Prässentation des Musikprogramms. Rathaus
Volksfest

Wieder Gratis-Konzerte auf der Feria von Torrox

Tamara Jerez, Morochos, OBK, Demarco und „Se llama copla» gehören zu den neun kostenlosen Top-Auftritten der Messe in Torrox

SDA

Torrox

Mittwoch, 17. September 2025

Tamara Jerez, Morochos, OBK und Demarco sind die Stars von vier der neun kostenlosen Hauptveranstaltungen der Feria von Torrox, die vom 1. bis 5. Oktober stattfindet. Der Festredner ist der Unternehmer Juan José Martín, Geschäftsführer des zentral gelegenen Estanco Gonzalo, und das Plakat wurde vom aus Cártama stammenden Grafikdesigner Juan Francisco Espinosa entworfen.

Auf dem Volksfest treten außerdem der Komiker Manolo Sarria, die Sänger Erika Leiva, Tamara Jerez und Manuel Orta sowie die Darsteller der Show „Se llama copla. El Reencuentro» sowie weitere lokale Gruppen und DJs auf. Dies gab der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, zusammen mit dem Stadtrat für Feste und Volkstraditionen, Salvador Escudero, bei einer öffentlichen Veranstaltung auf der Plaza de La Concordia bekannt.

„Torrox liegt im Trend», betonte der Bürgermeister und gratulierte sowohl dem Festredner zu seiner Ernennung als auch dem Autor des „großartigen Plakats, das einem großartigen Ereignis würdig ist» und Gewinner des zu diesem Zweck ausgeschriebenen Wettbewerbs.

