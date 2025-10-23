Gehsteig am Strand von Burriana in Nerja wird erneuert

Eugenio Cabezas Nerja Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

In der Straße María Garralón «Julia» am Strand Burriana in Nerja haben Bauarbeiten zur Sanierung des Gehsteigs begonnen. Dies hat der Bürgermeister von Nerja, José Alberto Armijo (PP), mitgeteilt.

Die Maßnahme verfügt über ein Budget von 506.844,80 Euro, das vollständig aus dem Next-Generation-Fonds der EU finanziert wird. Die Arbeiten werden von dem lokalen Unternehmen Transportes Antelo S.L. aus Nerja durchgeführt, das unter den beiden Bewerbern ausgewählt wurde, die ein Angebot abgegeben haben. Die Dauer der Arbeiten soll vier Monate betragen.

In dieser Woche haben auch die Arbeiten zur Sanierung der Avenida Chimenea begonnen. Die erste Phase wird von der Kreuzung mit der Calle Lucena bis zur Kreuzung mit der Calle Chimenea Playa durchgeführt. Anschließend werden die Arbeiten in der Calle Lucena bis zur Kreuzung mit der Calle Antequera und der Calle Jara fortgesetzt. Das Projekt hat ein Budget von 2.011.927,97 Euro und eine voraussichtliche Fertigstellungszeit von neun Monaten.

Der Stadtrat für Sicherheit, Francisco Arce (PP), teilte mit, dass während der Durchführung der Arbeiten der Fahrzeugverkehr in dem Abschnitt der Avenida de Chimenea, in dem die Arbeiten durchgeführt werden, unterbrochen wird. Um den Bewohnern der Wohnsiedlungen in diesem Gebiet den Zugang zu erleichtern, wird der Verkehr auf dem Camino de Burriana (Cuesta de Chimenea) ab der Calle María Garralón «Julia» am Strand von Burriana in beide Richtungen freigegeben.