Fußgängerbrücke über den Fluss Torrox an der Küstenpromenade für 2,1 Millionen Euro ausgeschrieben

Die Stadtverwaltung von Torrox hat das Ausschreibungsverfahren für den Bau der Fußgängerbrücke über den Fluss Río Torrox im Wert von 2,1 Millionen Euro abgeschlossen, die den Küstenweg in der Gemeinde fortsetzen wird. Es handelt sich um ein Projekt, das vom Stadtrat von Torrox zusammen mit der Provinzregierung von Málaga vorangetrieben wird und das es ermöglichen wird, die Strandpromenade von Ferrara auf Höhe von Punta del Faro mit dem Strand von El Peñoncillo durch eine lange Holzbrücke in einer natürlichen Umgebung für Fußgänger zu verbinden.

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, betonte, dass „dies eine der spannendsten touristischen und ökologischen Initiativen ist, an denen wir vom Rathaus aus arbeiten», und dankte gleichzeitig „der Provinzregierung von Málaga und ihrem Präsidenten Francisco Salado für ihre Zusammenarbeit und ihre entschiedene institutionelle Unterstützung».Konkret haben Unternehmen, die an der Ausführung der Bauarbeiten für den Küstenweg, die Fußgängerbrücke über den Fluss Torrox und die angrenzenden Flächen interessiert sind, bis zum 6. Oktober Zeit, ihre Angebote einzureichen. Die in der Ausschreibung festgelegte voraussichtliche Ausführungsfrist für die Arbeiten beträgt acht Monate, wie auf der Plattform für öffentliche Aufträge angegeben.

„Der Küstenweg ist eines der wichtigsten Projekte in unserer Gemeinde, da wir mit dieser Fußgängerbrücke eine durchgehende Strecke schaffen, die unsere Strände verbindet, unsere Küste verschönert und das Erlebnis für Einwohner und Touristen verbessert«, erklärte kürzlich der Bürgermeister von Torrox. Medina betonte, dass „diese große Brücke über den Fluss Torrox ein Schlüsselelement ist, um die bereits fertiggestellten mehr als vier Kilometer mit dem Abschnitt zwischen Punta del Faro und dem Strand von Peñoncillo zu verbinden«. Der Bürgermeister unterstrich, dass „es sich um viel mehr als nur einen Fußgängerweg handelt, denn wir sprechen hier von Lebensqualität, Nachhaltigkeit, barrierefreiem Tourismus und einem klaren Bekenntnis zur Rückgewinnung der Küste für die Bürger«.

Seit 2017 hat die Stadtverwaltung zusammen mit der Provinzregierung von Málaga 1,3 Millionen Euro in verschiedene Projekte des Küstenwegs in der Gemeinde Torrox investiert, darunter eine 30 Meter lange Fußgängerbrücke über den Fluss Güi und eine weitere 45 Meter lange Brücke über den Bach Manzano, sowie verschiedene Verbesserungen an den Strandpromenaden von El Morche und Los Llanos.