Die Strandpromenade von Benajarafe. E. CABEZAS
Unfall

Mann in Benajarafe bei Unfall mit Gleitschirm verletzt

48-Jähriger erlitt bei dem Startmanöver eine Beinverletzung

Eugenio Cabezas

Vélez-Málaga

Montag, 22. September 2025

Ein 48-jähriger Mann musste am späten Sonntagnachmittag in das Regionalkrankenhaus von Málaga gebracht werden, nachdem er am Strand von Vélez-Málagas Ortsteil Benajarafe mit einem Gleitschirm verunglückt war.

Der Vorfall ereignete sich um 19.20 Uhr, als Zeugen meldeten, dass die Person einen Unfall erlitten hatte, als sie versuchte, mit dem Gleitschirm vom Sand abzuheben, und dabei gegen einige Boote im Sand am Strand stieß.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Bein und wurde sofort in das Regionalkrankenhaus von Málaga gebracht. Weitere Informationen über den Gesundheitszustand des Verletzten wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Die Polizei traf ebenfalls am Ort des Geschehens ein und sperrte das Gebiet ab, um den verletzten Gleitschirmflieger zu versorgen. Der Vorfall verursachte eine große Aufregung in diesem Gebiet der Westküste von Vélez-Málaga, das zu diesem Zeitpunkt noch voller Menschen war.

