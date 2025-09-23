Kostenlose Führungen und Oktoberfest zum Touristentag in Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Dienstag, 23. September 2025 Teilen

Das Rathaus von Rincón de la Victoria hat über seine Tourismusabteilung das vollständige Programm für die Feierlichkeiten zum Internationalen Tourismustag 2025 vorgestellt, der in der Stadt vom 26. bis 28. September stattfindet und eine breite Palette kostenloser Aktivitäten für alle Zielgruppen bietet, darunter Führungen, Konzerte, spielerische Routen und das beliebte Oktoberfest auf der Plaza Al-Andalus.

Am Freitag, 26. September, werden die Feierlichkeiten in Benagalbón mit der Verleihung des Preises für den Internationalen Tag des Tourismus an Eco&Dive eingeleitet, ein lokales Unternehmen, das seit 2009 Pionierarbeit bei der Erhaltung und Aufwertung des maritimen Erbes der Gemeinde geleistet hat.

Nach der Preisverleihung findet um 21 Uhr auf der Plaza de la Iglesia de Benagalbón ein Gospelkonzert statt, der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 27. September, dem Haupttag des Festes, öffnen die beiden bedeutendsten Kulturdenkmäler der Gemeinde, die Cueva del Tesoro und die ehemalige Römersiedlung Villa Antiopa, ihre Türen kostenlos für spezielle Führungen um 12 und 17 Uhr.

Darüber hinaus wird am Samstag, 27. September um 12.30 Uhr ein einzigartiges Erlebnis mit freiem Zugang zur Cueva de la Victoria für 10 Personen angeboten. Diese besondere Aktivität richtet sich an Teilnehmer über 10 und unter 70 Jahren ohne Mobilitätsprobleme, da diese Höhle, in der paläolithische Höhlenmalereien und neolithische Bestattungen erhalten sind, dem aktiven Tourismus dient.

Die Cueva del Tesoro, die einzige Höhle marinen Ursprungs, die in Europa besichtigt werden kann, bietet Besuchern die Möglichkeit, in ihre Galerien einzudringen, die vor Millionen von Jahren durch die Wirkung des Meeres entstanden sind. Dieser einzigartige geologische Raum beherbergt spektakuläre Formationen und Höhlenmalereien, die mehr als 20.000 Jahre alt sind, und ist von Legenden und Geschichten aus prähistorischen Zeiten bis hin zu Rom und Al-Andalus umwoben.

Die Villa Antiopa, eine der am besten erhaltenen römischen Villen in Andalusien aus dem 3. Jahrhundert n. Chr., bietet ein intensives Erlebnis des römischen Aristokratenlebens.

Die Besucher können die perfekt erhaltenen Originalmosaike bewundern und mit Hilfe innovativer museografischer Mittel erfahren, wie Patrizierfamilien vor fast 2.000 Jahren an der Küste Málagas lebten.

Die Buchungen für diese kostenlosen Besuche können über die Webseite des Rathauses vorgenommen werden-

Das Fremdenverkehrsamt von Rincón de la Victoria hat ein spezielles Mobilitätsprogramm vorbereitet, mit dem Einwohner und Besucher die Gemeinde auf bequeme und unterhaltsame Weise entdecken können. So bietet der Touristenzug am Samstag, 27. September, 300 kostenlose Fahrten an, die von der historischen Casa Fuerte Bezmiliana abfahren. Die Fahrpläne lauten wie folgt: Vormittags: 10.45, 11.45 und 12.45 Uhr (150 Plätze); nachmittags: 16.45, 17.45 und 18.45 Uhr (150 Plätze).

Die Tickets werden nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst» vergeben, bis die volle Kapazität erreicht ist. Jede Tour dauert etwa eine Stunde und ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde zu entdecken: Strände, Promenade, Klippen von El Cantal und historische Denkmäler.

Am 26. und 28. September gilt für den Touristenzug ein ermäßigter Sondertarif von 3,50 Euro pro Person zum üblichen Fahrplan.

Oktoberfest

Vom 26. bis 28. September verwandelt sich der Al-Andalus-Platz in ein festliches Epizentrum, wenn das Oktoberfest mit einem erstklassigen Musikprogramm gefeiert wird. Am Freitag beginnt der Abend um 20.30 Uhr mit Dance & Dreams, die traditionelle deutsche Tänze aufführen, gefolgt um 22 Uhr von Queen of Magic, einer der besten Queen-Tributes der Szene. Am Samstag um 22 Uhr ist die Maika La Vega Band mit ihrer Pop-Rock-Show an der Reihe, während am Sonntag BANDido das Festival abschließt (15 Uhr), ebenfalls mit einem Pop-Rock-Repertoire.

Das Oktoberfest in Rincón de la Victoria wird auf der Plaza Al-Andalus ein vielfältiges internationales gastronomisches Angebot bieten. Birra Art wird mehrere Stände mit einer Auswahl an handwerklich gebrauten Bieren, von traditionellen deutschen Bieren bis hin zu innovativen mediterranen Sorten, einrichten.

Das kulinarische Angebot umfasst argentinische Grillgerichte, mexikanische Gastronomie, chilenische Küche und deutsche Spezialitäten.