Eine halbe Million Euro Schaden an den kommunalen Infrastrukturen, verursacht durch den Hagelsturm in Rincón de la Victoria

Die Folgen des spektakulären Hagelsturms am vergangenen Heiligabend in Rincón de la Victoria, der die Gemeinde und andere Teile der Axarquía weiß färbte, werden das Rathaus von Rincón dazu zwingen, außerordentliche Ausgaben für die Schäden zu übernehmen, die an den kommunalen Infrastrukturen entstanden sind, vor allem an den Sonnensegeln, die an den Schulen angebracht wurden, um schattige Bereiche zu schaffen, sowie an den Dächern der Kinderspielplätze.

Der größte Teil der Schäden muss repariert oder ersetzt werden, so dass nach Angaben des ersten stellvertretenden Bürgermeisters und Ratsmitglieds für das Präsidialamt, Borja Ortiz, die Höhe der Schäden in Ermangelung einer umfassenderen Bestandsaufnahme, an der derzeit gearbeitet wird, nicht weniger als eine halbe Million Euro betragen wird. So sind beispielsweise die Dächer der Schule Nuestra Señora de la Candelaria in Benagalbón unbrauchbar, wie der Stadtrat erläuterte.

Ein Team von 20 Personen wurde mobilisiert, um das Gebiet mit Eimern, Hochdruckreinigern, Kehrschaufeln und Baggern zu säubern

Gleichzeitig konzentrieren sich die städtischen Teams auf die Aufräumarbeiten im Stadtzentrum, die laut Ortiz bis zu drei Wochen dauern könnten, da die Beseitigung der Hagelschäden sehr mühsam ist. «Es handelt sich um eine Situation, die mit dem Hagel vergleichbar ist und die eine generelle Säuberung der Straßen erzwingen wird», stellt er klar.

Ein Team von zwanzig Personen wurde mobilisiert, um die Straßen zu säubern, mit Eimern, Hochdruckreinigern, Kehrmaschinen und Baggern, die für Aufgaben wie das Freimachen von Gullys eingesetzt werden. Dies ist ein eher geplanter Einsatz, nachdem die Mobilisierung der materiellen und personellen Ressourcen am Nachmittag des 24. Dezembers komplexer war, wie Ortiz einräumt, da dies ein Feiertag war.

Trotzdem war es, wie der erste stellvertretende Bürgermeister betont, möglich, die Straßen und Hauptverkehrswege mit den vorhandenen Maschinen und den wenigen verfügbaren Arbeitskräften in Abstimmung mit den Gemeinden und auch mit der Guardia Civil und anderen Einsatzkräften und -diensten zu öffnen.m.

Reaktionen

Obwohl der Hagelsturm ein recht auffälliges Phänomen war, hat er, abgesehen von den von der Regierungsmannschaft beschriebenen Problemen, das Hotel- und Gaststättengewerbe und andere Aktivitäten nicht ernsthaft beeinträchtigt, wie der Präsident des Verbands der Händler und Unternehmer von Rincón de la Victoria, José Antonio Villodres, bestätigt.

Auf politischer Ebene ist die Sprecherin von Con Rincón, Rocío Calderón, jedoch der Ansicht, dass die Reaktion der Stadtverwaltung fahrlässig war, unter anderem aufgrund des Mangels an verfügbaren Beamten auf der Schicht der lokalen Polizei, und sie geht so weit, den Rücktritt des Bürgermeisters Francisco Salado zu fordern, weil er die Probleme bei der Organisation des Personals der Stadtverwaltung nicht angegangen sei, die sie bei zahlreichen Gelegenheiten angeprangert habe.

Der schwere Hagelsturm erreichte auch Gemeinden im Landesinneren der Axarquía, wie El Borge und Almáchar. In der letztgenannten Stadt verursachte er verschiedene Sachschäden, von denen der schwerwiegendste der teilweise Einsturz einer Mauer in den Jardines del Forfe ist, deren Reparatur eine sehr große Investition erfordern wird. Darüber hinaus verursachte der heftige Sturm Schäden an städtischen Einrichtungen, da Wasser in die Casa de la Cultura eindrang.

In den ländlichen Gebieten verursachte der Hagelsturm auch Probleme auf mehreren landwirtschaftlichen Wegen, in den Muskateller-Weinbergen, die den Zugang zu den Betrieben erschwerten und Reinigungs- und Aufbereitungsarbeiten erzwangen.