» des Unternehmens für den am 29. August 2020 verursachten Schaden feststellt.

Das Gericht, das der Beklagten auch die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens auferlegte, kam zu dem Schluss, dass der Berufung stattzugeben sei, und erklärte den Stromkonzern für die Ursache des Brandes verantwortlich, bei dem Avocado- und andere Obstbäume, Olivenbäume, Johannisbrotbäume, Mandelbäume, Steineichen und Bewässerungsleitungen beschädigt wurden. In dem Urteil wird die Auffassung vertreten, dass das Abknicken eines Kabels und dessen Reibung an einem Feigenbaum «die Ursache für die Entstehung eines Lichtbogens war, der in der Lage war, glühendes Material zu erzeugen, das nach Kontakt mit der trockenen Vegetation zu brennen begann und ein Feuer entfachte».

Das Gericht ist der Ansicht, dass ein umgeknicktes Kabel und dessen Reibung an einem Feigenbaum die Ursache für das Feuer war.

Im Anschluss an die Berufung der Kläger, die durch den Rechtsanwalt und Bürgermeister von Benamocarra, Abdeslam Lucena (PMP) von der Kanzlei Lucena Abogados, vertreten wurden, hat das Gericht präzisiert, dass «die Feststellung des elektrischen Ursprungs des Brandes durch eine Fülle von Beweisen gestützt wird: ein offizielles, unparteiisches und spezialisiertes Gutachten, Zeugenaussagen, die das Gutachten bestätigen, und der physische Beweis der Reibung des Feigenbaums an den Drähten der Leitung».

«Es liegt auf der Hand, dass die Reibung der Bäume an der Stromleitung an sich eine mangelhafte Wartung der Stromleitung darstellt, da ungeachtet der Verpflichtungen zur regelmäßigen Überprüfung der Anlagen die Nähe zwischen den Ästen der Bäume und der Stromleitung, die Reibung und das Auftreten eines Kurzschlusses ermöglicht, eine Nachlässigkeit seitens der Beklagten darstellt», argumentiert das Provinzgericht in seiner Entscheidung, die vor dem Obersten Gerichtshof von Andalusien (TSJA) angefochten werden kann.

«Wartung und Kontrolle»

«Das Elektrizitätsunternehmen muss die Wartung und die Kontrollen durchführen, um die Sicherheit seiner Anlagen zu gewährleisten, und zwar nicht nur die gesetzlich oder vorschriftsmäßig vorgeschriebene Wartung oder Kontrolle, sondern alles, was notwendig ist, um Schäden bei Dritten zu vermeiden. Im vorliegenden Fall hätten sowohl die Knickung der Leitungen als auch die zunehmende Größe des nahe gelegenen Feigenbaums vermieden werden müssen», heißt es in dem Urteil weiter.

Ein Bericht der Waldbranduntersuchungsbrigade «kam eindeutig zu dem Schluss, dass die Ursache des Brandes ein 'elektrischer Lichtbogen durch Kontakt mit der Vegetation' aufgrund von 'Wartungsmängeln' war».

Es wurden die von Löschhubschraubern aufgenommenen Fotos ausgewertet, die zeigten, dass der Bereich neben der Stromleitung verbrannt war

Die Feuerwehr wertete die von Löschhubschraubern aufgenommenen Fotos aus, die zeigen, dass der Bereich neben der Stromleitung verbrannt war, als sich das Feuer entlang des Baches und des Hangs ausbreitete. «Dies ermöglicht es, den Bereich einzugrenzen, in dem das Feuer begann, wo sich ein Lichtmast mit einem Kabel mit geringer Spannung befand, von wo aus es physischen Beweisen zufolge den Feigenbaum erreichte, der das Kabel berührte».

Das Gericht wies die Klage zunächst ab und sprach den Beklagten frei, da es zwar «ernsthafte Zweifel an den Tatsachen» feststellte, aber den Sachverständigengutachten der anderen Partei größere Glaubwürdigkeit einräumte und zu dem Schluss kam, dass «der Brand durch ein schlecht gelöschtes Lagerfeuer und nicht durch Mängel in der Niederspannungsleitung entstanden ist». In der Berufung wurde unter anderem die Nichtanwendung der juristischen Doktrin der «qualifizierten Wahrscheinlichkeit» gerügt.