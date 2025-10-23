Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Die Arbeiten an der Strandpromenade von Burriana. E. CABEZAS
Infrastruktur

Gehsteig am Strand von Burriana in Nerja wird erneuert

Das Unternehmen Transportes Antelo S.L. führt die Arbeiten in der Straße María Garralón 'Julia' durch, deren Kosten sich auf 506.844 Euro belaufen

Eugenio Cabezas

Nerja

Donnerstag, 23. Oktober 2025

In der Straße María Garralón «Julia» am Strand Burriana in Nerja haben Bauarbeiten zur Sanierung des Gehsteigs begonnen. Dies hat der Bürgermeister von Nerja, José Alberto Armijo (PP), mitgeteilt.

Die Maßnahme verfügt über ein Budget von 506.844,80 Euro, das vollständig aus dem Next-Generation-Fonds der EU finanziert wird. Die Arbeiten werden von dem lokalen Unternehmen Transportes Antelo S.L. aus Nerja durchgeführt, das unter den beiden Bewerbern ausgewählt wurde, die ein Angebot abgegeben haben. Die Dauer der Arbeiten soll vier Monate betragen.

In dieser Woche haben auch die Arbeiten zur Sanierung der Avenida Chimenea begonnen. Die erste Phase wird von der Kreuzung mit der Calle Lucena bis zur Kreuzung mit der Calle Chimenea Playa durchgeführt. Anschließend werden die Arbeiten in der Calle Lucena bis zur Kreuzung mit der Calle Antequera und der Calle Jara fortgesetzt. Das Projekt hat ein Budget von 2.011.927,97 Euro und eine voraussichtliche Fertigstellungszeit von neun Monaten.

Der Stadtrat für Sicherheit, Francisco Arce (PP), teilte mit, dass während der Durchführung der Arbeiten der Fahrzeugverkehr in dem Abschnitt der Avenida de Chimenea, in dem die Arbeiten durchgeführt werden, unterbrochen wird. Um den Bewohnern der Wohnsiedlungen in diesem Gebiet den Zugang zu erleichtern, wird der Verkehr auf dem Camino de Burriana (Cuesta de Chimenea) ab der Calle María Garralón «Julia» am Strand von Burriana in beide Richtungen freigegeben.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bestürzung in Málagas Stadtteil El Molinillo: Mann lag offenbar mehrere Tage tot in seiner Wohnung
  2. 2 Heldenhafter Polizeieinsatz hat Selbstmord in Torre del Mar vermieden: «Wir haben ihn gehalten, als wäre es das Letzte auf der Welt»
  3. 3 Autos: Spanien und Frankreich für weitgehendes Verbrenner-Aus
  4. 4 Rumbombes landet den Malle-Hit des Jahres - mit einem Schimpfwort
  5. 5 Deutschsprachiger Verein hilft bei der Suche nach vermissten Haustieren in Spanien
  6. 6 Ein Kunstwerk der besonderen Art: die Kathedrale aus Bauschutt vor den Toren Madrids
  7. 7 So bekamen Frauen aus Málaga Hilfe für eine Abtreibung in London
  8. 8 Amigos de la Música feiert sein 56-jähriges Bestehen mit einem Konzert des Pianisten Olivier Roberti in Marbella
  9. 9 Spanische Stadt verbietet rund um Halloween Adoption schwarzer Katzen
  10. 10 Gitarrenbauer von Les Luthiers baut dreidimensionale Gitarre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Gehsteig am Strand von Burriana in Nerja wird erneuert

Gehsteig am Strand von Burriana in Nerja wird erneuert