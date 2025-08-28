Ein Toter und vier Verletzte bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in La Viñuela

Eugenio Cabezas Viñuela Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Eine neue Tragödie auf den Straßen von Málaga: Ein 38-jähriger Mann ist gestorben und vier Frauen wurden verletzt, drei von ihnen minderjährig, als zwei Autos am gestigen Mittwoch auf dem Gemeindegebiet von Viñuela zusammenstießen, wie die andalusische Notrufzentrale 112 berichtete.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr, als mehrere Zeugen die Notrufnummer 112 anriefen und einen Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos bei Kilometer 36 der A-356 meldeten. Sie erklärten, dass es Verletzte gebe und Menschen in den Autos eingeklemmt seien, woraufhin die Notrufzentrale die Feuerwehr, den Rettungsdienst 061, die Guardia Civil und die Straßenmeisterei einschaltete.

Die Rettungssanitäter bestätigten, dass ein 38-jähriger Mann getötet und vier Frauen verletzt wurden, drei von ihnen minderjährig: zwei 16-Jährige wurden in das Hospital de la Axarquía in Torre del Mar, eine 14-Jährige in das Carlos-Haya-Krankenhaus in Málaga und eine 49-jährige Frau ebenfalls in das Carlos-Haya-Krankenhaus gebracht.